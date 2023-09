A magyar menzák réméből lesz a jövő igazi szuperétele: disznótáp hozhatja el a forradalmat?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Drasztikusan átalakul a magyar gasztronómia a klímaváltozás miatt: komoly szemléletváltás kell a hazai konyhákban, olyan élelmiszerekből kell főzni, amelyek a meleg, száraz éghajlaton is megteremnek. Mauntner Zsófi és Főzelékes Feri már el is kezdték a szemléletformálást, mint a CashTag eheti adásából kiderült, olyan, eddig lebecsült szuperélelmiszerek kerülhetnek majd a figyelem középpontjába, mint a kendermag, vagy a cirok, amelyet régen még a disznóknak adtak. A szakácsok szerint a jövőben a szezonzöldségek szerepe is fel fog értékelődni, és a menzák réme, a főzelék lehet a következő időszak nagy nyertese. Ennek jegyében igyekeznek megreformálni mindazt, ami eddig főzeléknek hívtunk: kiderült, hogy egyre többen már csak a Feri és Zsófi által kitalált, újhullámos főzelékeket készítik a gyerekkori, menzás verziók helyett.

Kinek mi jut eszébe, hogyha meghallja azt a szót, hogy főzelék? Vélhetően nagyon sokaknak még a suli menzáról vannak emlékeik, ahol egy trutymós jellegű, nem túl jó ízű ételt zuttyant bele a tányérba a konyhás néni. Valószínűleg generációknak vették el a kedvét a főzeléktől ezekben az időkben. Akadnak viszont már olyanok, akik egész másként tekintenek a főzelékre, és egész másként készítik azt el, mint ahogy azt korábban már megszoktuk. Róluk szó a Pénzcentrum videoblogjának legújabb része. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Szatmári Ferit, akit a legtöbben Főzelékes Feriként ismernek, egy gasztroeseményen értük utol, ahol Mautner Zsófival együtt készítettek különlegességeket a vendégeknek. Zsófi kifejtette, az a céljuk, hogy javítsanak a klasszikus magyar étel eléggé megtépázott renoméján. A főzelék a hétköznapi magyar konyhának az egyik legikonikusabb fogása, de szegénynek nagyon rossz a marketingje. Ezért tettek is régen... Mind a ketten azt képviseljük, hogy a főzelék az nem a régi, csirizes menzafőzelék, ahol egy lisztes pudingban úszik három zöldborsószem, hanem a főzelék egy zöldséges egytálétel, ami arról az adott zöldségről szól - magyarázta a gasztroblogger, aki Ferinek is segített elkezdeni főzelékes karrierjét. Elmondásuk szerint már több mint 10 éve inspirálják egymás újragondolt, főzelékes receptjeit. Valamennyi részem volt abban, hogy már nagyon sok étteremben ott vannak ezek az újragondolt, átalakított, megreformált főzelékek, a vidéki háztartások nagyon sok konyhájában biztos, hogy az én főzelékemet, meg a Zsófi főzelékeit főzik az emberek. Nyilván a szüleink generációja, vagy a mi generációnk, aki a menzás főzeléken nőtt fel, ott már picit nehezebb azért ízlést formálni. Szerintem a következő generáció, harmincasok, huszonévesek, akik sokkal tudatosabban étkeznek, vásárolnak, főznek otthon, tudatosabban használják a zöldségeket. Ők már ezeken az újhullámos főzelékeken fognak szocializálódni, nekik ez lesz a főzelék - mondta Feri, aki közösségi gyűjtésbe fogott a Brancs közösségi finanszírozási portálon, hogy megnyithassa első főzelékezőjét Budapesten. Ennek kapcsán Kövesdi Gábor, a magyar Kickstarterként emlegetett közösségi piactér alapítója arról beszélt, hogy a Hippeace nevű projekthez 2 millió forintot szeretne összegyűjteni a közkedvelt szakács: többféle csomagot is lehet vásárolni Főzelékes Feritől az egyszerű ebédtől kezdve egészen a személyes főzésig, tanácsadásig is elmehetnek a támogatók, akik októberben kaphatják kézhez a megvásárolt csomagjukat Feritől. Ferinek már egy régi vágya, hogy azzal foglalkozzon, amit igazán szeret, hogy megvalósítsa magát, és ebből állt össze a brancsos projekt. Szeptember végéig tartana, hogy az első vásárlók, akik előfinanszírozzák a bárjának megnyitását, azok már októberben, a szezonzöldségek lezárultával meg tudják kapni az első kóstolókat, az első menüket. (...) A szakács - aki több főzelékes könyv szerzője is - úgy kalkulál, hogy bisztrójában prémium minőséget fognak kínálni, így pedig egy menü ára 5500 és 6000 foriont között lehet majd. Ebben benne van egy leves, egy főzelék vagy saláta, illetve egy üdítő. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) Nem ilyen mainstream üdítők lesznek, hanem itt is figyelünk arra, hogy kis gazdaságokkal, fiatal társaságokkal tudjunk együttműködni, nyilván ők is prémiumot lőnekú - tette hozzá. Ezek lehetnek a jövő szuperételei? Az ízletes főzelékek mellett fontos szerepet játszik Feri és Zsófi koncepciójában a környezettudatosság és az alkalmazkodás is, hiszen a klímaválzotással együtt az otthoni főzés is gyökeresen meg fog változni. Ez pedig a gasztroblogger szerint elhozhatja a főzelékek új aranykorát. Mint elmesélte, nyáron szerveztek egy olyan kampányt, amiben azokat a tápanyagban gazdag fehérjedús élelmiszereket, zöldségeket, gabonákat mutatták meg, amik majd a magyar talajon az elkövetkezendő évtizedekben meg fognak teremni. Nagyon érdekes, mert ezekben olyan dolgok vannak, amik egyébként a hétköznapi régi magyar konyhától nagyon távol állnak vagy szokatlanak. A kihívás, meg mondjuk nekünk gasztroszakembereknek a felelősség az, hogy megmutassuk, hogy ezeket hogyan lehet majd okosan használni. Hogyan lehet majd úgy főzni belőlük, hogy az a mi kulturális identitásunkhoz, meg a saját érzelmi táplálkozásunkhoz közel álljon - magyarázta. Az eseményen egy salátát kizárólag ilyen élelmiszerekből készített. Ebben van cirok, amit régen gyakorlatilag a malacoknak adtak, mint ahogy pont Feri mondta, hogy jé, hogy náluk az volt régen. Ez is egy ilyen jövőbeli szuperélelmiszer. Van benne csicseriborsó, ami nagyon könnyen meg fog teremni egyébként a magyar talajon, ahogy minden olyan, ami forróbb éghajlatokon megterem, gabonaféle, zöldség, az itt lesz. Édesburgonya, kendermag van benne, aminek nagyon magas fehérjetartalma van, akkor egy homoktövises dresszünk van rajta, ami szintén egy C-vitaminban nagyon gazdag bio-szuperélelmisze - sorolta Zsófi.

Címlapkép: Getty Images

