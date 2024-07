Kőkemény razzia a kedvelt hazai nyaralóparadicsomban: ezeknek az éttermeknek nem volt kegyelem

Június utolsó hetében a Tisza-tónál működő vendéglátóhelyeket ellenőrizte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih), a nyári szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzés első célterületének tapasztalatai kedvezően alakultak: a higiénia és az élelmiszerek kezelése területén is javuló tendenciát észleltek a felügyelők - közölte a Nébih.

Mindössze 51 kilogramm terméket vontak ki a forgalomból, és 2 esetben indítottak eljárást. Felidézik: június 14-étől rendelte el Nobilis Márton élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkár a nyári szezonális ellenőrzés-sorozatot, mely idén is egy-egy jelentősebb területre fordít kiemelt figyelmet.

A vizsgálatok középpontjában - a tavalyihoz hasonlóan - a vendéglátóhelyek higiéniai állapota, az alapanyagok nyomonkövethetősége és megfelelősége, valamint azok kezelésének ellenőrzése állt. Közölték, hogy az eredmények összességében pozitívak, és a tavalyi ellenőrzéshez képest javuló tendenciát mutatnak. Az ellenőrzött egységek nagyrészt megfeleltek a szigorú élelmiszer-higiéniai előírásoknak, csak kisebb hiányosságokat állapítottak meg a felügyelők.

Többek között míg a 2023-as év ellenőrzései során jellemző szabálytalanság volt a megfelelő kézmosási feltételek biztosításának hiánya, addig az idei évben már kevesebb ilyen hiba fordult elő. A vizsgálatsorozat egészét nézve az élelmiszerek kezelésében is javulást tapasztaltak a szakemberek. Ugyanakkor néhány egységben idén sem volt megfelelő a különböző megítélésű élelmiszerek tárolása, védelme, valamint akadt olyan vendéglátóhely, ahol hiányzott a rovarháló a nyílászárókról. Az előző évhez képest az alapanyagok szempontjából is kevesebb szabálytalanságot találtak az ellenőrök, intézkedésre csupán kis mennyiségű, jellemzően lejárt fogyaszthatósági vagy minőségmegőrzési idejű élelmiszer esetében volt szükség.

Kiemelték, hogy a nyári szezonális ellenőrzés-sorozat augusztus közepéig folytatódik: a kormány- és járási hivatalok, valamint a Nébih szakemberei vizsgálják a nyári táborokat, a fesztiválokat és a Balaton-környéki vendéglátóhelyeket. A célterületek között szerepelnek a strandbüfék, a street food-ok, de a Futball EB-re felállított sátras szurkolói zónákba kitelepült vendéglátók is. Utóbbi körnél a hatóság kiemelt figyelmet fordít az egységek alkoholos italkínálatára, e termékekből laboratóriumi vizsgálatokat is végeznek. A grillsajtokat, a növényvédőszereket, továbbá a macskák számára engedélyezett, külső élősködők elleni készítményeket ugyancsak górcső alá veszik. Ezenfelül a szakemberek vizsgálják az őstermelők szabályszerű működését, továbbá olyan közkedvelt nyári termékeket is ellenőriznek, mint a görögdinnye. A nyári hőségben az élőállat-szállítmányokra is fokozottan figyelnek - közölték.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 10 millió forintot, 15 éves futamidőre, már 7,21 százalékos THM-el, havi 89 803 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az Erste Banknál 8,04% a THM, a Raiffeisen Banknál 8,09%; az UniCredit Banknál 8,12%, a K&H Banknál 8,31%, akárcsak az OTP Banknál. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A nyári melegben az ételek is különösen ki vannak téve a hőségnek, ami a különböző organizmusok gyorsabb bomlásához és erjedéshez vezet, tehát sokkal hamarabb megromlanak a kint tárolt/kint felejtett termékek. Még azok is, melyek hivatalosan szobahőmérsékleten is sokáig elállnak. A nagy melegről bejelentett vörösriasztásról mi is már több ízben beszámoltunk. Ahogy azt megírtuk az országos tisztifőorvos a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. előrejelzése alapján legmagasabb, harmadfokú hőségriasztást rendel el az ország egész területére 2024. július 7-én (vasárnap) 00 órától 2024. július 12-én (péntek) 24 óráig.