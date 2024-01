Ennyit érnek a magyar fizetések: Romániában, Törökországban is jobb szegény melósnak lenni, mint itt

Bár Magyarországon 2012 óta folyamatosan emelkednek a minimálbérek, ezek reálrétékében igencsak alacsonyan vagyunk az OECD országok közül. A vizsgált 36 országból hátulról a tizenegyedik helyen állunk csak. Érdekes az is, hogy 2021-2022-re történő nagy minimálbér-emelés igazán szükséges volt, ugyanis a 2020-2021 közötti növekedés annyira kevés volt, hogy az elmúlt évtizedben egyedülálló módon csökken a minimálbér vásárlóértéke. Ez pedig könnyen lehet hogy az inflációs válság miatt 2023-ban újra bekövetkezhetett.

Miközben az utóbbi években gyakorlatilag minden évben nőtt a minimálbér Magyarországon, addig ez a reálminimálbérről nem sokat mond el. A reálminimálbér (éves) ugyanis a nominális minimálbér reálértékét mutatják, azaz úgy határozzák meg, hogy a nominális minimálbért elosztják az árszinttel. A reálminimálbér mutatja tehát be azt, hogy egy adott országban az árakhoz képest milyen vásárlóereje is van igazából a legkisebb keresetnek.

Az OECD legfrissebb összehasonlító statisztái pedig ennél még egy lépéssel tovább mennek, ugyanis a reálminimálbér értékét vásárlóerő-paritáson (PPP) átváltják közös pénznemre (itt most USD-re). Az így kapott érték azt fogja megmutatni, hogy adott országban mekkora és mennyit ér valójában a minimálbér, ráadásul az így kapott összeg kiküszöböli a különböző országokban tapasztalható áreltéréseket is. Azt látjuk tehát, hogy dollárban kifejezve, mekkora lenne a minimálbérünk úgy, hogyha mindenhol ugyanannyiba kerülne minden.

Minimálbér-kalauz a világban

Az OECD legfrissebb, összehasonlító adatai 2022-ből valók, és a számokból jól látszik, mekkora bődületes különbségek vannak a 36 vizsgált ország számai között. Vásárlóerőparitáson nézve a listát magasan Luxembourg vezeti, ott egy évben az éves reálminimálbér 28 149 dollárra jön ki, míg a dobogó második fokán Hollandia, a harmadik fokon pedig Új-Zéland áll, előbbi 27 096, utóbbi 27 041 dollárral.

Az adatokból látszik még az is, hogy 25 000 dolláros éves reálminimálbér van Ausztráliában, Belgiumban, Németországban és Franciaországban is. Azt lehet tehát mondani, hogyha a nominális minimálbér értékét összevetjük ezeken a helyeken az árakkal, akkor kijelenthető, hogy ezekben az országokban még így is igencsak jó fogyasztást, és ezzel életszínvonalat érhetünk el.

20 000 dollár felett áll egyébként az Egyesült-Királyság, Dél-Korea, Kanada, Írország és Spanyolország is. Miközben 17 000 dollár felett van Szlovénia, Törökország, Japán és Lengyelország is, de a 15 000 dolláros klubba befér még Izrael, Litvánia, Görögország, Portugália, Málta az USA és Románia is. De alig 500 dollárral marad el ettől a szinttől Horvátország is. Horvátország után azon szakadás van, ugyanis a különbség itt már 1 634 dollár a horvátok és az utánuk következő magyarok között.

Magyarország tehát hátulról a 11. legrosszabb helyen ezen a listán.

Idehaza ugyanis az éves reálminimálbér 12 860 dollár, amihez legközelebb egyébként a csehek állnak a maguk 12 687 dollárjukkal. A párosunk mögött pedig már csak néhány európai ország teljesít rosszabbul, így például az észtek, a bulgárok és a lettek. Miközben a legrosszabb országok között olyanok szerepelnek, mint Costa Rica, Kolumbia vagy Chile. Viszont még mögöttük is jócskán lemarad Brazília, hiszen ott csak 5 749 dollár az éves reálminimálbér. Ez azonban még mindig csak a 2. legrosszabb eredményre volt elég a 36-os listán, ugyanis mindenkitől csúnyán elmaradva a sereghajtó nem más, mint Mexikó, itt ugyanis az éves reálminimálbér még a 4000 dollárt sem éri el, 3 827 dollár volt 2022-ben.

Jól látszik, hogy az OECD által vizsgált 36 ország két végpontja között több mint hétszeres a különbség. A magyar minimálbéresekre nézve pedig abszolút rossz hír, hogy az OECD országok közül az alsó egyharmadba tartozunk.

Minimálbér alakulása Magyarországon

Bár mi pontosan tudjuk, mekkora volt a minimálbér 2023-ban, és mennyire emelték most 2024-ben, mivel az országokat összehasonlító OECD adatok csak 2022-ig vannak meg, ezért mi is ezzel számolunk 10 éves távlatban. Ha megnézzük, akkor 2012. január elsején 93 000 forint volt a minimálbér, 2022-ben viszont már 200 000 forint. Az emelkedés 115 százalékos. Ezzel szemben vásárlóerő-paritáson számolva az éves reálminimálbér „csupán” 56 százalékkal emelkedett, míg 2012-ben ez 8 249 USA dollár (PPPs) volt, addig 2022-ben már 12 860.

Ha megnézzük a számokat, jól láthatjuk, hogy 2012 és 2021 között kisebb-nagyobb mértékben, de folyamatosan emelkedett a minimálbér Magyarországon. Igen ám, csakhogy a 2010-es évek közepétől megszokott tizen-párezer forintos emelés helyett 2020 és 2021 között alig több mint 6 000 forintot emelt a kormányzat. Ilyen kevés emelés utoljára a 2010-es évek elején volt, és ennek meg is lett az eredménye.

A nagyon minimális emelés ugyanis azt eredményezte, hogy 2020 és 2021 között beszakadt a magyar minimálbérek reálértéke, és ahogy a másik ábrán látjuk, az USA dollárban (PPPs) kifejezett éves reálminimálbérünk 12 471 dollárról 12 258 dollárra csökkent, ami az első csökkenés volt az országban 2012 és 2022 között. Nem is csoda, hogy 2021-ről 2022-re történelmi emelés történt, és az addigi 167 400 forintról 200 000 forintra nőtt a minimálbér. Ezzel párhuzamban pedig a reálminimálbér értéke is kilőtt, 12 258 dollárról 12 860-ra.

Azt is tudjuk, hogy 2022-2023 között 16 százalékkal, majd 2023-2024 között újabb 15 százalékkal emelkedett a minimálbér idehaza, így most már az összeg bruttó 266 800 forint. Ugyanakkor ezekben az években az infláció is brutálisan elszállt. 2022-ben 14,5 százalékkal voltak átlagosan magasabbak az árak, mint 2021-ben. Aztán erre még rájött, hogy 2023-ban pedig átlagosan 17,6 százalékkal. Utóbbit azonban a minimálbér emelés, ha pár százalékkal is lemaradva ugyan, de már nem tudta lekövetni. Éppen ezért könnyel elképzelhető, hogy 2021 után a 2023-as év is olyan volt, amiben csökkent a magyarok reálminimálbére.