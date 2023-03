Ismét nevet vált Foodpanda Magyarországon: ezentúl így keresd a rózsaszín futárokat

Nevet változtat a Foodpanda, a márkát tulajdonló Delivery Hero ezzel a lépéssel akarja egységes ernyő alá vonni európai márkáit - írtja a Telex.

Nevet változtat a Foodpanda ételfutárcég. A futároknak küldött tájékoztatás szerint a nemcsak hazánkban lesz változás, több más országban Foodora néven folytatja tevékenységét a vállalat, amely ebben látja „a legtöbb potenciált hosszú távon”. A futárok szerződése és a mindennapi működés ugyanakkor nem változik.

A netpincéres névváltoztatáshoz képesti különbség most az, hogy a nyolc érintett országban egyszerre váltanak Foodorára. Az új névhez bizonyára új logó is jön majd, de a szín nem változik: a magenta alapon fehér pandaaarc helyett fehér pincértálca lesz látható, ahogyan az már ma is van a Foodora márkát használó skandináv országokban.

Viszlát Panda!

A vállalat magyarországi igazgatójával a brandváltás nehézségeiről, az ezzel járó újításokról 2021-ben készített interjút a Pénzcentrum.

Ha egy brandnél a vásárló tud asszociálni valamilyen pozitív dologra, az nagyon jó érzést tud neki nyújtani. Már a NetPincérnél is bevezettünk bizonyos hűségprogramot, amik operáltak állatokkal. Azt vettük észre, hogy ha egy brandnél egy szerethető állat van, az pozitív érzetet kelt. Felmértük, hogy Európában mennyire tetszik az embereknek a panda, mert bennünk is felmerült, hogy ez inkább egy Ázsiára jellemző kabalafigura, de meglepő módon nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk. Egyrészt a gyerekek imádják, látszik egy nagyobb érzelmi kötődés. Úgyhogy szeretnénk ezt továbbvinni, és az új szolgáltatásainkat is a panda köré építjük, brandeljük, a saját élelmiszer-kiszállítás, a panda market üzletek nevet viseli, vagy van egy cégeknek szóló szolgáltatásunk, a panda business.



Arra a kérdésre, hogy a pandásodást összességében sikeresnek lehet-e mondani Magyarországon, Patai Zoltá ezt válaszolta:



Igen, szerencsére. Minden ilyen nagy változásnál fél az ember, tavaly, amikor a technológiai változás volt, most a brandváltás, mindig van esély arra, hogy ez sokaknak nem tetszik majd, vagy valami technológiai galiba jön közbe, emiatt pedig rendelés visszaesés lesz. Szerencsére ez sem tavaly, sem most nem így történt, a csapat nagyszerű munkájának köszönhetően sikerült mindenféle nagyobb probléma nélkül lehozni ezt a brandátalakítást. Mostanában nem nagyon van olyan ember, aki ne hallotta volna, hogy a NetPincér foodpanda lett, és nekünk pontosan ez volt a célunk.

Címlapkép: MTVA/Bizományosi: Róka László