Megáll az ész: ennyi pénzért toboroz bolti eladót, pénztárost a Príma Budán, végzettség sem kell

Bruttó 320-400 ezer forintért toboroz egyik budai boltjában a Príma. Tapasztalatot nem várnak el, de előnyt és magasabb kezdőbért ér. Egyéb elvárásokat nem fogalmaznak meg, így viszont a bér sem tűnik túl magasnak, főleg ha azt is megnézzük, hogy Budapesten ennél a fizetésnél jóval magasabban alakulnak az átlagos fizetések, sőt még a medián fizetés is.

Bolti eladót és pénztárost toboroz egy budai üzletében a Príma. A hirdetés a bejáratnál fogadja a vásárlókat, a bér és juttatás bruttó 320 000 – 400 000 forintban van megjelölve. Az álláshirdetés szerint a leendő munkavállónak főbb feladatai közé tartozna a vásárlók udvarias, segítőkész, professzionális kiszolgálása, az áruk kicsomagolása, árazása, a pultok feltöltése, rendezése, illetve a minőség-ellenőrzés is.

Ezen felül tudni kell precízen és pontosan pénztárt kezelni, de a munkakörnyezet rendben tartására is figyelni kell, sőt a leltár lebonyolításában is részt kell venni. Mindezért a vállalat családias légkört és jó előre tervezhetőséget ígér. Két műszakos munkarendben kell dolgozni, rész és teljes munkaidős foglalkoztatással. Azt is írják, hogy az induló bruttó jövedelem mértéke függ a szakmai tapasztalattól. Mindezek mellé kedvezményes vásárlási lehetőséget biztosítanak, illetve a vidéki kollégák számára a munkába járás költségének 86 százaléka helyett a 100 százalékát térítik.

Most akkor ez jó fizetés?

A friss álláshirdetés kapcsán kíváncsiak voltunk, mennyire számít vajon a Príma ajánlata versenyképesnek Budapesten. A legfrissebb KSH adatok szerinte 2023 novemberében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 621 200 forint volt. Ettől az összegtől tehát jócskán elmarad, amit a kiskereskedelmi lánc ajánlj.

Ugyanebben a bruttó keresetek mediánértéke is 489 400 forint volt, ami azt jelenti, hogy a hazánkban dolgozók fel ennél kevesebbet visz haza egy hónapban. A Príma ajánlata sem magasabb ennél, úgyhogy akit felvennének az nem csak az átlagos, de a medián fizetésnél is kevesebbet keresne. Érdekes megnézni azt is, hogy 2023 I-III. negyedévében Budapesten nettó 452 334 forint volt az átlagkereset, ami nagyon magasan meghaladja azt a nettót, amit a 320-400 ezer forintos bruttó adni tudna.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A budapesti Príma ajánlatából fakadó nettó fizetés azt jelenteni, hogy valaki ugyan megkeresné az országos szinten legkisebb, Békés vagy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei havi nettó mért, ami 264-278 ezer forint, viszont ezért Budapesten kell élnie vagy legalábbis ide bejárni munkába.

Más boltok mennyiért toboroznak?

Gyors keresés után a Lidlnél bolti dolgozói állásban bruttó 544 000 forintos (elérhet) kezdőbért találtunk, az Aldinál a kezdő fizetés 35 óra esetén bruttó 438 988 forint, a Sparban maximális bruttó 392 000 forintért toboroznak.