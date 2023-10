Egyre több magyar mond le a húsfogyasztásról: mi ütött beléjük?

Egyre több cég ismeri fel a fogyasztói igények változását világszerte. A táplálkozási szokásokat illetően az elmúlt években drasztikus változások következtek be, amelyek nem csak átformálták a piacot, de mozgásban is tartják, hisz az élelmiszeripari cégeknek és forgalmazóknak tartania kell a lépést, ha versenyben akarnak maradni. A leggyorsabb változás a laktózmentes, a vegán, a vegetáriánus és a cukormentes termékek piacán várható.

Jelenleg 375 millió, vegetáriánus étrendet valamilyen formában követő ember él a földön, ez a szám pedig csak Európán belül jelenleg 38 millió. Az olasz kutatóintézet, az Eurispes prognózisa szerint azonban 2050-re százmillió vegetáriánus étrendet követő ember lesz kontinensünkön. Ebbe beletartoznak a vegetáriánusok, a vegánok, a flexitáriánusok – azaz a vegetarianizmust rugalmasan kezelők – és az egyéb, vegetáriánus étrenddel kapcsolatos szokást követők is.

„Míg csupán néhány éve, ha valakinél kiderült valamiféle étel-intolerancia, vagy cukorbetegség, esetleg tudatosan szerette volna helyettesíteni a hús- vagy tejalapú ételeket növényi alternatívákkal, a boltokban csupán néhány olyan termék volt elérhető, amit be tudott illeszteni az étrendjébe. A kis választékkal ráadásul az is együtt járt, hogy íz, állag vagy elkészítés tekintetében súlyos kompromisszumokat kellett kötnie az illetőnek, hiszen a gyártók többnyire még nem voltak felkészülve az új igényekre és arra, hogy kompromisszummentes termékeket kínáljanak ezeknek a fogyasztóknak is” - kezdte Monori István, a több mint húsz éve a Hulala növényi habalapokat forgalmazó König-Units Kft. kategória-menedzsere.

Laktóz- és kompromisszummentes

A szakember szerint mostanra a legtöbb gyártó és forgalmazó felismerte az egyre növekvő igényeket, és egyre többen reagálnak a fogyasztói szokások változására.

Noha a mi cégünk több mint húsz éve forgalmaz növényi alapú habalapokat és főzőkrémeket, a Hulala olasz gyártója épp ezeknek az igényeknek engedve alkotta meg az új termék-palettáját, amivel nem csak a vegánok, de a cukorbetegek és a laktózintoleranciával küzdők igényeit vette alapul. Az új, vegán termékek júliustól érhetőek el a boltokban és teljesen tejmentesek, nem tartalmaznak semmiféle állati eredetű összetevőt, mindemellett természetes módon laktóz- és gluténmentesek. A habalap cukormentes változatban is kapható, ami által sós ételek elkészítésére is kiválóan alkalmassá vált. A termékpalettában újdonság a tejes, ám laktózmentes habtejszín és főzőtejszín, valamint a tejszínhabspray is

- ecsetelte a szakember.

Monori István arra is felhívta a figyelmet, hogy a laktózmentes élelmiszerek mellett ma már nem lehet egy gyártónak sem elmenni, hisz a felnőtt lakosság közel hetven százaléka küzd laktózzal kapcsolatos intoleranciában.

Ez a szám rendkívül magas és sok olyan esetet is tartalmaz, amikor a problémát még nem nevesítik, de már jelentkeznek olyan kellemetlen tünetek, mint a haspuffadás, a kellemetlen közérzet és az emésztési zavarok. A Hulala immár képes olyan kompromisszummentes megoldást kínálni, amelyben bárki megtalálja a neki megfelelő terméket, mindezt pedig úgy, hogy a méltán piacvezetővé vált termékek hozzák a tőlük elvárt ízvilágot, állagot és könnyű elkészítési módot

- tette hozzá Monori István.