Kiderült a húsvéti hústitok: 2 hét múlva eldől az árstop sorsa, már olcsó sonkák lepik el a boltokat

„A jelenlegi akciós, 2000 forintos sonkák ára irreálisan alacsony most a boltokban” – mondta el Éder Tamás, a Magyar Hússzövetség március 30-i, húsvéti sajtóeseményén. Minden más húskészítmény ára viszont 30-40 százalékkal magasabb most, mint egy éve. A szakember arról is beszélt, hogy az árstop már több kárt okoz, mint hasznot. Ezzel szemben az eseményen Dr. Nobilis Márton Pál államtitkár arról beszélt, 2 hét múlva dőlhet el az élelmiszerárstop sorsa, ami jelenleg április 30-ig van hatályban.

A hússzövetség március 30-i húsvéti sajtóeseményének első felszólalója Dr. Nobilis Márton Pál, élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkár volt. Ő elmondta, Magyarországon a húsipar egy 4500 milliárd forintot magába foglaló iparág. Beszélt arról is, hogy jelenleg a húsiparban az átlagbér 300 000 forint. Az államtitkár kitért arra is, hogy az élelmiszerárstop elsődlegesen egy szociális intézkedés volt, amit a kormány addig tart fenn, amíg szükséges.

Dr. Nobilis Márton Pál azonban bejelentette azt is, hogy bár a jelenlegi érvényben lévő határidő április 30, de a kormány két héttel a dátum előtt, azaz április 10-i héten fogja megtárgyalni, hogy meghosszabbítják-e az intézkedést. Ezzel kapcsolatban hozzátette azt is, arra törekszenek, hogy év végére az infláció egy számjegyű legyen, úgyhogy ebből a szempontból is vizsgálni fogják a kérdést.

A jó sonka titka

A sajtóesemény második előadója Dr. Friedrich László, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Élelmiszertudományi és -Technológiai Intézet igazgatója volt. A szakember arról beszélt, hogyan vásároljunk jó sonkát húsvétra. Dr. Friedrich László kiemelte, ha valaki nyers sonkát szeretne, ne ijedjen meg a szalonnás résztől, ebben ugyanis rengeteg ízanyag van, ami finommá teszi a terméket. Elmondta azt is, a csont menti rész még ízletesebb, hiszen a csontból is rengeteg ízanyag kerül a húsba elkészítés során.

Az egyetemi tanár beszélt arról is, hogyha valaki valamilyen hőkezelt (sült/főtt) sonkát vesz, akkor a 18-20 százalékos páclébevitellel nem lehet mellé lőni, ez már jó aránynak számít, ízletessé teszi a húst. Az egyetemi tanár kiemelte azt is, hogy érdemes olyan sonkát választani, ami nagyobb darabú húsrészekből adódik össze. Mindezeken felül Dr. Friedrich László összefoglalta, hogyan vásároljunk húsvét előtt sonkát:

lehetőleg magyar alapanyagot, Magyarországon előállított hústerméket vegyünk,

megbízható forrásból,

vegyünk inkább kevesebbet, de jobb minőségűt,

nézzük meg a készítmény fehérjetartalmát,

figyeljünk az adalékanyagok típusára és mennyiségére,

szükség esetén főzzük meg és ízesítsük a sonkánkat.

Hús az ársapkák között

A sajtótájékoztató harmadik felszólalója Éder Tamás, a Magyar Húsiparosok Szövetségének társadalmi elnöke volt, aki a hazai húsipar gazdasági körülményeiről beszélt. Előadásában elmondta, 2022-ben a húsfeldolgozás-, és tartósítás ágazat teljesítménye 3,2 százalékkal csökkent, míg a húskészítménygyártás 9,6 százalékkal emelkedett az előző évben.

Éder Tamás kiemelte, az élősertés árának növekedése februártól folyamatos volt az Európai Unióban. A magyar piacra nagy hatással lévő német jegyzés odáig jutott, hogy kicsit több mint egy év alatt 1,2 euróról 2,33 euróra ugrott a hasított sertés kilós ára. Ez Magyarországon azt jelenti, hogy mostanra a hasított sertés kilós ára 880 forintos szintre ugrott. „Ez azt jelenti, hogy a magyar húsipar, a vágóhidak, kétszer akkora árral kell számolniuk, mint kicsit több mint egy évvel ezelőtt, ezt pedig a fogyasztóknak is tudniuk kell, amikor a kiskereskedelmi árakat nézik” – fogalmazott Éder Tamás.

Az elnök elmondta azt is, a sertés és sertéshúskészítmények árának emelkedése jelentősen megcsúszott, de most már eléri az átlagos élelmiszerinfláció szintjét, ami nagyon magas. Az elnök felhívta a figyelmet arra is, hogy az ársapka most már inkább negatív hatást fejt ki a gazdaságra. Ha a boltok már minden egyes kilogramm combon több száz forintot buknak, akkor a kiskereskedők elkezdik megnézni azt, hol lehet a piacon olcsó combot kapni. Ez pedig nem használ a magyar húsiparnak.

Érezzük az import nyomást, az ársapka egyértelműen növelte az import sertéscomb mennyiségét. 2021-es 5898 tonnáról 9708 tonnára, ez 46 százalékos emelkedés

- hívta fel a figyelmet Éder Tamás. Az elnök beszélt arról is, hogy bármennyire is is fájdalmas, a fogyasztók felé a termékek valódi önköltségét meg kell jeleníteni, ezt látjuk most. Újságírói kérdésre kifejtette, "jelenleg a húsvéti akciós termékek ára irreálisan alacsony, viszont amit nem akcióztak le ott év per év alapon 30-40 százalékos drágulással találkozhatnak a vásárlók.