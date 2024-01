Komoly változások a boltokban, piacokon: 2024-ben is horror drága lesz a tojás Magyarországon?

2024-ben, ha komoly olcsósodásra nem is számítanak, de legalább brutális drágulás sem lesz a tojás árában - ezt egybehangzóan mondták a Pénzcentrumnak az erről megkérdezett szakértők. A Tojásszövetség szerint nem a piacon érdemes az olcsó tojást keresni, Raskó György pedig azt mondta, hogy az áremelés pontosan azért lenne rossz ötlet, mert a vásárlók már képtelenek lennének azt kifizetni.

2022 novemberétől több hónapon keresztül a tojás is beletartozott azon élelmiszerek körébe, amelyre a kormány kiterjesztette az árstopot, vagyis a terméket nem lehetett egy bizonyos árszint felett árulni. Az árstop kivezetésével a tojás ára nem változott jelentősen, sőt az utóbbi hónapokban egyre olcsóbb és olcsóbb lett.

Bár sokan attól tartottak, hogy az árstop akár szög lehet a magyar tojáságazat koporsójába, ez végül nem történt meg, de a helyzetet azért korai lenne ideálisnak nevezni. Szakértőket kérdeztünk arról, hogy vajon folytatódhat-e az olcsósodás, vagy éppen ellenkezőleg, komoly drágulásra kell-e számítanunk.

Az árstop vetett véget az elszállásnak

Mikor 2022 novemberében bevezette a kormány az élelmiszerárstopot a tojásra (vele együtt pedig a burgonyára is), az egy elképesztő áremelkedési spirálnak vetett véget. Az alábbi grafikonon a tojás árát szemléltetjük 2019 januárja óta, és ezen is jól látszik, hogy 2022 tavasza, vagyis a háború kitörése és az emiatt mindenhol beköszöntő áremelkedés volt a brutális drágulás kezdete.

A helyzet oda vezetett, hogy a 2019. januári 408 forintról (10 darab tojás egységára) tavalyelőtt novemberre már több mint a duplájára, 984 forintra drágult ez az alapvető élelmiszer, ami miatt sokan már nem is vásároltak tojást. Igaz ugyanakkor, hogy amikor árstopot vezettek be a tojásra, sokáig szabályos expedíciókat kellett vezetni, hogy egyáltalán találjunk. Volt olyan áruházlánc, ahol az árstop bevezetése után nem lehetett online tojást rendelni, hogy inkább azoknak jusson, akik személyesen vásárolnak.

EZ IS ÉRDEKELHET Tovább korlátoz a Tesco: nem lehet tojást, krumplit rendelni, kisöpörték a webáruházból Kisöpörte a webáruházából a Tesco az árstopos tojást, kurmpliból is csak egyféle elérhető. Olvasónk fotója alapján a boltjaikban pedig maximum 30 darab tojást lehet venni.

Nem várható drágulás

Raskó György agrárközgazdász a Pénzcentrum megkeresésére elmondta, hogy szerinte bár a mezőgazdaságban bőven vannak tennivalók, azt egyelőre nem látja, hogy a tojás komoly drágulást szenvedne el.

A takarmánypiac megnyugodott, ami jó hír a termelőknek. A tojás ára mégsem ettől marad majd "egyhelyben", hanem azért, mert a magyarok vásárlóereje kimondottan rosszul áll. Hiába emelnének árakat a kereskedők, a drágább tojást már nem biztos, hogy valaki megvenné. A mezőgazdasági nyersanyag ára a tavalyi évben több mint hetven százalékot emelkedett. De azért azt is érdemes szem előtt tartani, hogy hiába látunk csökkenést az átlagárban, nem mindenki vitte lejjebb: a piacokon még találkozhatunk kimondottan magas tojásárakkal. Véleményem szerint ha a forint nem gyengül jelentősen, akkor nem kell majd a tojás árában sem komoly emelkedést várnunk ebben az évben

- fogalmazott Raskó György.

A takarmánypiac a kulcs

Pákozdi Gergely, a Tojásszövetség alelnöke lapunknak elmondta, hogy mivel a takarmánypiac és az energiaszektor most valóban nyugvóponton van, ő sem számít komoly tojásdrágulásra - persze ez azért ennél több mindenen is múlik.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 10 millió forintot, 15 éves futamidőre, már 7,21 százalékos THM-el, havi 89 803 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az Erste Banknál 8,04% a THM, a Raiffeisen Banknál 8,09%; az UniCredit Banknál 8,12%, a K&H Banknál 8,31%, akárcsak az OTP Banknál. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A takarmánypiacon jelenleg nyugalom van, és szerencsére az energiaárak is normalizálódnak - vagyis két jelentős költség lett szignifikánsan kevesebb, mint mondjuk 2022-ben vagy a tavalyi évben volt. Szerintem komoly áremelkedés a tojás esetében nem várható ebben az esztendőben, de hogy pontosan mennyibe fog kerülni, én nem jósolnám meg - az elmúlt évek alaposan megmutatták, hogy mindig kell számolni a váratlan eseményekkel is

- mondta Pákozdi Gergely. Szerinte a boltok kezét megköti a rájuk vonatkozó rendelkezés, de a piacokon hiába keresnénk olcsó tojást.

Létezik egy rendelkezés, melynek értelmében nem tehetnek rá hasznot a boltok. Okkal feltételezhetjük, hogy tojást így is megéri árulni, mert a boltok ilyenkor azt csinálják, hogy a profitot más termékeken hozzák be - és mivel alapélelmiszer, azt senki sem teheti meg, hogy nem tart tojást. Ez viszont nem vonatkozik mindenkire, például a piacon árulókra sem - igaz, hogy az árak itt nem is csökkentek mostanában, sőt, a piacokon inkább emelkedést tapasztalunk-

- fogalmazott a Tojásszövetség alelnöke.

Címlapkép: Oláh Tibor, MTI/MTVA