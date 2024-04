Diszkontok nyitásával reagál az Auchan a fogyasztói szokások változására

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A kiskereskedelem általános helyzetéről, nehézségeiről beszéltek a szektor legfontosabb szereplői a Pénzcentrum által szervezett RETAIL DAY 2024 konferencián április 11-én. Szóba került a kerekasztalbeszélgetés során, hogy az Auchan miképp reagál a hard diszkontok megjelenésére, de a TEMU is téma volt, ahogy a sajátmárkás és a kényelmi termékek egyre hangsúlyosabb szerepe. Az állam szerepvállalásáról is kérdezték Heiszler Gabriellát, a SPAR vezérigazgatóját, hiszen most nem feltétlenül barátságos a szabályozási környezet: „Viharba kerültünk” – vázolta a helyzetet röviden.

NEKED AJÁNLJUK