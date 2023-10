Ez lehet a megoldás a világot sújtó élelmiszerválságra? Egyre több magyar vág bele

Bár egyre többen vannak, akik szeretnének belevágni az élelmiszerük otthoni termelésébe, mégis sokan nem tudják, hogy hol is kezdjenek bele. Holott a koronavírus alatt megmutatkozott, hogy mennyire sérülékenyek is ezek az élelmiszerláncok. Erre mutat megoldást Salamon Szilvia, a Brancs közösségi finanszírozási portálon is feltűnt Capsul Farm alapítója.

Salamon Szilvia, a Capsul Farm alapítója mesélt most az Agrárszektornak arról, hogy miért és hogyan lehetnek a mikrozöldek és a gombák otthoni termesztése a megoldás a globális élelmiszerválságra. A szakértő szerint ugyanis a koronavírus-járvány alatt kiderült, hogy mennyire sérülékenyek is az élelmiszerláncok. Főleg, amikor pillanatok alatt minden elfogyott a polcokról.

Nagyon ki vagyunk téve a hosszú ellátási láncoknak, így amit lehet, a saját kezünkbe kell venni, ezért is fontos, hogy amit tudunk igyekezzünk otthon megtermelni, hiszen rengeteg olyan növény, zöldség és gyümölcs akad, ami erre alkalmas. A saját élelmiszer-termesztés pont egy olyan dolog, amivel tudunk tenni valamit a klímaváltozás ellen, hiszen a meglévő erőforrásainkat kell okosabban felhasználni. Ahogyan a legtöbbünknek az a természetes, hogy megfőzzük a hétvégi ebédet, úgy sokaknak az is lehet ugyanilyen, hogy leszedik az epret a balkonról, és nem a Spanyolországból származót veszik meg – fogalmazott Salamon Szilvia, hozzátéve, hogy éppen ezért a céljuk az, hogy akárki tudjon az otthonában bioélelmiszert termeszteni.

Egyértelműen azt gondolom, hogy sokan fognak és nyitnak most is az otthoni növénytermesztés felé, látva, hogy mennyire megdrágultak az élelmiszerek, hiszen rengeteg ehető növényt meg lehet termelni otthon is. A gomba is egy nagyon jó példa erre, hiszen kis helyen termeszthető, tele van vitaminokkal és ásványi anyagokkal, és gyors a fejlődési ciklusa is. Nálam mikrozöldek és gombák érhetők el, előbbiek 1-2 hét alatt, utóbbiak 6 hét alatt már fogyaszthatók – indokolta meg a miérteket a szakértő, hozzátéve, hogy Magyarországon nagyon alacsony a gombafogyasztás, pedig remek fehérjeforrás és alig van benne koleszterin. Ráadásul a legtöbb gombafaj és a mikrozöldek beltéren egész évben termeszthetőek.

Nagyon intenzív az ízük, emellett kis mennyiségben is érdemes őket termeszteni. Nem kell kilószámra fogyasztani őket, ugyanakkor nagyon magas a beltartalmi értékük, egy mikrozöldnek például 30-szor akkora a vitamin- és ásványianyag-tartalma, mint a kifejlett növénynek. Három fajta mikrozöld érhető el nálam, brokkoli, retek, illetve mustár, a gombáknál pedig évszakfüggő, mely fajtát lehet éppen kapni, hiszen a lakásunk hőmérséklet befolyásolhatja a termesztést. Most fehér és szürke laskagomba közül lehet választani, de nyáron van például rózsaszín is

– mesélte Salamon Szilvia.