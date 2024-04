Halált okozott a szalmonellás hús: akár Magyarországra is kerülhetett a fertőzött szállítmányból

Pénzcentrum/InfoRádió Link a vágólapra másolva

Veszélyes szalmonella baktériummal fertőzött ukrán baromfihústól betegedtek meg többen az Európai Unióban és Nagy-Britanniában, egy ember meg is halt - írja az Infostart. Braunmüller Lajos, az Agrárszektor főszerkesztője azt mondta: egyelőre nincs jele, hogy Magyarországra is érkezett a fertőzött húsból, elvileg nem is lehet behozni, ám iparági szakértők szerint ügyeskedők kijátsszák a tilalmat.

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) figyelmeztetett arra, hogy van egy olyan kifogásolható szállítmány, amely megbetegedéseket okozott az Európai Unióban és az Egyesült Királyságban. A hírek szerint 23 ember lett beteg, közülük hatan vérmérgezést kaptak, és egy ember az Egyesült Királyságban meg is halt. Egyelőre nem ismert, hogy pontosan milyen háttere van a történteknek, mekkora volt a fertőzött szállítmány, vagy hogy lehetnek-e még további esetek. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Ilyen problémák esetén az Európai Unióban beindul egy riasztási rendszer. Minden tagállamot értesítenek arról, hogy melyik volt a kifogásolható tétel, aminek ismeretében az érintett országok igyekszenek mindent megtenni annak érdekében, hogy ezt minél előbb kivonják a forgalomból és ne jusson el a vásárlókhoz – magyarázta az InfoRádióban Braunmüller Lajos, az Agrárszektor főszerkesztője. Kiemelte: hivatalosan nem kerülhetett hazánkba ilyen szállítmány, hiszen Magyarország egy rendeletben szabályozta, milyen termékeket tilos behozni Ukrajnából. Utóbbiak között szerepelnek gabonafélék, különböző élelmiszerek, tojás, csirkehús, sertéshús is. A cukor, majd a méz egy-egy rendeletmódosítással utóbb kikerült a listából, ami egyébként a méhészek között nagy felháborodást is keltett – jegyezte meg. Ám egyes, meg nem erősített hírek szerint – a problémára szakmai szervezetek is figyelmeztetnek – elő-előfordulhat az EU-ban, hogy beérkeznek harmadik országból, például Ukrajnából különböző termékek, így akár baromfihús is, és ezt átcsomagolják, esetleg át is darabolják, és így – jogilag persze kifogásolható módon – már európai uniós csirkehúsként érkezik be Magyarországra. Egyes hírek szerint ehhez hozzájárul, hogy az ukrán baromfinak nagyon jelentős árelőnye van az európai uniós baromfihoz képest, és ez az ügyeskedőket is csábítja. Egyelőre nincs arról szó, hogy Magyarországon lenne ilyen, de kizárni nem lehet JÓL JÖNNE 1 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 1 millió forintot igényelnél 36 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 33 952 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 14,41 %), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank 33 972 forintos törlesztőt (THM 14,45%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) – fogalmazott a szakember, aki úgy vélte, minden bizonnyal az ügyeskedésekre figyelemmel jelentette be Nagy István agrárminiszter a Kormányinfón, hogy azon mezőgazdasági termékekre, amelyeket tilos behozni Ukrajnából, teljes körű bejelentési kötelezettséget ír elő a kormány. EZ IS ÉRDEKELHET Súlyos mérgezés a legendás magyar gyárban: rengeteg dolgozó került kórházba Ammóniamérgezést szenvedett a Master Good Kft. több dolgozója. Az érintetteket mentővel kórházba szállították, de a többségük már pénteken hazamehetett.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK