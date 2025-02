Ismét az eMAG-nál vizsgálódik a GVH: gigabüntetést kaphat a webáruház?

Utóvizsgálatot indított a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) az eMAG webáruház üzemeltetőivel szemben - olvasható a hivatal közleményében. Az e-kereskedelmi cég a 2021-ben lezárt versenyfelügyeleti eljárás eredményeként mintegy 4 milliárd forint értékű intézkedéscsomagot vállalt, melynek részeként az eMAG egy közel 3 milliárd forintos, a hazai vállalkozásokat támogató program megvalósítását is vállalta. A GVH utóvizsgálata ez utóbbi értékelésére irányul. A nemzeti versenyhatóság következetesen törekszik arra, hogy egyes eljárásai eredményeként a hazai kis- és középvállalkozásokat támogató vállalásokat érjen el az eljárás alá vontaknál. A Gazdasági Versenyhivatal 2021 tavaszán zárta le a romániai központú eMAG webáruház üzemeltetőivel – Dante International S.A., illetve Extreme Digital-eMAG Kft. – szemben folytatott versenyfelügyeleti eljárását.

A nemzeti versenyhatóság az eljárás során az eMAG több száz kampányát érintő akciótartási gyakorlatát vizsgálta, egészen 2014 júliusáig visszamenőleg. A vizsgálat feltárta, hogy a vállalkozáscsoport a kampányok során nem alakított ki olyan belső szabályokat, amik biztosították volna, hogy „eredeti” árként a termék tényleges, jellemző ára jelenjen meg.

Az eMAG az eljárás eredményeként jelentős intézkedéscsomag végrehajtását vállalta így többek között, hogy:

átalakítja árképzési és árfeltüntetési gyakorlatát, amit a piactéri eladóktól is elvár, egyenként 3000 forint értékű kuponkedvezményben részesíti a döntést megelőző 12 hónapban vásárló fogyasztókat, kb. 1,08 milliárd forint összértékben, és nagyságrendileg 2,88 milliárd forint értékben segíti elő a magyar vállalkozások online kereskedelmi jelenlétét.

Az intézkedéscsomag fogyasztók kompenzálására (2), illetve a jogellenes árfeltüntetési gyakorlat korrigálására (1) vonatkozó részeinek végrehajtását már korábban megvizsgálta a nemzeti versenyhatóság. A 2023 elején lezárt utóvizsgálat során a GVH megállapította, hogy a cég hiányosan teljesítette a vizsgált vállalásokat, a jóvátételi program azonban így is több mint 1 milliárd forintos közvetlen kompenzációval járt a hazai fogyasztók számára. Időközben a hazai vállalkozásokat támogató közel 3 milliárd forintos program (3) végrehajtási határideje is lejárt, így a GVH most ennek ellenőrzésére indított újabb utóvizsgálatot.

A Gazdasági Versenyhivatal minden esetben részletesen vizsgálja a cégek által felajánlott – és a GVH által kötelezővé tett – vállalások végrehajtását. A nemzeti versenyhatóság ezúton is felhívja a vállalkozások figyelmét, hogy a határozataiban előírt kötelezettségeket pontosan és maradéktalanul szükségesek teljesíteni, mindezt pedig megfelelően és határidőn belül kötelesek igazolni a GVH felé.

Hiányos teljesítés vagy elmaradt igazolás esetén a GVH Versenytanácsa akár jelentős bírságot is kiszabhat az érintett vállalkozásra. Emlékezetes, hogy a nemzeti versenyhatóság 2024 júliusában rekord összegű – közel 400 millió forintos – utóvizsgálati bírságot szabott ki a Booking-ra.

Az ügy hivatali nyilvántartási számai: VJ/6/2025.

