Gyereknap 2023: ennyi pénzt tapsol el egy magyar szülő átlagosan ajándékokra

A magyar családok jellemzően 5-7 ezer forintot költenek gyereknapi ajándékra egy friss kutatás alapján. A vásárlási láz az ünnep előtt 1-2 héttel kezdődik, amikor online átlagosan az áruházi vásárlás összegének dupláját költik el a szülők a játékkereskedő adatai szerint. A legkeresettebb meglepetések a szabadtéri- és kreatív játékok, könyvek és kifestők, a legnépszerűbb programok pedig az ugrálóvár, a trambulin és a kézműves foglalkozás.

A REGIO JÁTÉK friss felmérése szerint 10-ből 9 család ünnepli a gyereknapot, amelyre jellemzően 5-7 ezer forintért (41,5%) választanak meglepetést. A legtöbben már 1-2 héttel az ünnep előtt (45%) elkezdik a bevásárlást, de viszonylag sokan (25%) hagyják az utolsó napokra az ajándékok beszerzést. A felmérésben résztvevők fele online és személyesen is választ, 30%-a csak személyesen, míg 21%-a kizárólag webáruházban keresi meg a megfelelő meglepetést.

„Értékesítési adataink szerint a gyereknaphoz kapcsolódóan átlagosan 6.600 forint az áruházi kosárérték, ezzel szemben online ennek duplájával, 13.200 forintos vásárlói kosarakkal találkozunk” – ismertette Gyaraki Dávid, a cég marketingvezetője.

Szabadtéri játékot vásárolnak legtöbben

Az évszaknak megfelelően legtöbben szabadtéri játékot (41,6%) keresnek, de a kreatív játékok (33,8%), illetve a könyvek és kifestők (21,5%) is töretlen népszerűségnek örvendenek ebben az időszakban. „Ezzel összhangban az idei slágertermékek a különféle buborékfújók, homokozójátékok, csillámtetkó készletek, de újra hódítanak az állatos víziflipperek is, és sok szülő választ most nagyobb gyermekének NERF szivacslövőt vagy FIFA kártyákat is ajándékba” – tette hozzá Gyaraki Dávid.

A legnépszerűbb gyereknapi programok

Május utolsó vasárnapját a családok többsége (62%) szűk körben ünnepli, és egy helyi gyereknapi programmal (54%), kirándulással (33%) vagy állatkerti látogatással (29%) teszik teljessé a jeles alkalmat. „Kutatásunk alapján a fiatalokat évek óta ugyanazok a programok hozzák lázba: a legtöbb gyermeket az ugrálóvárak, a trambulinok és a kézműves foglalkozások veszik le igazán a lábukról gyereknapon” – mondta el a cég marketingvezetője.