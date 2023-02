Vagyonszerzési illeték 2023 kalkulátor: mennyi illetéket kell fizetni ingatlan, autó vásárlása esetén?

Mindannyiunk életében meghatározó momentumot jelent egy nagyértékű ingatlan- vagy ingó vagyontárgy megszerzése, legyen szó vásárlásról, öröklésről vagy éppen ajándékozásról – azonban sokan nem is sejtik, milyen rejtett költségek bújhatnak meg a vagyonszerzés hátterében, mégpedig a vagyonszerzési illeték formájában. Mutatjuk, mi az a vagyonszerzési illeték, mennyi a vagyonszerzési illeték autó és lakás vásárlása esetén, milyen esetekben kell ezt a terhet befizetni.

Cikkünkben a vagyonszerzési illeték 2023 kalkulátor számításai szerint eláruljuk, mennyi a vagyonszerzési illeték mértéke gépjármű vásárlás és ingatlanvásárlás esetén. Tudd meg, mi az a vagyonszerzési illeték, és hogy a vagyonszerzési illeték mikor fizetendő, milyen esetekben jár vagyonszerzési illetékmentesség. Mennyi a vagyonszerzési illeték autó vásárlása esetén, hány százalék a vagyonszerzési illeték ingatlanvásárlás alkalmával? Melyek a vagyonszerzési illeték kalkulátor legfontosabb tudnivalói, milyen vagyonszerzési illeték szabályok vannak érvényben 2023 évében?

Vagyonszerzési illeték 2023

A vagyonszerzési illeték egy olyan teher, amit a nagyértékű vagyontárgyak megszerzése – pontosabban a gépjármű és az ingatlan megszerzése – esetén kell befizetnünk az államnak. Az illeték nem adó (az adóért cserébe nem jár közvetlen ellenszolgáltatás), különféle állami szolgáltatásokat finanszíroznak ebből a jövedelemből. Az állam minden esetben figyelemmel kíséri azokat az eseteket, amikor egy ingatlan vagy egy gépjármű cserél gazdát – ezeket az eseteket „visszterhes vagyonátruházásnak” nevezzük -, ugyanis minden ilyen tranzakció illetékköteles. A visszterhes vagyonátruházás illetéke egy arányossági alapon megadott, azaz százalékban kifejezett teher – vagyis minél nagyobb értékű vagyont szerzünk, annál több illetéket kell utána fizetnünk.

Vagyonszerzési illeték mikor fizetendő?

A vagyonszerzési illeték autó (gépjármű vagyonszerzési illeték) és ingatlan (ingatlan vagyonszerzési illeték) vásárlás esetén fizetendő, azonban a vagyonszerzési illeték megfizetése értékpapír szerzése és öröklése, orvosi praxis megszerzése, illetve belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező cégben szerzett részesedés, részvény, részjegy szerzése esetén is kötelező állami teher. A vagyonszerzési illeték befizetése mindig akkor történik, amikor a vagyontárgy gazdát cserél – bizonyos esetekben kérhető vagyonszerzési illeték halasztás, részletfizetés, illetve a vagyonszerzési illeték törvény az illetékmentesség eseteit is előírja (hogy mikor jár illetékkedvezmény, mentesség, arra a későbbiekben visszatérünk).

Vagyonszerzési illeték: ki fizeti?

A laikusok esetében gyakran merül fel a kérdés, hogy ki fizeti a vagyonszerzési illetéket: az eladó vagy a vevő? Nos, ahogy a vagyonszerzési illeték törvény nevében is benne van, az illetéket mindig a „vagyonszerző” fél fizeti. A vagyonszerző fél tehát a vevő (ha nem vásárlásról van szó, hanem öröklésről, akkor az örökös fizet örökösödési illetéket, ajándékozás esetén pedig a megajándékozott fél terhe az ajándékozási illeték).

Vagyonszerzési illeték 2023 kalkulátor: mennyi a vagyonszerzési illeték?

A vagyonszerzési illeték mértéke egyedi esetenként változó, ugyanis a vagyonszerzési illeték mértéke attól függ, hogy mennyibe került az adott vagyontárgy. A vagyonszerzési illeték autó esetében lényegesen alacsonyabb, mint ingatlanvásárlásnál, ahol a sztenderd vagyonszerzési illeték összege a vételár 4%-ban van megszabva. Nézzük, mennyi a vagyonszerzési illeték 2023 évében gépjárműveknél, illetve ingatlanoknál – kezdjük az ingatlan vagyonszerzés eseteivel.

Ingatlan vagyonszerzési illeték kalkulátor 2023: mennyi a vagyonszerzési illeték?

A vagyonszerzési illeték ingatlan vásárlásánál alapesetben a vételár 4%-a, azonban más-más szabályok vonatkozhatnak az ingatlanvásárlás speciális eseteire. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a következőképp nyilatkozik a visszterhes vagyonátruházás 2023 évi szabályairól:

Ingatlan (lakás és egyéb ingatlantípus) megszerzés esetén ingatlanonként 1 milliárd Ft-ig a vagyonszerzési illeték mértéke 4%, a forgalmi érték ezt meghaladó része után pedig 2%, de ingatlanonként legfeljebb 200 millió Ft a vagyonszerzési illeték. Egy ingatlan résztulajdonának a megszerzése esetén az 1 milliárd Ft-nak a szerzett tulajdoni hányaddal arányos összegére kell alkalmazni a 4%-os vagyonszerzési illetéket, illetve az ingatlanonként legfeljebb 200 millió Ft-ot is a tulajdoni hányad arányában kell megállapítani azt.

Belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betét megszerzése esetén ingatlanonként 1 milliárd Ft-ig a vagyonszerzési illeték 2023 évében 4%, a forgalmi érték ezt meghaladó része után 2%, de ingatlanonként legfeljebb 200 millió Ft.

Vagyoni értékű joggal terhelt ingatlan (ideértve a tulajdonszerzéssel egyidejűleg alapított vagyoni értékű jogot is) megszerzése esetén a vagyoni értékű jog értékével csökkentett forgalmi értékből az 1 milliárd Ft olyan hányadára kell alkalmazni a 4%-os vagyonszerzési illetéket, illetve a 200 millió Ft olyan hányadát kell figyelembe venni, mint amilyen arányt a tulajdonjog értéke képvisel.

Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése esetén az illetékalapból az 1 milliárd Ft olyan hányadára kell alkalmazni a 4%-os vagyonszerzési illetéket, illetve a 200 millió Ft olyan hányadát kell figyelembe venni, mint amilyen arányt a vagyoni értékű jog értéke képvisel az ingatlan forgalmi értékében.

A vagyonszerzési illeték törvény 2023 évében is megkülönbözteti a „sima” ingatlan vagyonátruházási eseteket a belterületbe vont ingatlanok, belterületbe vont ingatlannal rendelkező vagyoni társaságok esetétől:

Belterületbe vont ingatlannal rendelkező társaság vagyoni betétje esetén az előzőek szerint megállapított különbözet, illetve az értékesített vagyoni betét összes vagyoni betétben képviselt arányának szorzata után 90%.

Belterületbe vont ingatlan esetén az ingatlan állami adóhatóság által megállapított szerzéskori – megállapítás hiányában a szerzés időpontjára utólagosan megállapított – forgalmi értéke és az állami adóhatóság által az átruházás időpontjára megállapított forgalmi értéke különbözete után 90%.

Egyéb, fontosabb vagyonszerzési illeték törvények:

Ingatlanforgalmazási célú ingatlanszerzés vagyonszerzési illeték 2023: 2-3%

Hitelintézetek ingatlanszerzése vagyonszerzési illetéke: 2%

Ingatlanalap ingatlanszerzése vagyonszerzési illeték: 2%

Szabályozott ingatlanbefektetési társaságok vagyonszerzési illetéke: 2%

Így, hogy ismerjük a vagyonszerzési illeték 2023 kalkulátor szemszögéből a legfontosabb ingatlanszerzési eseteket, célszerű bővebben is kitérnünk arra, hogy mennyi a vagyonszerzési illeték mértéke lakáscélú ingatlan vásárlása esetén, azaz mit mond a vagyonszerzési illeték 2023 kalkulátor lakások, házak vásárlása esetén!

A lakáscélú ingatlan vagyonszerzési illeték szabályok 2023 évében a következők a NAV szabályrendszere alapján:

Lakástulajdon vásárlásakor, ha a magánszemély vevő a másik lakástulajdonát a vásárlást megelőző 3 éven belül, vagy a vásárlást követő 1 éven belüli eladja, akkor a vagyonszerzési illeték mértéke a két lakás értékének különbözete után 4%, csere esetén pedig az elcserélt lakások értékének különbözete után számítják a 4%-ot. Magánszemély lakástulajdon cseréje és vásárlása esetén, ha a másik lakástulajdont a vásárlást megelőző 3 éven belül vagy az azt követő 1 éven belül eladja, és a szerzett lakástulajdon forgalmi értéke az elcserélt, eladott lakástulajdon forgalmi értékénél kisebb, akkor jár a vagyonszerzési illeték mentesség.

Magánszemélyek esetében több lakástulajdon cseréje, illetve a vásárlást megelőző 3 éven belül vagy a vásárlást követő 1 éven belül több lakástulajdon vásárlása/értékesítése esetén, a vagyonszerzési illeték 2023 évi alapját képező értékkülönbözet megállapításánál minden egyes lakáscserével, lakásvásárlással szemben a fizetésre kötelezett személy számára kedvezőbb illetékalapot eredményező (egyetlen) cserét, értékesítést lehet figyelembe venni. Ha a magánszemély a további lakáscseréivel, lakásvásárlásaival szemben az előbbi vagyonszerzési illeték feltételeknek megfelelő, további lakáscserét, lakásértékesítést nem tud igazolni, e lakáscserék, lakásszerzések illetékkötelezettsége az általános szabályok szerint alakul.

Ha egy magánszemély legkésőbb a lakásvásárlás illetékkiszabásra történő bejelentéséig nyilatkozik arról, hogy a lakásvásárlását követő 1 éven belül a másik lakástulajdonát értékesíti és kéri, hogy az állami adóhatóság a vagyonszerzés után járó illetéket a cserét pótló vétel szabályainak alkalmazásával állapítsa meg, akkor az adóhatóság a vásárolt lakás forgalmi értékét megállapítja, és döntés közlése nélkül felfüggeszti a kiszabási eljárást. Ezután, amennyiben a magánszemély igazolja, hogy a lakásvásárlást követő egy éven belül a másik lakástulajdonát eladta, az adóhatóság a felfüggesztett eljárást folytatja, így a vásárolt és az eladott lakás forgalmi értékének különbözete alapján állapítja meg a fizetendő vagyonszerzési illeték összegét.

Ha a magánszemély a fentiekben felsorolt vagyonszerzési illeték szabályok szerint nyilatkozik a lakáseladási szándékáról, és kéri, hogy a cserét pótló vétel szabályai szerint kerüljön megállapításra a fizetendő illeték összege, de nem igazolja a vásárlást követő 13. hónap utolsó napjáig a másik lakástulajdona értékesítését, akkor a vásárolt lakás után megállapított vagyonszerzési illetéken felül az adóhatóság pótilletéket szab ki rá. Ezt a pótilletéket a magánszemély nyilatkozata benyújtásának napjától, az illeték összegének alapulvételével, az aktuális jegybanki alapkamat kétszeresével számítják ki.

Ingatlan vagyonszerzési illeték kedvezmények 2023

Cserepótló vétel illetékkedvezmény: ha az utóbbi 3 évben eladtuk ingatlanunkat és most újat szeretnénk vásárolni, akkor a két ingatlan árának különbsége után számolják ki a vagyonszerzési illeték összegét.

Újépítésű lakás esetén, az építtetőtől vásárolva 15.000.000 Ft-ig nincs vagyonszerzési illeték 2023 évében. Ha magasabb összegről van szó, a 4%-os vagyonszerzési illeték a 15.000.000 Ft fölötti többletre vonatkozik, maximum 30.000.000 Ft értékű ingatlanig. Ez a kedvezmény a lakóépület bővítésére, átépítésére és a nem lakóház jellegű ingatlanok átalakítására is értelmezendő.

Fiatalok vagyonszerzési illetékkedvezménye: azok a vásárlók, akik 35 év alattiak és első lakásukat szeretnék megvásárolni, 15.000.000 Ft összérték alatti összegnél 50%-os illetékkedvezményben részesülnek, vagyis a 4%-os ingatlan vagyonszerzési illeték 2%-ra csökken. Tulajdoni hányad megszerzésére is érvényesíthető a kedvezmény.

Vagyonszerzési illeték részletfizetés: a kedvezmények közé soroljuk, hogy a vagyonszerző, amennyiben túl nagy terhet jelent számára a sokszor több millió forintos tételre rúgó vagyonszerzési illeték, élhet a 12 hónapos részletfizetési lehetőséggel is – ezt az igényt a NAV-nál jelezni kell.

Vagyonszerzési illeték csúsztatás (részletesebben a fentiekben): abban az esetben, amikor egy lakástulajdonosnak el kell adnia régi ingatlanját ahhoz, hogy újat vásárolhasson, a vagyonszerzési illeték törvény lehetővé teszi, az illeték csúsztatását, 12 hónapos türelmi idővel számolva, így az eladás és az ingatlanvásárlás összecsúszása nem fog problémát jelenteni a vagyonszerzési illeték befizetése tekintetében.

Mikor jár vagyonszerzési illeték mentesség 2023 évében?

Ha házastársak vagy közeli hozzátartozók (egyenes ági leszármazottak) közötti vagyonátruházás történik, ez a házasság felbontásakor történő vagyonmegosztásra is igaz (tipikus példa, hogy az egyik fél kivásárolja a részét a közös ingatlanból).

Ha olyan telket vásárlunk, amelyen 4 éven belül építkezni fogunk, szintén nem kell vagyonszerzési illetéket fizetni (a NAV ellenőrizheti a tevékenységünket, tartsuk a határidőket!).

Ha CSOK igénybevételével vásároljuk az ingatlant.

Ha állami vagy önkormányzati tulajdonú ingatlant vásárlunk.

Gépjármű vagyonszerzési illeték 2023: mennyi a vagyonszerzési illeték autó vásárlása esetén?

Az ingatlan vagyonszerzési illeték mellett a gépjármű vagyonszerzési illeték számítása már jóval egyszerűbb feladatnak tűnik. Gépjármű vagyonszerzési illeték mentesség vonatkozik az elektromos autók vásárlására, a hibridek esetében pedig – amelyek belső égésű + elektromos hajtással egyaránt működnek – csökkentett vagyonszerzési illetéket számolnak. A pótkocsik esetében nem a teljesítmény, hanem a pótkocsi tömege alapján kerül kiszámolásra a vagyonszerzési illeték.

Azt, hogy mennyi a vagyonszerzési illeték autó esetében, az adott gépjármű kora és teljesítménye szabja meg, de a minimális gépjármű vagyonszerzési illeték 2023 évében is kb. 20.000 Ft körül mozog – ezzel a költséggel mindenképpen számoljunk, ha gépjárművet veszünk. Egy átlagosnak mondható használt autó esetében az autó vagyonszerzési illeték 70.000 Ft körül mozog, a többi költséggel együtt az autó megszerzése körülbelül 100.000 Ft-os tételre tehető (a gépjárműadó szabályokról korábbi cikkünkben írtunk részletesen).

Gépjármű vagyonszerzési illeték mikor kell fizetni?

Ne feledkezzünk meg arról, hogy a gépjárművek mellett a haszongépjárművek és a motorkerékpárok (külföldi és belföldi járművek esetében egyaránt) adásvétele, cseréje is bejelentéskötelezett, a tranzakciót követő 15 napos határidővel. A vagyonszerzési illetéket még a tulajdonjog átírása előtt kell megfizetni, a területi alapon illetékes kormányablakban (készpénzzel és bankkártyával is megtehető). Az autóvásárlásnak egyéb kötelezettségei is vannak: ide tartozik a gépjármű átírás, az új törzskönyv, az eredetiségvizsgálat, a forgalmi engedély kiváltása vagy a kötelező biztosítás megkötése is, melyek mind a gépjármű adásvétel rejtett költségeit szaporítják.

Vagyonszerzési illeték 2023 előtt

A vagyonszerzési illeték törvény által meghatározott szabályok az elmúlt évek során nem változtak: a vagyonszerzési illeték 2022 évi szabályairól, a vagyonszerzési illeték 2021 évi tudnivalóiról, illetve a vagyonszerzési illeték 2020 évi szabályrendszeréről korábbi cikkeinkből tájékozódhatnak olvasóink. Mindenképpen tartsuk szem előtt, hogy minden egyes ingatlan- vagy gépjárművásárlási eset egyedi feltételek szerint zajlik, más-más feltételek között, a különféle illetékkedvezmények és illetékmenteség eseteiről nem is beszélve.

Hogy a vagyonszerzési illeték mértéke biztosan ne okozzon meglepetést, célszerű az ingatlanvásárlásnál kérdéseinkkel ügyvédünkhöz vagy a NAV ügyintézőihez fordulnunk, akik szakszerű tájékoztatást nyújthatnak a vagyonszerzési illeték és más, az illetéktörvénybe foglalt kötelezettségek kapcsán. A vagyonszerzési illeték autó esetében sokszor még egyszerűbben megállapítható: elég, ha meglátogatunk egy vagyonszerzési illeték kalkulátor oldalt, ahol a gépjármű vagyonszerzési illeték mértékét egyszerűen kiszámolják nekünk az autó műszaki adatai alapján.