Ablakkeret csiszolás közben jött az ötlet, amire azóta 120 milliós forgalmú vállalkozást építettek (x)

Az alkoholos felnőtt szörp, a Cseles alapítói 2021-ben még tízből hét vendéglátóhelyről lepattantak, két évre rá országszerte több száz viszonteladójuk van, forgalmuk pedig idén várhatóan eléri a nettó 120 millió forintot. Hogyan fordult velük ekkorát a világ két év alatt?

2020-ban egy forró nyári napon, Csepelen ablakkeret csiszolt két barát, Dávid és Bálint, amikor észrevették, hogy elfogyott a citromos sörük. "Valami finomat akartunk, ami meghozza a kedvünket a munkához, de mégsem csap szét. A fröccsöket és az ízesített söröket már nagyon untuk, szerettünk volna valami laza, gyümölcsös italt, és pont maradt a hűtőben vodka és szörp. Összeöntöttük" - így emlékszik a Cseles, Magyarország első alkoholos felnőtt szörpjének, indulására Varga Dávid, aki barátjával, Marton Bálinttal kísérletezte ki azokat az íz-variációkat, amivel aztán nekivágtak az első vásárlókat megszerezni.

De előbb arról, hogy mi is az a felnőtt szörp?

Nos, a Cseles egy kellemes kompakt ital, amit úgy készítünk el, hogy fogunk egy 3 decis poharat, beleöntünk 4 centiliter Cselest és felhúzzuk ízlés szerint szódával vagy ásványvízzel. Ha frissítőbbé szeretnénk tenni az italunkat, akkor egy citromkarika és pár szem jég még kellemesebbé teszi az összhatást. A nevét onnan kapta, hogy könnyen itatja magát, és ha nem tartjuk a mértéket, a végén akár el is ázhatunk. Áfonyás-kardamomos, bodzás-citromos és meggyes-szegfűszeges íz variációkban kapható, 1 literes kiszerelésben. Egy liter szörpből hét liter ital ital jön ki, az alkoholtartalma hozzávetőleg 3.5-4%.

Ez az új, könnyed, frissítő, gyümölcsös-alkoholos termék - ami az alapítók hitvallása szerint "tökéletesen passzol mély beszélgetésekhez, a kedvenc kocsmai sportjaidhoz, a kötelező családi vacsorákhoz és a random baráti összejövetelekhez" - kezdetben nem tűnt egy sikertörténetnek.

Ugyanis tízből hét vendéglátóhely elsőre nem is foglalkozott velük.

„Két, a vendéglátásban ismeretlen srác egy ismeretlen termékkel házal. Képzelheti, mi sült ki ebből? A legtöbb helyről udvariasan elküldtek bennünket, de előfordult, hogy majdnem kidobtak, és azt vágták a fejünkhöz, hogy ez a magyar bárkultúra megszégyenítése", utalt az indulás nehézségeire Dávid, aki a legfőbb - talán bármely induló vállalkozás számára megszívlelendő - tanulságként azt vonta le a történtekből barátjával, üzlettársával: bármennyire is döcögős az út eleje, hinni kell az ötletedben, nem szabad feladni.

Ők sem tették, sőt, rátaláltak a Brancsra, Magyarország első közösségi piacterére, ami összeköti az ötletgazdákat a vásárlókkal.

De adjuk vissza a szót Varga Dávidnak, aki nem titkolja, hogy a B2B-ben tapasztalt nehézségek ellenére szerették volna kipróbálni a terméküket a B2C piacon is - bízva benne, hogy a magánszemélyeknek történő értékesítés elsőre jobban fog működni -, ehhez pedig nagyszerű dobbantót jelentett és rengeteg segítséget adott számukra a Brancs, azaz Kövesdi Gábor és csapata.

Mint azt Kövesdi Gábor küldetésükkel kapcsolatban összefoglalta, a Brancsnál az értékteremtő ötletekben hisznek, azok megvalósításához eszközt, felületet, támogatói hálót biztosítanak, a 2022-es indulás óta több tucat sikeres kampányt bonyolítottak már le a legkülönbözőbb szegmensekben a gasztronómiától a kultúráig, a technológiai innovációtól a kertészetig.

A Cseles kampánya is befutott, megérkeztek az első magánszemély vevők is

A tavalyi Brancs-kampány során kezdtük el megérteni, hogyan kell elmondanunk a vásárlóknak, miért érdemes bennünket választaniuk. Sokat tanultunk magunkról, marketingről, kifogáskezelésről, amit később a vendéglátóhelyekkel folytatott tárgyalásoknál is fel tudtunk használni. És ezért nagyon hálásak vagyunk. Nem mellékesen pedig a sikeren felbuzdulva megépítettük saját webshopunkat, hogy a vásárlók immár közvetlenül is elérjenek bennünket

- érzékeltette a sikeres kampány anyagiakon túli további hasznát Varga Dávid.

A Cseles kezdett ízleni a vevőknek, első teljes üzleti évüket (2022) 19,2 millió forint forgalommal zárták, és 2023-ban bekerültek az RTL Klub Cápák között című műsorába is. Ez újabb mérföldkő volt a vállalkozás életében, a srácok befektetést is kaptak, Balogh Levente és Lakatos István szállt be hozzájuk 2023 tavaszán, és ez a tévés márkaismertség-növeléssel együtt meghozta az áttörést.

"A műsor után a korábbi havi százas nagyságrendű vásárlások szintet léptek, havi ezresekre, és a 2020-as 10-ből 3-as B2B-s ügyfélszerzési rátánkat is feltornáztuk 10-ből 7-re. Mára egyre többen megismertek és megkedveltek bennünket a piacon, és mi is kikalapáltuk időközben, hogyan kell jobban kommunikálni a céges ügyfeleinkkel. Ezzel együtt is, a Brancsnak köszönhetően, az árbevételünk 60 százaléka pillanatnyilag magánszemélyektől származik. A forgalmunk 2023-ban várhatóan nettó 120 millió forint les" - fogalmazott a Cseles Drinks Kft. társalapítója, Varga Dávid, és zárásként hozzátette:

Szeretnénk a know how-t tovább csiszolni, és olyan vállalkozást építeni, ami nem az alapítók személyétől függ, hanem a jól felépített folyamatoktól.