Vagyonszerzési illeték 2022 kalkulátor: Mennyi a vagyonszerzési illeték autó és ház vásárlásánál?

Életünk legörömtelibb pillanatai közé tartozik, amikor egy csodaszép, új autót, vagy álmaink családi házát vesszük birtokba, azonban számos olyan technikai információ lapul a háttérben, amivel egy ilyen nagy értékű vagyontárgy vásárlása során sokan nem számolnak. Jelen esetben a vagyonszerzési illeték a legrelevánsabb kérdés: mennyi az ingatlan vagyonszerzési illeték és a gépjármű vagyonszerzési illeték?

A vagyonszerzési illeték, mondanunk sem kell, olyan teher, amivel valószínűleg mindannyian találkozunk életünk során legalább egy-két alkalommal, azonban számos esetben nem az alapértelmezett vagyonszerzési illeték összegtét kell fizetnünk. Cikkünkben alaposan körbejárjuk a vagyonszerzési illeték témakörét: eláruljuk, mi az a vagyonszerzési illeték, mennyi a vagyonszerzési illeték autó esetében, illetve vagyonszerzési illeték mikor fizetendő ingatlanok esetében és mikor nincs vagyonszerzési illeték? A gépjármű vagyonszerzési illeték mikor kell fizetni, milyen vagyonszerzési illeték kedvezmények jöhetnek számításba?

Mi a vagyonszerzési illeték lényege?

Gyakori kérdés, hogy mi az a vagyonszerzési illeték, milyen teherről van szó pontosan. Első sorban különböztessük meg az illetéket és az adót: a vagyonszerzési illeték és az adó közötti különbség az, hogy míg a befizetett adónkért nem jár közvetlen ellenszolgáltatás, addig az illetékért cserébe különféle állami szolgáltatásokat vehetünk igénybe. Hivatalosan visszterhes vagyonátruházásnak nevezzünk azt a folyamatot, amikor egy ingatlan vagy autó gazdát cserél.

A gépjárművek és az ingatlanok értékesítését minden esetben figyelemmel kíséri az állam, hiszen minden tranzakcióból részesül, a vagyonszerzési illeték formájában. A hozzájárulás arányossági alapon működik (%-ban kifejezett teher), az állam ebből a bevételből finanszírozza az állami szervek, működését és a társadalmi ügyintézési költségvetést (például az okmányok kiadatását).

Kinek kell vagyonszerzési illetéket fizetni?

Mind a gépjármű vagyonszerzési illeték, mind az ingatlan vagyonszerzési illeték esetében, mindig a vevő (vagyis a vagyonszerző) fizeti az illetéket. Hogy mennyi a vagyonszerzési illeték, azt egy vagyonszerzési illeték kalkulátor segítségével, vagy egy egyszerű számítással mi magunk is megtudhatjuk.

Vagyonszerzési illeték mikor fizetendő?

Habár a vagyonszerzési illeték autó és lakás vásárlás esetén a legjellegzetesebb, más esetekben is számolnunk kell a vagyonszerzési illeték terhével. Vagyonszerzési illeték fizetés a következő esetekben szükséges:

ingatlan vásárlás;

gépjármű vásárlás;

orvosi praxis megszerzése;

értékpapír szerzése öröklés útján;

belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező cégben szerzett részesedés, részvény, részjegy.

A következőkben a gépjármű vagyonszerzési illeték és az ingatlan vagyonszerzési illeték témakörét vizsgáljuk meg részletesen. Nézzük elsősorban azt, mennyi a vagyonszerzési illeték autó esetében és milyen illetékkedvezmények jöhetnek számításba!

Gépjármű vagyonszerzési illeték 2022

A gépjárművek kereskedelmének a visszakövethetősége fontos, hogy az állam gátat szabjon a járművek feketekereskedelmének: a bejelentési kötelezettség és a vagyonszerzési illeték vonatkozik az autók mellett a motorkerékpárokra és a haszongépjárművekre is, akár belföldről, akár külföldről vásároljuk azokat! Bármilyen gépjármű cserél gazdát, azt 15 napon belül jelentenünk kell a NAV-nál, illetve meg kell kezdenünk a gépjármű átírás folyamatát is.

Autó vagyonszerzési illeték 2022 kalkulátor

Azt, hogy mennyi az autó vagyonszerzési illeték, a gépjármű kora és teljesítménye befolyásolja – vagyis egy új autóra minden bizonnyal több vagyonszerzési illetéket kell fizetni, mint egy régi, használt gépjárműre (a minimális vagyonszerzési illeték autó esetében 20.000 Ft körül mozog). A pótkocsik esetében nem a teljesítmény, hanem a pótkocsi tömege alapján kerül kiszámolásra a vagyonszerzési illeték, illetve a hibridek és elektromos autók esetében is számolnunk kell vagyonszerzési illeték különbséggel.

Az elektromos autók, mivel az aktuális szempontok szerint mérve aránylag kevésbé környezetterhelő járművek, hogy a fogyasztókat bátorítsák a vásárlásukra, vagyonszerzési illetékmentességet élveznek. A hibridautók, amelyek belső égésű, illetve elektromos hatással egyaránt működnek, nem mentesek a vagyonszerzési illeték alól, azonban rájuk csökkentett vagyonszerzési illeték vonatkozik.

Autóvásárlás esetén, akár van vagyonszerzési illeték, akár nincs, semmi esetre se feledkezzünk meg a gépjárművásárlással kapcsolatos egyéb tudnivalókról. Ilyen kötelező tevékenységek a gépjármű átírás, a kötelező biztosítás megkötése, az első részlet megfizetése, az eredetiségvizsgálat, az új törzskönyv, vagy például a forgalmi engedély kiváltása. Egy átlagos autó esetében a vagyonszerzési illeték 70.000 Ft körül mozog, a többi költséggel együtt az autó megszerzése körülbelül 100.000 Ft-ra tehető.

Gépjármű vagyonszerzési illeték táblázat (forrás: nav.gov.hu)

Ingatlan vagyonszerzési illeték 2022

Az ingatlan vagyonszerzési illeték a nem ingóvagyonok után fizetendő teher, tipikusan ide tartoznak a telkek, lakások, családi házak és egyéb ingatlantípusok. Alapesetben az adásvételt követő 30 nap folyamán kell, hogy bejelentsük a tranzakciót a vámhatóságnál (ezt jellemzően az ügyvédünk teszi meg), ezután a NAV küldeni fog nekünk egy határozatot, ami tartalmazza, hogy mennyi a vagyonszerzési illeték, illetve, hogy mi a vagyonszerzési illeték fizetési határidő. Mivel a vagyonszerzési illeték összege egyáltalán nem elhanyagolható, indokolt esetben kérhető részletfizetés, amire az illetékkedvezmények között térünk ki bővebben.

Ingatlan vagyonszerzési illeték 2022 kalkulátor

A vagyonszerzési illeték lakás, ház esetében alapesetben egységesen az ingatlan vételárának a 4%-a, amelyet a vevő köteles fizetni az államnak (természetesen az ingatlan árán felül). Ezzel a költséggel mindenképpen számoljunk, hiszen minél drágább egy ház, a vagyonszerzési illeték összege is annál magasabb (példaként egy 50.000.000 Ft értékű családi ház esetében a 4%-os vagyonszerzési illeték összege 2.000.000 Ft).

Azonban az ingatlan vagyonszerzési illeték témaköre korántsem ilyen egyszerű: számos olyan esettel találkozhatunk, amikor vagyonszerzési illeték kedvezmény, vagy vagyonszerzési illeték mentesség lép életbe. Habár minden család és természetesen befektető életében számtalan egyedi körülményt kell figyelembe vennünk, összeszedtük azokat a vagyonszerzési illeték kedvezményeket, amelyek bármelyik magyar család számára jó eséllyel igénybe vehetőek. Mielőtt részletesen megvizsgáljuk a 2022 illetékkedvezmények listáját, tekintsük át a NAV illeték-szabályrendszerét!

1. Az ingatlan vagyonszerzési illeték általános mértéke

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal az ingatlan vagyonszerzési illeték kapcsán az alapértelmezett 4% mellett a következő általános szabályokat állapítja meg:

Ingatlan (lakás, egyéb ingatlan) megszerzés esetén ingatlanonként 1 milliárd forintig 4%, a forgalmi érték ezt meghaladó része után 2%, de ingatlanonként legfeljebb 200 millió forint.

Ingatlan (lakás, egyéb ingatlan) résztulajdonának szerzése esetén az 1 milliárd forintnak a szerzett tulajdoni hányaddal arányos összegére kell alkalmazni a 4%-os illetéket, illetve az ingatlanonként legfeljebb 200 millió forintot a tulajdoni hányad arányában kell figyelembe venni.

Ingatlanhoz (lakás, egyéb ingatlan) kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése esetén az illetékalapból az 1 milliárd forint olyan hányadára kell alkalmazni a 4%-os illetékmértéket, illetve a 200 millió forint olyan hányadát kell figyelembe venni, mint amilyen arányt a vagyoni értékű jog értéke képvisel az ingatlan forgalmi értékében.

Vagyoni értékű joggal terhelt ingatlan (lakás, egyéb ingatlan) – ideértve a tulajdonszerzéssel egyidejűleg alapított vagyoni értékű jogot – szerzése esetén a vagyoni értékű jog értékével csökkentett forgalmi értékből az 1 milliárd forint olyan hányadára kell alkalmazni a 4%-os illetékmértéket, illetve a 200 millió forint olyan hányadát kell figyelembe venni, mint amilyen arányt a tulajdonjog értéke képvisel az ingatlan forgalmi értékében.

Belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betét megszerzése esetén ingatlanonként 1 milliárd forintig 4%, a forgalmi érték ezt meghaladó része után 2%, de ingatlanonként legfeljebb 200 millió forint.

2. Belterületbe vont ingatlan, belterületbe vont ingatlannal rendelkező társaság vagyoni betétjének megszerzése

Belterületbe vont ingatlan esetén az ingatlan állami adóhatóság által megállapított szerzéskori – megállapítás hiányában a szerzés időpontjára utólagosan megállapított – forgalmi értéke és az állami adóhatóság által az átruházás időpontjára megállapított forgalmi értéke különbözete után 90%.

Belterületbe vont ingatlannal rendelkező társaság vagyoni betétje esetén az előzőek szerint megállapított különbözet és az értékesített vagyoni betét összes vagyoni betétben képviselt arányának szorzata után 90%.

3. Lakástulajdon megszerzésére vonatkozó speciális szabályok

Csere esetén az elcserélt lakások értékének különbözete után az illeték mértéke 4%.

Lakástulajdon vásárlásakor, ha a magánszemély vevő a másik lakástulajdonát a vásárlást megelőző 3 éven belül vagy a vásárlást követő 1 éven belüli eladja, akkor az illeték mértéke a két lakás értékének különbözete után 4%.

Magánszemély lakástulajdon cseréje és vásárlása esetén, ha a másik lakástulajdont a vásárlást megelőző 3 éven belül vagy azt követő 1 éven belül eladja, és a szerzett lakástulajdon forgalmi értéke az elcserélt, eladott lakástulajdon forgalmi értékénél kisebb, akkor illetéket nem kell fizetni.

Magánszemély több lakástulajdon cseréje, illetve a vásárlást megelőző 3 éven belül vagy a vásárlást követő 1 éven belül több lakástulajdon vásárlása, értékesítése esetén, az illeték alapját képező értékkülönbözet megállapításánál minden egyes lakáscserével, lakásvásárlással szemben – a szerzést közvetlenül megelőző vagy követő, azonos jogcímű – a fizetésre kötelezett számára kedvezőbb illetékalapot eredményező egyetlen cserét, értékesítést lehet figyelembe venni. Ha a magánszemély a további lakáscseréivel, lakásvásárlásaival szemben az előbbi feltételeknek megfelelő, további lakáscserét, lakásértékesítést nem tud igazolni, e lakáscserék, lakásszerzések illetékkötelezettsége az általános szabályok szerint alakul.

Abban az esetben, ha a magánszemély legkésőbb a lakásvásárlás illetékkiszabásra történő bejelentéséig nyilatkozik, hogy a lakásvásárlását követő egy éven belül a másik lakástulajdonát értékesíti és kéri, hogy az állami adóhatóság a vagyonszerzés után járó illetéket a cserét pótló vétel szabályainak alkalmazásával állapítsa meg, akkor az állami adóhatóság a vásárolt lakás forgalmi értékét megállapítja, és döntés közlése nélkül felfüggeszti a kiszabási eljárást.

Amennyiben a magánszemély igazolja, hogy a lakásvásárlást követő egy éven belül a másik lakástulajdonát eladta, az állami adóhatóság a felfüggesztett eljárást folytatja, és a vásárolt és az eladott lakás forgalmi értékének különbözete alapján állapítja meg a fizetendő illeték összegét.

Ha a magánszemély az előzőek szerint nyilatkozik a lakáseladási szándékáról és kéri, hogy a cserét pótló vétel szabályai szerint kerüljön megállapításra a fizetendő illeték összege, de nem igazolja a vásárlást követő 13. hónap utolsó napjáig a másik lakástulajdona értékesítését, akkor a vásárolt lakás után megállapított illeték mellett pótilletéket szab ki az állami adóhatóság.

A pótilletéket a magánszemély nyilatkozata benyújtásának napjától, az illeték összegének alapulvételével, a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével számítja ki az állami adóhatóság.

4. Egyéb vagyonszerzési illeték szabályok

Ingatlanforgalmazási célú ingatlanszerzés vagyonszerzési illeték: 2-3%

Ingatlanalap ingatlanszerzése vagyonszerzési illeték: 2%

Hitelintézetek ingatlanszerzése vagyonszerzési illetéke: 2%

Szabályozott ingatlanbefektetési társaságok vagyonszerzési illetéke: 2%

Ingatlan vagyonszerzési illeték kedvezmények

Fiatalok illetékkedvezménye: azok a vásárlók, akik 35 év alattiak és első lakásukat szeretnék megvásárolni, 15.000.000 Ft összérték alatti összegnél 50%-os illetékkedvezményben részesülnek, vagyis a 4%-os ingatlan vagyonszerzési illeték 2%-ra csökken. Tulajdoni hányadra is érvényesíthető a kedvezmény.

azok a vásárlók, akik 35 év alattiak és első lakásukat szeretnék megvásárolni, 15.000.000 Ft összérték alatti összegnél 50%-os illetékkedvezményben részesülnek, vagyis a 4%-os ingatlan vagyonszerzési illeték 2%-ra csökken. Tulajdoni hányadra is érvényesíthető a kedvezmény. Újépítésű lakás esetén , az építtetőtől vásárolva 15.000.000 Ft-ig nincs vagyonszerzési illeték , ha magasabb összegről van szó, a 4% illeték a 15.000.000 Ft fölötti többletre vonatkozik, maximum 30.000.000 Ft értékű ingatlanig . Ez a kedvezmény a lakóépület bővítésére, átépítésére és a nem lakóház jellegű ingatlanok átalakítására is értelmezendő (a feltételek teljesülését igazolni kell a NAV irányában).

, az építtetőtől vásárolva , ha magasabb összegről van szó, a . Ez a kedvezmény a lakóépület bővítésére, átépítésére és a nem lakóház jellegű ingatlanok átalakítására is értelmezendő (a feltételek teljesülését igazolni kell a NAV irányában). Cserepótló vétel illetékkedvezmény: ha az utóbbi 3 évben eladtuk ingatlanunkat és most újat szeretnénk vásárolni, akkor a két ingatlan árának különbsége után számolják ki a vagyonszerzési illetéket.

Ingatlan vagyonszerzési illetékmentesség

Akkor érvényesíthető az illetékmentesség, ha olyan telket vásárolunk, amelyen 4 éven belül építkezni fogunk (a NAV ellenőrizheti a tevékenységünket, így, ha ebbe a kategóriába esünk, tartsuk a határidőket!).

(a NAV ellenőrizheti a tevékenységünket, így, ha ebbe a kategóriába esünk, tartsuk a határidőket!). Illetékmentesség áll fenn, ha házastársak vagy közeli hozzátartozók (egyenes ági leszármazottak) közötti vagyonátruházás történik, ez a házasság felbontásakor történő vagyonmegosztásra is igaz (az egyik fél kivásárolja részét a közös ingatlanból).

(egyenes ági leszármazottak) közötti vagyonátruházás történik, ez a házasság felbontásakor történő vagyonmegosztásra is igaz (az egyik fél kivásárolja részét a közös ingatlanból). Nincs vagyonszerzési illeték, ha állami vagy önkormányzati tulajdonú ingatlant vásárolunk.

vásárolunk. Nincs vagyonszerzési illeték CSOK-kal vásárolt ingatlanok esetében sem (a kedvezmény 2021. január 1-jén lépett életbe).

Vagyonszerzési illeték részletfizetés

Mivel a vagyonszerzési illeték, ahogy fenti példánkkal is illusztráltuk, számos esetben több millió forintos tétel is lehet, fontos tudnunk, hogy amennyiben anyagi helyzetünk úgy kívánja, első ingatlan vásárlása esetén nem szükséges az illetéket egy összegben kifizetnünk, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ugyanis biztosít 12 hónapos részletfizetési lehetőséget is, hogy a teher ne egy összegben szakadjon ránk. Ennek a kedvezmények a megigényléséhez a B400-as NAV adatlapot kell kitöltenünk.

Vagyonszerzési illeték csúsztatása

Számos esetben a tulajdonosnak el kell, hogy adja a régi ingatlanját, amikor újat vásárol, hogy előteremthesse hozzá a szükséges anyagi forrást – azonban az eladás és a vétel sokszor összecsúszik. Ilyen esetben a NAV egy 1 éves türelmi időt szab meg, hogy a vásárló ne bukja el az illetékkedvezményét (lásd fent, a cserepótló vétel illetékkedvezménynél).

Bizonytalanság esetén vegyünk igénybe segítséget!

Sem autó, sem pedig ingatlanvásárlás esetén nem szabad félvállról vennünk a vagyonszerzési illeték törvény szabályait. Mivel mindkét esetben számos tényező befolyásolja a vagyonszerzési illeték 2022 összegét, mindenképpen végezzünk előzetes számításokat egy vagyonszerzési ingatlan kalkulátor segítségével, vagy kérjük ki egy szakértő tanácsát. Javasoljuk, hogy vásárlási szándékainkat megelőzően értekezzünk egy, a témában jártas ügyvéddel, vagy vegyünk részt például ingatlanvásárlással és hitelfelvétellel (különösen CSOK esetén) kapcsolatos tanácsadáson.