Újfajta lopásgátlóval sokkol a Tesco: minden vásárlót átvizsgál, nincs kivétel

A Tesco angliai áruházában új, mérleges lopásgátló rendszert tesztelnek a bevásárlókocsiknál, ami már most jelentős ellenállást vált ki a vásárlókból. A technológia a Scan as you Shop szolgáltatást használók kosarainak súlyát ellenőrzi fizetés előtt - írja a Grocery Gazette.

A brit kiskereskedelmi lánc gatesheadi egységében bevezetett kísérleti rendszer képes észlelni, ha egy termék beolvasása elmaradt vagy hibásan történt a vásárlás során. A fejlesztés célja többrétű: a vásárlók figyelmeztetése mellett csökkenteni kívánja az alkalmazottak ellenőrzési feladatait és a várakozási időt is. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A kezdeményezés azonban erős kritikákat váltott ki a vásárlókból, akik közül többen a repülőtéri vagy határellenőrzésekhez hasonlították az új megoldást. Egyesek az önkiszolgáló rendszerek már ismert problémái miatt kérdőjelezik meg a technológia megbízhatóságát, mások pedig sérelmezik a vásárlók potenciális tolvajként való kezelését. Az új biztonsági megoldás a Tesco átfogó védelmi stratégiájának része, amellyel a növekvő számú bolti lopások ellen kívánnak fellépni. A vállalat nemrég Daventryben egy 24 órás biztonsági központot is létesített a bűncselekmények hatékonyabb kezelésére. A fokozott biztonsági intézkedések bevezetése az egész brit kiskereskedelmi szektorra jellemző. A Morrisons például hordozható biztonsági kamerákat telepített az alkoholos részlegekre, ami szintén negatív visszhangot keltett. A brit kormány novemberben új stratégiát jelentett be a kiskereskedelmi bűncselekmények visszaszorítására, beleértve a jelenlegi 200 fontos büntetőjogi értékhatár felülvizsgálatát is.

Címlapkép: Getty Images

