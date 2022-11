Itt a pontos dátum: november 17-től indulhat a gigaroham a Lidl-be, egy évet kellett várni erre

Október 29-én, szombaton számoltunk be a Pénzcentrumon arról, hogy bizonyos belsős, diszkontos Facebook-csoportokban már terjedt a hír, újra kapható a Lidlben az úgynevezett játékkonyha. Bár akkor még azt írtuk, hogy a hírek szerint csak bizonyos települések akciós kiadványaiban, illetve üzleteiben található meg a játék, most a Pénzcentrum kiderítette, országosan mikor fog érkezni a közönségkedvenc termék.

A karácsonyi szezon közeledtét mi sem jelzi jobban, mint hogy a boltokban megjelennek a szezonális termékek. Ezek közül az egyik nagy közönségkedvenc a gyerekeknek szánt játékkonyha, ami a legtöbb üzletben abszolút csak a karácsonyi időszakban kapható. A nagy népszerűségnek örvendő Lidl-s játékkonyha is általában decemberben szokott országosan megjelenni, tavaly egészen pontosan csupán december 20-án került a boltokban.

Idén viszont a Pénzcentrum már a múlt héten kiszúrta bizonyos belsős, diszkontos Facebook-csoportokban, hogy egyesek arról tesznek bejegyezést, egyes települések akciós kiadványába, illetve boltjaiba már bekerült a játékkonyha, és egészen pontosan 19 999 forintért vihető haza. Az ügy pikantériája viszont az volt, hogy ez még egyáltalán nem a teljes, országos hálózatban történt, hanem a különböző csoportos bejegyzések alapján csak elszórtan.

A Pénzcentrum azonban most kiderítette, mikorra érkezhet az országos hálózatba is a kisgyermekes családok favoritjának számító fából készült játékkonyha. Lapunknak a Lidl arról adott tájékoztatást, hogy

a játékkonyhák két hét múlva várhatóak, november 17. a tervezett dátum.

Ez azt jelenti, hogy Magyarország minden üzletében várhatóan kapható lesz a termék november 17-től (egy hónappal korábban, mint tavaly), kivéve a bp-i kis üzletek, ahol nincs non-food (Budapest VI. ker. Király utca 112., Budapest V. ker. Ferenciek tere 2., Budapest V. ker. Arany János u. 27-29.).

Nagy a játékkonyha láz

A Lidl-s játékkonyhák boltokba kerülését nem véletlenül várja rengeteg kisgyerekes család: a várhatóan 20 ezer forintos árért rengeteg kiegészítő is tartozik a kis konyhához, de van benne LED-világítás és hanghatást adó elemek a játékban. Ez az ár pedig kevesebb mint a fele az IKEA-ban kapható játékkonyha 45 ezer forintos árának.

Az ilyen gyerekkonyhák valódi népszerűségét egyébként az is jól mutatja, hogy rengeteg online helyen lehet kapni különböző márkájú játékkonyhákat, amiknek az ára pár tízezer forinttól nagyon könnyen már a 100 ezer forintos magasságokban köt ki. Sőt, a diszkont szóban forgó termékének használt termékes piaca is van, különböző adok-veszek oldalon is vannak éppen élő hirdetések a korábban kiadott darabokra.