Gyakorlatilag elvitte a boltok profitját a kiskerekedelmi adó: üzent a döntéshozóknak a Kereskedelmi Szövetség főtitkára

Mint arról korábban beszámoltunk, Dr. Kozák Tamás közgazdász váltotta március 23-tól Vámos Györgyöt az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkári pozíciójában. Dr. Kozák Tamás első szakmai előadását, mint az OKSZ főtitkára, a Pénzcentrum által szervezett RETAIL DAY 2024 konferencián tartotta április 11-én.

A kereskedelem helyéről, szerepéről beszélt elsősorban előadásában. Mint kifejtette, a háztartási fogyasztás alapvetően GDP, reáljövedelem függő. 2023-ban a kereskedelem elszakadt a fogyasztástól, ennek az egyik olvasata az, hogy az emberek többet költöttek egyéb szolgáltatásokra.

A fogyasztási szerkezet átalakulása figyelhető meg jelenleg Magyarországon. Jelenleg 100 forint GDP-ből 60 forintot költünk fogyasztásra, ez Szlovákiában 67 %, Norvégiában 37% - sokat elárul a gazdaság szerkezetéről. Persze a fogyasztásnak van ciklikussága, gondoljunk csak az év eleji prémiumokra

mondta a főtitkár.

A szolgáltatáson belül a kereskedelem a legfontosabb alágazat, a GDP-hez a hozzáadott értéke 10%, második legnagyobb, ám ez csökken, ezzel együtt a hozzáadott értéke, szerepe, jelentősége csökken, és 2023-ban is ez a folyamat ment végbe az előzetes adatok szerint.

A kereskedelem a gazdaság fő drivere lehetne, Magyarországon ez nem így van – ezen érdemes lehet elgondolkodnia a döntéshozóknak, fogalmazott.

Az élelmiszerek aránya folyamatosan nő – ez a fejlettebb gazdaságokban nem így van. Miért van ez a magyar sajátosság? A fogyasztási szerkezet átalakul. E mögött jövedelmi egyenlőtlenségek vannak: a legfelső 20 és a legalsó 20 százalék jövedelme egyre távolodik egymástól. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon erősödik az elszegényedés – ezt mutatja, hogy nő az élelmiszerre költött összeg - hívta fel a figyelmet előadásában.

Ágazati nyereségszint

Azzal kapcsolatban, hogy miként alakult a kiskereskedelmi vállalkozások gazdálkodása, a főtitkár elmondta, hogy a szektor a nyereségszintje 2-3%.

A kiskereskedelmi adó gyakorlatilag elvitte a nyereséget - jelntette ki.



Jövedelmezőséget legjobban a „small gets smaller – big gets smaller” mondás írja le, a legkisebb és a legnagyobb árbevételű kategóriában figyelhető meg a legkomolyabb visszaesés, a középkategóriás cégek hozzák a nyereséget. Az árrés szint is folyamatosan csökken, tehát ez azt jelenti, hogy a kereskedők nem hárították tovább az elmúlt évek során keletkező pluszköltségeket Dr. Kozák Tamás szerint, ezért is csökken a kereskedelem hozzáadott értéke a GDP-hez. Mint kifejtette, visszafogott a beruházás a középkategóriájú vállalatoknál, emellett meg kell említeni, hogy javul a kereskedelemben az élőmunka-hatékonysága - félmillióan dolgoznak a szektorban.

