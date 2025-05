Súlyos áremelést robbantott a Temu és a Shein: végleg leáldozhat a kínai webshopoknak?

Donald Trump elnök bezárta a kis értékű csomagokra vonatkozó vámmentességi kiskaput, ami jelentősen megemeli az amerikai vásárlók költségeit a Shein és Temu termékeinél.

A kínai online kiskereskedelmi óriások eddig az úgynevezett "de minimis" mentességre támaszkodtak, amely lehetővé tette számukra, hogy alacsony értékű termékeket vám- és importadó-mentesen szállítsanak közvetlenül az Egyesült Államokba - írja a BBC.

A kiskapu, amely a 800 dollárnál kisebb értékű csomagokra vonatkozott, a támogatók szerint segített egyszerűsíteni a vámeljárást. Trump és elődje, Joe Biden azonban egyaránt úgy vélte, hogy ez károsítja az amerikai vállalkozásokat, és illegális áruk, köztük kábítószerek csempészésére használják.

A "de minimis" latin kifejezés, amely nagyjából "a legkisebbekről" jelentéssel bír. Az 1938-ban a Kongresszus által bevezetett kereskedelmi szabály eredetileg azt a célt szolgálta, hogy elkerüljék a kis összegű importilletékek beszedésének költségeit.

A 21. században, a küszöbérték többszöri emelése után, a szabály lehetővé tette a kiskereskedőknek, hogy 800 dollárnál kisebb értékű csomagokat szállítsanak amerikai ügyfeleknek vámok vagy adók fizetése nélkül. Az amerikai vámhatóság (CBP) szerint a mentesség alá tartozó szállítmányok az Egyesült Államokba érkező összes rakomány több mint 90%-át tették ki.

A kínai online kiskereskedők, mint a Shein és a Temu, jelentősen profitáltak ebből a kiskapuból. Mindkét platform milliókat vonzott az amerikai vásárlók közül rendkívül alacsony árakkal, amelyeket részben a de minimis mentesség tett lehetővé.

Februárban Trump rövid időre bezárta a kiskaput, de a felfüggesztést gyorsan visszavonták, mivel a vámellenőrök, a szállítócégek és az online kiskereskedők nehezen tudtak alkalmazkodni egy ilyen jelentős változáshoz rövid határidővel. A mentesség kezdeti felfüggesztése alatt az amerikai postaszolgálat ideiglenesen leállította a kontinentális Kínából és Hongkongból érkező csomagok elfogadását.

A legújabb intézkedést bejelentő végrehajtási rendelet szerint a lépés célja a szintetikus opioidok, például a fentanil illegális behozatalának megakadályozása. A rendelet szerint sok kínai szállító megtévesztő gyakorlatokat alkalmaz, hogy elrejtse az illegális anyagokat az alacsony értékű csomagokban, "kihasználva a de minimis mentességet".

Az új szabályozás értelmében a kontinentális Kínából és Hongkongból az Egyesült Államokba küldött, legfeljebb 800 dollár értékű csomagok most 120%-os adókulcs alá esnek, vagy átalánydíjat kell fizetni utánuk. A díj kezdetben 100 dollár volt, és június elejétől 200 dollárra emelkedik.

Már az importadók bevezetése előtt is emelkedtek az árak az amerikai fogyasztók számára. A Shein és a Temu a május 2-i határidő előtt megemelte árait amerikai vásárlói számára "a globális kereskedelmi szabályok és vámok közelmúltbeli változásai miatt". Az American Action Forum szerint a mentesség megszüntetése "évi 8-30 milliárd dollár további költséget eredményezne, amelyet végül a fogyasztókra hárítanának".

A kínai online kiskereskedők hasonló szabályokból profitáltak az Egyesült Királyságban és az Európai Unióban is. Az amerikai lépést tükrözve az Egyesült Királyság bejelentette az országba érkező alacsony értékű importok felülvizsgálatát, ahol jelenleg a 135 fontnál kisebb értékű csomagok importadó-mentesek.

Az Európai Unió szintén javaslatot tett a 150 eurónál kisebb értékű csomagokra vonatkozó vámmentes mentességek eltörlésére, ami azt jelenti, hogy az Egyesült Királyságban és az EU-ban is hamarosan emelkedhetnek az árak. Egyes szakértők szerint a mentesség megszüntetése keveset tesz majd az illegális kábítószerek visszaszorítása érdekében, és nem oldja meg az amerikai gyártók előtt álló kihívásokat. Aggályok merültek fel azzal kapcsolatban is, hogy a lépés több munkát teremt az amerikai határőröknek, akik már most is túlterheltek a kábítószer-csempészet megállítására tett erőfeszítéseik során.