Ilyen undok kórokozók lappanganak a magyar otthonokban: itt tenyésznek, így irthatod ki őket

A járványszezonban különösen fontos, hogy az otthonunkat ne csak tisztán tartsuk, hanem baci- és vírusmentesen is. Télen ez különösen nagy kihívást jelenthet. Fontos különbséget tenni tisztítás és fertőtlenítés között, és rendszeresen kezelni a leginkább kórokozóvonzó felületeket. Ezek sokszor nem is olyan egyértelmű helyek, mint amire gondolnánk.

Az év harmadik hetében az országban 28 600 fő fordult orvoshoz influenzaszerű és 197 200 fő akut légúti fertőzés tüneteivel, az előző héthez képest tovább nőtt a betegek száma 11,8 és 15,3 százalékkal - derült ki az NNGYK legfrissebb adataiból. Mind az influenzaszerű megtegedésekkel orvoshoz fordult betegek, mind az akut légúti fertőzéses esetek becsült száma a tavalyi járványgörbe felett alakul 2024. harmadik hetében. Az előző szezon tapasztalatai és a korábbi, (nem pandémiás) évek járványgörbéi alapján várhatóan a felsőlégúti megbetegedések február végén, március elején tetőznek majd, addig egyre több és több eset várható. Addig pedig még van egy bő hónap, és a tetőzést követően, márciusban és áprilisban még mindig sok megbetegedésre lehet számítani, a betegszámok lassan fognak apránként csökkenni. Ezért is fontos, hogy tisztán és kórokozómentesen tartsuk otthonunkat az elkövetkező hónapokban.

Télen nemcsak a nedvesebb, hidegebb időjárás és a legyengült immunrendszer kedvez a kórokozók terjedésének. Az is hozzájárul, hogy többet vagyunk betegek, hogy többet tartózkodunk a négy fal között, mint a szabad levegőn, és fűtésszezonban kevesebbet szellőztetünk, mint nyáron, a levegő is szárazabb bent. Így ha egyszer bejutottak a lakásba a bacik és vírusok, könnyebben fertőznek meg, vagy fertőznek akár újra. A Healthline szakértőinek tippjei szerint néhány szabályt betartva nemcsak tisztán tarthatjuk a lakásunkat télen is, hanem megelőzhetjük a fertőzéseket is. Ezek a tippek a következők:

Alakíts ki egy fertőtlenítési rutint

Ahány ház, annyiféleképpen szoktak az emberek takarítani. Van, aki a ritkább, de alaposabb, mindenre kiterjedő takarítást kedveli és minden hónapban rászán egy napot, azon túl csak minimálisan takarít. Más hetente suvickolja tisztára a lakást, és elosztja a feladatokat részegységekre. Van, aki pedig csak akkor takarít, ha úgy látja, kosz van, és nincs benne különösebb rendszer. Ahhoz azonban, hogy kórokozómentesen tartsuk a lakást, érdemes egy rutint kialakítani, vagyis pontosan ugyanazokat a takarítási műveleteket ugyanolyan időközönként elvégezni.

Amíg a vécét sosem felejtjük el kitakarítani, mert úgy gondoljuk, ott tenyésznek a bacik, gyakran megfeledkezünk olyan felületekről, amelyeket nagyon sokszor megfogunk, könnyen adunk át fertőzéseket azokon keresztül, mégse jut eszünkbe letakarítani. Ilyen a házban az összes kilincs és villanykapcsoló, távirányító, a számítógépek, laptopok billentyűzete, egere, a telefonok, a konyhában a tűzhely gombjai, a mikró fogantyúja, a kávéfőző / vízforraló gombja, stb. stb. A rutinhoz írjunk egy listát, egy logikus sorrendet, ami alapján gyorsan és hatékonyan le tudjuk tisztítani ezeket a felületeket. Mindig ügyeljünk rá, hogy az elektromos eszközöket úgy tisztítsük, hogy az ne tegyen kárt azokban!

Figyelj a páratartalomra

A fűtésszezonban jellemzően elég alacsony a benti páratartalom, így a lakásban a levegőben több allergén és kórokozó maradhat bent. A páratartalom ideális esetben 30% felett alakul, ha ennél alacsonyabb, az egészségtelen. Érdemes lehet párologtatni, esetleg beruházni egy párásító készülékre, ha a fűtésrendszer miatt tényleg nagyon kiszárad a levegő.

Legyen rendezett az előszoba

Nem gondolnánk, mennyit számít, ha egy lakásban már az előszobában letesszük a cipőt, sálat, sapkát, kesztyűt, kabátot. Ha kint tartózkodunk a járványidőszakban, óhatatlanul előfordul, hogy a ruházatunkkal szedjük össze a bacikat: a munkahelyen ránk tapadnak, vagy a tömegközelekedésen, boltban szedjük fel őket. Hogyha úgy van kialakítva a lakás, hogy a kinti ruházatot egy helyen le tudjuk tenni, akkor a kórokozókat nem hurcoljuk be a lakás belső részeibe ezekkel.

Mosd ki a lepedőket, ágyneműt, ágytakarót rendszeresen

Télen az ember hajlamos későbbre tologatni a lepedő, ágynemű, stb. mosást. Mivel ilyenkor nem tud kint teregetni, mint nyáron, akinek kertes háza van, illetve nem lehet szellőztetni a benti teregetés alatt, sokkal lassabb folyamat a szárítás. Nem is izzadjuk össze olyan hamar általában az ágyneműt, mint nyaranta. Mindenesetre ez a téli "lustaság" nem kifizetődő, ami a megbetegedéseket illeti. Amikor valaki elkap egy betegséget, főként nagyon fontos az ágyneműcsere, és hogy azt megfelelő hőfokon bacimentesítsük! De ne feledkezzünk meg erről akkor sem, amikor nincsenek tüneteink.

Ne feledkezzünk meg a szűrőcseréről

Az olyan berendezéseink, mint a légszűrők, légkondik, tartalmaznak szűrőket, amiken a vírusok és bacik fennakadhatnak. Hogyha visszafertőződünk egy betegség után, az is állhat a háttérben, hogy a berendezéseink szűrője keveri vissza a levegőbe a kórokozókat. Ne feledkezzünk meg a szűrők rendszeres tisztításáról, cseréjéről!

Rakj rendet!

Van, akinél mindig minden el van pakolva és tip-top a lakás, de a legtöbb ember nem ilyen, sőt sokan kifejezetten kupisak. Főként ha még kisgyermek is van a családban. Azonban a rendetlenség nem tesz jót az egészségnek, főként a járványszezonban. Megnehezíti a takarítást és minél több cucc van elől, annál több mindent fogdosunk össze és visszük tárgyról tárgyra a bacikat. Plusz a mentális egészségünknek is jót tesz a rendrakás, télen pedig különösen érdemes odafigyelni a mentális egészségre.

Nem kell egész álló nap takarítani

A takarítást a legtöbben nem élvezik egyáltalán, időrabló, sziszifuszi munkának tartják. Ez azonban nem kell, hogy így legyen. Ki kell találni, hogyan lehet a takarítás a legalaposabb, leggyorsabb, legkönnyebb. Egyrészt fontos, hogy legyenek megfelelő eszközeink hozzá, hogy minél hatékonyabbak tudjunk lenni - gondolkodjunk el, hogy nincs-e már korszerűbb eszköz a sajátjainknál, amellyel gyorsabb lenne a művelet.

Másrészt kell egy rutin, járványszezon ide vagy oda: sokkal könnyebb alaposan takarítani, ha azt szisztematikusan, lépésről lépésre csináljuk. Ezt is ki kell találni, milyen sorrendben érdemes milyen lépést csinálni - de ez a lakás adottságaitól is függ. Portörlés, porszívózás, felmosás - logikus, hogy ebben a sorrendben jönnek, de mondjuk célszerűbb-e szobánként letörölgetni a kilincseket, kapcsolókat, vagy egy körben végigmenni az egész házon? Találjuk ki, írjuk le, és tartsuk magunkat a lépésekhez. Néhány alkalom után már rutinná fog válni a sorrend.

Aztán fontos, hogy ha nem egyedül lakunk, mindenki kivegye a részét a takarításból, hiszen a közös lakás közös felősség - még a legkisebbeket is be lehet vonni. Célszerű részfeladatonként kiosztani a munkát, mert akkor mindenki tudja a dolgát és nem marad ki véletlenül sem valamilyen feladat. Együtt pedig biztosan könnyebben, gyorsabban végzünk!