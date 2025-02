Horrorisztikus árak a magyar boltokban: már csak így tudjuk megvenni a tejtermékeket

A tejterméket a legtöbb magyar ember előszeretettel fogyasztja, éppen ezért lehet lesújtó az, amit a boltokban látni az árakkal: árfigyelő adatai alapján a tej és tejtermékek ára emelkedett a legnagyobb mértékben az elmúlt egy évben. Az árak jelentős növekedése 2024 nyarán kezdődött, amikor egy hónap alatt több mint 20%-kal drágult a tej, onnantól pedig nem volt megállás. Ráadásul, bármennyire szomorú, az import tejtermékek már olcsóbbak, mint a hazai termékek itthon. Hogy mi, mennyibe kerül pontosan és mely áruk drágultak a leginkább, az Agrárszektor cikkből kiderül.

Drágább lett a sajt, tej, vaj, túró, tejföl, és lényegében minden, a tej esetében azonban drasztikusan: az áremelkedés különösen 2024 őszétől vált fokozottá, akkor a tej ára 450 forint fölé emelkedett, és azóta sem mutat csökkenő tendenciát. A fogyasztói átlagára 2024 januárjában 318 forint volt literenként, míg 2025 januárjára 524 forintra emelkedett, ami 206 forintos és 65%-os drágulást jelent egy év leforgása alatt, de hasonló a helyzet a vajnál is, ami 16,4%-kal nőtt a KSH adatai alapján.

Az Agrárszektor főszerkesztője, Braunmüller Lajos szerint ennek a tejzsír iránti megnövekedett kereslet és a kínálat szűkössége az oka. A szakértő, mint fogalmazott, a tejzsírt számos élelmiszerben használják, és a vaj lényegében nagy tisztaságú tejzsírnak tekinthető. Ráadásul a hazai árak alakulásában a forint gyengülése is szerepet játszik.

Hogy lehet olcsóbb az import a hazainál?

A kiugró árak mellett megfigyelhető az is, hogy sok esetben az import élelmiszerek, köztük a tejtermékek is olcsóbbak a magyarnál. Jogosan merülhet fel bennünk a kérdés, hogy vajon miért? Braunmüller Lajos ezt azzal magyarázta, hogy különböznek a termelési körülmények az országok között. Európa legnagyobb tehenészetei a kontinens tengerparti régióiban találhatók, ahol az éghajlat kedvezőbb a szarvasmarha-tenyésztés szempontjából. Ezeken a területeken kiegyensúlyozottabb, hűvösebb az időjárás, szemben a magyarországi nyári forróságokkal.

Emellett a takarmányozás terén is jelentős különbségek mutatkoznak, hiszen, míg Magyarországon főként silókukoricára támaszkodnak, ami aszályos időszakokban nem mindig áll rendelkezésre megfelelő mennyiségben, addig a tengermelléki területeken hatalmas legelők biztosítják az olcsóbb takarmányozást. A külföldi tejüzemek feldolgozási hatékonysága is felülmúlja a hazaiakét. Az egész termékpálya hatékonyabb, alacsonyabb fajlagos költségekkel működik, ami megmutatkozik az import termékek áraiban is. Így már talán nem is annyira meglepő az élelmiszerárak közti különbség.

Drágulás hónapról hónapra

A KSH adatai alapján az élelmiszerek ára 6,0%-kal nőtt, ezen belül a liszté 43,2, a tejé 25,0, a tojásé 23,8, az étolajé 21,5, a gyümölcs- és zöldségléé 16,0, a vaj, vajkrémé 15,5, a csokoládé és kakaóé 12,9, a tejtermékeké 9,1, a kávéé 8,1%-kal. A termékcsoporton belül a száraztészta ára 3,6, a margariné 2,9, a párizsi, kolbászé 2,1%-kal mérséklődött. Az élelmiszerek átlagosan 1,9%-kal drágultak, ezen belül a tej 5,8, az étolaj 5,1, a kávé 4,9, a csokoládé, kakaó 4,7, az idényáras élelmiszerek (burgonya, friss zöldség, friss hazai és déligyümölcs összesen) 4,4, a liszt 3,8, a száraztészta 3,0, a tejtermékek 2,9, a margarin 2,8%-kal többe került.

Imádjuk a tejes dolgokat, kérdés, meddig bírjuk fizetni őket

Világszerte több mint 6 milliárd ember fogyaszt tejet és tejtermékeket, fejenként átlagosan 87 kg-ot egy év alatt a 2021-es FAO adatok alapján. 60 év alatt mintegy 12 kilogrammal nőtt az egy főre jutó évi tejfogyasztás. Mindeközben világszinten 2021-ben 940 millió tonna tejet termeltek. Magyarországon a világátlagnál jelentősen több tejet és tejterméket fogyasztanak: 2021-ben az egy főre jutó éves tejfogyasztásunk 182 kilogramm volt. Ezért is vethet fel kérdéseket az, hogy a kiugró árakat hogyan és meddig fogják tudni fizetni a magyar fogyasztók. Ugyanis a boltokban döbbenetes összegekkel találhatjuk magunkat szembe:

az egy kilogrammos, félkemény trappista sajt (ugyanaz a márka)

a Sparban 2590 forint,

az Auchanban 3250 forint,

míg az Aldiban és a Pennyben 3290 forint.



A 330 grammos, 20-%os magyar tejföl

a Pennyben 799 forint,

az Auchanban 765 forint,

a Tescoban pedig 809 forint.

A 450 grammos, félzsíros rögös túró (ugyanaz a márka)

az Auchanban és a Tescoban 1300 forint,

a Sparban pedig 1440 forint.

A literes, 2,8%-os UHT tej (ugyanaz a márka)