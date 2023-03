Így kerüld el a kemény lehúzást a boltokban: egyáltalán nem mindegy, hol veszel, mosógépet, hűtőt

Az állandóvá vált akciókkal ma már jóval olcsóbban meg lehet venni a szükséges termékeket, legyen szó elektronikai eszközökről, háztartási gépekről vagy ruhákról és számos más mindennapos termékről. Mi az ideális útvonal, amit ha vásárláskor követünk, a lehető legjobban jövünk ki? Milyen lépésekben vegyünk mosógépet, mosogatógépet, hűtőszekrényt vagy épp mobiltelefont?

Az első kérdés, amivel szembesülünk: mit kezdjünk a régivel, ha már nem használjuk? Ennek kapcsán a Tudatos Vásárlók Egyesülete megjegyezte: a kereskedő, akinél újat veszünk, és házhoz szállítást kérünk, köteles a régi háztartási gépet díjmentesen elszállítani, függetlenül attól, hogy a régit ennél a kereskedőnél vásároltuk vagy sem. Ezt az igényünket azonban jeleznünk kell előre, és csak ugyanolyan funkciójú gépet kötelesek elvinni az új helyett (tehát ha hűtőt veszünk, egy régi mosógépet nem kötelesek elszállítani.)

A nem használt, de működképes, viszonylag jó állapotú gépeket, ruhákat, tárgyakat érdemes eladni az apróhidetési oldalakon, online piactereken. (2020-ban tesztelték, mennyire felhasználóbarát a három legnépszerűbb Magyarországon használt online árutér: a Vatera, a Jófogás és a Facebook Marketplace.) Azokat a dolgokat, amelyekre nincs vevő, el lehet ajándékozni vagy jótékonysági szervezeteknek lehet felajánlani. Ha a lakásátvilágítás megtörtént és sikerült túladni vagy eladni a útban lévő tárgyakat, gépeket, akkor ezzel már összejött a megvásárolni tervezett gépek, eszközök árának egy része.

Mérd meg a helyet, mérd fel az igényeket

A vásárlást mindenképpen a hely felmérésével kezdjük, tehát meg kell mérnünk, hogy a termékek közül melyeknek olyan a mérete, hogy a kiszemelt helyre beférnek. Kézenfekvő és szinte felesleges tanácsnak tűnik, ennek ellenére sokan először választanak gépet, megveszik, aztán a kiszálításnál derül ki, hogy baj van.

A méretekkel egy időben az igényeinket is tanácsos átgondolni, hogy a gép végül passzoljon a mindennapjainkhoz. Előfordulhat, hogy változtak a szokásaink, az élethelyzetünk: nagyobbak a gyerekek, így több a mosás, máshol vásárolunk be, máshogy főzünk. Emiatt pedig egy kisebb gép is elég, vagy épp nagyobbra van szükség. Ennek megfelelően például vegyük figyelembe, hogy mennyi ruhát mosunk egyszerre a mosógéppel, milyen konyhai eszközöket teszünk rendszeresen a mosogatógépbe, mennyi élelmiszert tartunk jellemzően a hűtőgépben, fagyasztóban. Mindezek azért fontosak, hogy ne vegyünk a szükségesnél sem nagyobb teljesítményű (többet fogyasztó), sem méretű gépet.

A kínálat minden termék esetében, így háztartási gépeknél is óriási, az árak széles skálán mozognak, vásárlás előtt pedig alaposan körül kell nézni a piacon.

Nézd meg, melyik szerepelt jól a teszteken

Az Európában forgalmazott háztartási gépeknek van egy óriási ingyenes adatbázisa, az EPREL, erről az Egyesület oldalán is találunk részleteket. Az EPREL-ben kikereshető az adott gép, amelynek az összes fontos paraméterét tartalmazza az adatbázis – a méretek mellett természetesen az energiafogyasztását is.

Szintén érdemes megnézni a tesztek.tudatosvasarlok.hu-n elérhető – fizetős, független nemzetközi laboratóriumban készült tesztekben – szerepelt-e az adott gép és milyen eredményt ért el.

Egy-egy tesztért a gépek árának töredékét (kevesebb mint 2 ezer forintot kell fizetni), cserébe a legjobban szereplő gépekről kaphatnak konkrét információkat a vásárlók, például arról, melyik hűtő vagy épp mosógép mennyi áramot fogyaszt, milyen megbízhatóan működik, mennyire zajos, milyen könnyű tisztán tartani stb.

Készíts árkörképet

Az alapos kiválasztás után érdemes elkészíteni az árkörképet. Azaz körülnézni az ismert webáruházakban, boltokban, árösszehasonlító oldalakon és megkeresni azt az üzletet, ahol a legkedvezőbb árat kínálják. Fontos, hogy az házhoz szállítás díjáról is informálódjunk, ez ugyanis jelentős tétel lehet egyes esetekben. A házhoz szállítás részleteit is érdemes átböngészni például akkor, ha emeleten lakunk és nincs lift vagy kicsi, mert ez is plusz költséget jelenthet.

Összességében tehát, ha tényleg szükség van új gépre a lakásba, akkor a vásárlás előtt járjuk végig ezt az utat, hogy a számunkra legjobb, lehetőleg alacsony energiafogyasztású, sokáig megbízható gép álljon munkába a lakásunkban.

A zöldre festés ellen is véd

Az EPREL és a tesztek használata azért is fontos, hogy ne kerüljön a vásárló a greenwashing csapdájába. A greenwashing, azaz a “zöldre festés” lényegében azt jelenti, hogy a gyártók igyekeznek magukat és a különböző termékeiket fenntarthatónak, környezetbarátnak beállítani, de ez nem mindig fedi a valóságot. Egy alapos vásárló a fenti megoldásokkal kikerülheti az átveréseket.

Tudatos Vásárlók top 3 szempontja minden vásárláskor: