Magyarországon is bevezetik az európai minimálbért: tényleg elsöpri a szegénységet?

Eltelt egy újabb hét, amin ismét rengeteg érdekes, izgalmas cikk jelent meg a Pénzcentrumon. Éppen ezért rendszeres heti összefoglalónk során most is összegyűjtöttük a legfontosabb, legolvasottabb írásainkat. Ha elolvasnád a cikket, kattints a címére, vagy a képes ajánlóra!

Súlyos áremelés a magánklinikákon: ennyibe kerül egy VIP-szülés 2024-ben

Egyre hízik a magánegészségügyi szektor Magyarországon, a kínált szolgáltatások köre is folyamatosan bővül és a lakosság mind nagyobb arányban veszi azokat igénybe. A kereslet többek között a pandémia, az egyre hosszabb várakozási idők, várólisták, az egyre szélesebb kínálat miatt, illetve a hálapénz illegálissá tétele óta is évről évre nő. A fogorvosi szolgáltatások mellett a nőgyógyászat még mindig a legkeresetebb magánban, egyes klinikák pedig már komplett szülési csomagokat is kínálnak - ezek iránt is egyre nagyobb az érdeklődés. Lapunk évek óta vizsgálja az árak alakulását a magánszülészeteken: mutatjuk, mire számíthat, aki magánúton szülne 2024-ben és mennyit drágultak a szolgáltatások az elmúlt évekhez képest.

EZ IS ÉRDEKELHET Kész, vége! Elértük a határnapot, olyan jövő vár ránk, amit ellenségünknek sem kívánnánk Sokan teszik fel a kérdést, vajon van-e megoldás a klímaváltozás problémájára? dr. Dittrich Ernő, a műszaki tudományok doktora szerint a válasz IGEN!

EZ IS ÉRDEKELHET Mi lesz így a magyarokkal? Vidéken még mindig nyomorognak, Budapesten dőzsölnek a fizetésekből A KSH adatai alapján megvizsgáltuk hogyan alakult a nettó átlagos kereset, a munkanélküliségi ráta és a nyilvántartott álláskeresők aránya 2023 januárja és augusztusa között.

EZ IS ÉRDEKELHET Súlyos dolog derült ki az PET-palackokról: ennyit a visszaváltási rendszerről, ezen borul az egész Évről évre egyre több műanyagterméket állít elő az emberiség, melyeknek csupán csak egy töredéknyi részét, 9 százalékát hasznosítják újra.

Végre bevezetik az európai minimálbért itthon is: tényleg elsöpri a szegénységet Magyarországon?

Akár már májusban elfogadhatja a parlament az európai minimálbérről szóló javaslatcsomagot. Ezzel biztosítottá válna, hogy a megélhetési költségek és bérszintek függvényében meghatározott minimálbérből bárki tisztességesen megélhet. Szakemberek szerint a javaslat magyarországi elfogadásával egy évtizedes vita zárul le, ugyanakkor a legkisebb bérek ettől nem fognak a többszörösükre nőni.

EZ IS ÉRDEKELHET Egyre-másra jelentenek csődöt a boltok Magyarországon: sokak kedvenc üzlete húzta már le a rolót Egyetlen év alatt a kiskereskedelmi üzletek 6,4 százaléka zárt be, összesen több mint 7000 bolt húzta le a rolót országszerte.

EZ IS ÉRDEKELHET Nyakunkon az új szuperbaktérium: milliók eshetnek áldozatul, ezek a tünetei Nemrégiben azonosították amerikai tudósok azt a szuperbaktériumot, ami az addig sikerrel alkalmazott antibiotikum-kúrára is teljesen immunis.

Lassan összeáll a kép: tényleg betiltották a lakásárcsökkentést Magyarországon?

Sokan állítanak párhuzamot a mostani lakáspiaci helyzet és a 2008-as devizhitelválság okozta ingatlankrízis között, de a Pénzcentrumnak nyilatkozó szakértők szerint nem teljesen ugyanarról a jelenségről van szó. Cikkünkben annak is utánajártunk, vonható-e párhuzam a magyar és a kínai lakáspiaci helyzet között: Balásy Zsolt elemző ugyanis korábban azt állította: míg ott az állam, itthon az eladók tiltották be a lakásárcsökkentést. A most megszólaló szakemberek szerint valóban megfigyelhető, hogy lefelé sokkal ritkábban és lassabban korrigálnak az árak. Emellett az egyes ingatlantípusok értékesítési ideje is érdemben nőtt.

EZ IS ÉRDEKELHET Kiderült a sokkoló igazság a magyar ásványvizekről: ezért isznak egyre többen csapvizet helyette A palackozott víz több ezer nanoműanyagot tartalmaz, amelyek olyan kicsik, hogy képesek behatolni a szervezet sejtjeibe.

EZ IS ÉRDEKELHET Akinek esze van, az menekül? Sorra húznak el az országból a budapesti diplomások Megnéztük hogyan alakultak a kiköltözési adatok az elmúlt több mint 30 évben vármegyei bontásban.

Ennyit érnek a magyar fizetések: Romániában, Törökországban is jobb szegény melósnak lenni, mint itt

Bár Magyarországon 2012 óta folyamatosan emelkednek a minimálbérek, ezek reálrétékében igencsak alacsonyan vagyunk az OECD országok közül. A vizsgált 36 országból hátulról a tizenegyedik helyen állunk csak. Érdekes az is, hogy 2021-2022-re történő nagy minimálbér-emelés igazán szükséges volt, ugyanis a 2020-2021 közötti növekedés annyira kevés volt, hogy az elmúlt évtizedben egyedülálló módon csökken a minimálbér vásárlóértéke. Ez pedig könnyen lehet hogy az inflációs válság miatt 2023-ban újra bekövetkezhetett.

EZ IS ÉRDEKELHET Reagált a súlyos vádakra a Temu: ezt minden magyar vásárlónak tudnia kell a kínai webshopról Reagált a Temu azokra a vádakra, miszerint a cég kényszermunkások által előállított termékeket is forgalmaz, melyek minősége is megkérdőjelezhető.

EZ IS ÉRDEKELHET 2024-ben is megéri Szlovákiában, Ausztriában bevásárolni? Ilyen árakkal számolj a kinti Lidl-ben Megjelent a a CashTag legújabb része, amelyben ezúttal a magyar, a szlovák és az osztrák Lidl árait hasonlítottuk össze bizonyos termékekre vetítve.

EZ IS ÉRDEKELHET Nesze neked világmegmentés: így vitetik el tonnányi szemetüket a gazdagok Az Európai Unió tagállamai kétévente rendszeres statisztikákat gyűjtenek a vállalkozások és a magánháztartások által termelt és kezelt hulladékról.

Váratlan fordulat jöhet a magyar boltokban: kár volt temetni az inflációt, újabb áremelés készül

Senki sem mondta, hogy az árak csökkenni fognak, csupán arról volt szó, hogy az aktuális árszint nem emelkedik tovább – ez lehetne a tételmondata az elmúlt hónapok inflációval kapcsolatos történéseinek. Azaz annak, hogy az infláció bár tavaly 1 számjegyűvé karcsúsodott, a boltokban továbbra is mélyen a zsebünkbe kell nyúlni bevásárláskor. További probléma, hogy a magyar gazdaság jelenleg a másnapossághoz hasonlítható állapotban van, azaz az elmúlt évek jelentős történéseiből ezekben a pillanatokban ocsúdik fel. Ébredése ugyanakkor eltarthat egy darabig, miután az elmúlt időszak jelentős terheket rakott rá, amiket nem lehet egyik pillanatról a másikra ledolgozni. A feladat ugyanakkor nem lehetetlen.

EZ IS ÉRDEKELHET Ez lenne a horror benzinárak ellenszere? Teszten a hibrid Hyundai, ami után mindenki megfordul Hosszú úton is teszteltük a Hyundai Kona új generációját. Vannak idegesítő extrák, de ez nem a Hyundai hibája, ők csak a kötelező uniós előírások alapján cselekedtek.

EZ IS ÉRDEKELHET Nincs többé hóvégi megszorulás: ezzel a trükkel még az átlagfizetésből is simán milliomos lehetsz Egy egyszerű, könnyen követhető szabály segítségével akár néhány év alatt is több millió forintot takaríthatunk meg.

Autóban mérve is siralmas a magyar bérhelyzet: kevés országban kell többet melózni egy új Skodáért

A régióban Magyarországon kell az egyik legtöbbet dolgozni egy új Skoda Octavia megvásárlásához: mint a Pénzcentrum számításaiból kiderült, ehhez itthon több mint két évnyi nettó átlagbérre van szükség, mialatt Ausztriában kevesebb mint 12 hónap alatt összehozható, ha másra nem költ az ember, Svájcban pedig félévnyi fizetés is elég erre. Ráadásul az említett országokban maga az autó is jóval drágább, mint itthon. A vizsgált országok közül egyedül a románoknak, a bolgároknak és a horvátoknak kell többet dolgoznia egy új Skodáért, mint nekünk, magyaroknak.

EZ IS ÉRDEKELHET Veszélyessé nyilvánították sokak kedvenc élelmiszereit: alattomos méreganyag lakozik bennük Nem csak a PET-palackokat, érdemes a lehető legtöbb műanyagot kiiktatni az életünkből. Mutatjuk, hogyan.

EZ IS ÉRDEKELHET Komoly változások a boltokban, piacokon: 2024-ben is horror drága lesz a tojás Magyarországon? 2024-ben, ha komoly olcsósodásra nem is számítanak, de legalább brutális drágulás sem lesz a tojás árában a megkérdezett szakértők szerint.

Súlyos milliókat bukik több tízezer magyar háztulaj: szívhatja a fogát, akinek ilyen ingatlana van

Lényegesen rosszabbodtak a családi házak poziciói a hazai ingatlanpiacon: a KSH friss jelentése szerint a pesti régióban például 10 százalékkal csökkent a négyzetméteráruk a tavalyi harmadik negyedévben. Összességében hazai ingatlanpiac jelentős visszaesésben volt ekkor, és már a Balaton környékén is árcsökkenés volt tapasztalható.

EZ IS ÉRDEKELHET Horror áron adják a luxuspaneleket Budapesten: súlyos hitelt kell felvenni egy-egy jó lakásra Ezúttal azt vizsgáltuk meg, hogy mekkora minimális önerő és havi törlesztő mellett tudnánk hitelre panellakást vásárolni Budapesten és a vidéki nagyvárosokban.

EZ IS ÉRDEKELHET Új idők jönnek a hazai munkahelyeken: vesztükbe rohannak a dolgozók, ha nem tarják a lépést? Van tér a fejlődésre a 16-74 éves lakosság alap szintű digitális tudásának bővítésére az Eurostat adatai szerint. Ez fontos is lenne, hisz az komoly gazdasági előnyt jelentene.

Csoda, hogy kerülik a magyar turisták Budapestet? Így tapsolhat el 70 ezret egy család fél nap alatt

Egy fiktív, szó szerint mesébe illő család fél nap alatt simán el tud költeni 70 ezer forintot a budai várvan mindenfajta erőlködés nélkül - legalábbis egy népszerű gyerekkönyv szerint. Ha pontosan ugyanazt nézik meg és eszik meg, mint 2019-ben, akkor 25 ezer forinttal többre jön ki a ceh: ennyit drágultak ugyanis a népszerű látványosságok és a nyalánkságok árai ott. De vajon indokolt volt az ilyen mértékű áremelkedés, és ez lehet az oka, hogy vidéki Magyarországról alig jönnek a fővárosba a turisták: ennek jártunk utána szakértő segítségével.