Gépjárműadó 2023: mennyi a gépjárműadó, mikor van a NAV gépjárműadó befizetés határidő?

Magyarországon minden állampolgárnak, aki gépkocsival vagy más gépjárművel rendelkezik, kötelezett a gépjárműadó megfizetésére. Azt, hogy mennyi a gépjárműadó, befolyásolja a jármű típusa gyártási éve és a súlya is. Nézzük, mi a gépjárműadó lényege, hogyan számol a gépjárműadó kalkulátor 2023 évében, avagy mennyi a gépjárműadó 2023 évében, mikor van a gépjárműadó befizetési határidő, kinek fizetjük a terhet!

Cikkünkben eláruljuk, mi a gépjárműadó és hogyan történik a gépjárműadó számítása a gépjárműadó kalkulátor segítségével. Milyen tulajdonságait veszik figyelembe a járműnek a gépjárműadó kiszámítása során, hogyan történik a gépjárműadó lekérdezése, hogy biztosan tudjuk, mennyi gépjárműadó fizetésére vagyunk kötelezettek? A gépjárműadó fizetése hol történik, mit érdemes tudnunk a NAV gépjárműadó befizetés kapcsán? A gépjárműadó mikor kell fizetni és a gépjárműadó mennyi személygépkocsi, illetve más gépjárművek esetében?

Gépjárműadó 2023: mi a gépjárműadó?

Az 1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról (gépjárműadó törvény, régen „súlyadó” néven emlegették) rögzíti, hogy Magyarországon minden, hatósági rendszámmal ellátott gépjárműre, pótkocsira vonatkozólag gépjárműadót kell fizetni, ugyanez vonatkozik a Magyarország területén közlekedő, külföldi nyilvántartású tehergépjárművekre is. Az állam a nem kizárólag magáncélra használt gépjárműveket is számontartja, amelyek után cégautó adót kell fizetni.

Kit terhel a gépjárműadó fizetési kötelezettség?

A gépjárműadó, illetve az időarányos gépjárműadó fizetése rendszerint a gépjármű tulajdonosának vagy az üzembentartójának a feladata, amennyiben a magyar járműnyilvántartásban ő szerepel az év első napján. Abban az esetben, ha több üzembentartó vagy tulajdonos van, az kötelezett a gépjárműadó 2023 évi befizetésére, akinek a neve a forgalmi engedélyen szerepel. „E” és „P” ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjármű esetén a gépjárműadó alanya az, akinek a nevére az ideiglenes rendszámtáblát kiállították – erről a NAV egyszeri határozatot küld a gépjárműadó befizetés tekintetében.

Gépjárműadó 2023: változás a tulajdonos személyében

Amennyiben a gépjármű tulajdonjogát átruházzák, az átruházó félnek (eladónak) az eseményt 15 napon belül jeleznie kell a NAV-nál. Forgalomból kivont gépjármű forgalomba való visszahelyezése esetén a következő hónap első napjától az átruházó már nem minősül adóalanynak. Ha a tulajdonjog átruházás bejelentése nem történik meg időben, akkor a tulajdonátszállás bejelentése évének utolsó napjáig az előző tulajdonos a gépjárműadó alanya.

Abban az esetben, ha a gépjármű tulajdonosa elhalálozik, vagy a gépjárművet tulajdonló cég megszűnik, de az év első napján még mindig a volt tulajdonos van bejegyezve, akkor a 2023 gépjárműadó fizetési kötelezettség átszáll a nem üzembentartó tulajdonosra, annak hiányában pedig arra, akit a nyilvántartásban elsőként tulajdonosnak bejegyeztek. Amennyiben a jármű életében tulajdonosváltás történik, a NAV határozatot küld a gépjárműadó fizetési kötelezettségről (a későbbiekben, ha nincs változás, csak sima tájékoztatás fog érkezni).

Kinek fizetjük a gépjárműadót, milyen járművek után?

A gépjárműadó befizetése a Nemzeti Adó- és Vámhivatal irányában történik. Fontos, hogy mindig legyünk tisztában a NAV gépjárműadó befizetés határidőkkel és egyéb tudnivalókkal kapcsolatban, hiszen bizonyos gépjárművekre gépjárműadó mentesség is vonatkozhat. Nézzük, milyen gépjárművekre nem kell gépjárműadót fizetni, illetve milyen gépjárművekre vonatkozik a NAV gépjárműadó fizetési kötelezettség!

Nem kell gépjárműadót fizetni (gépjárműadó mentesség) …

lassú járműre;

lassú jármű pótkocsija után;

munkagépekre;

magyar rendszámtáblával ellátott mezőgazdasági vontatóra;

CD, CK, DT, OT, Z betűjű rendszámtáblával ellátott gépjárművekre;

méhesházas gépjárműre;

négykerekű segédmotoros kerékpárra;

olyan külföldi nyilvántartású tehergépjárművekre, amelyek valamelyik EU tagállamban nyilván vannak tartva.

A gépjárműadó törvényben meghatározott adófizetési kötelezettség alól mentesülnek a költségvetési szervek járművei, az egyesületi, alapítványi járművek, a környezetkímélő gépkocsik (tisztán elektromos autók), az egyházi személyek járművei, a fegyveres erők gépjárművei és azok az autóbuszok, amelyeknek a nettó jövedelmének minimum 75%-a helyi/helyközi tömegközlekedésből származik. Mentességet élvez a gépjárműadó 2023 évi kötelezettsége alól a súlyos mozgáskorlátozottat vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító, 1db, maximum 100kW teljesítményű gépjármű.

Kötelező a gépjárműadó befizetése…

személyszállító gépjárműre;

autóbuszra, lakókocsira, lakópótkocsira a hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege alapján;

tehergépjárműre hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege alapján, növelve a terhelhetősége (raksúlya) 50%-ával;

nyergesvontató esetében a nyergesvontató saját tömegének kétszerese számít, növelve a nyergesvontatóval vontatható, átmenőfékes vontatmány (félpótkocsi) megengedett legnagyobb össztömege és a nyergesvontató saját tömege pozitív különbözetének felével.

Mennyi a gépjárműadó 2023 évében?

Azt, hogy mennyi a gépjárműadó összege, minden esetben egyedi kritériumok, egész pontosan a gépjármű tulajdonságai befolyásolják – azt, hogy mennyit kell befizetnünk autónk, egyéb gépjárművünk után, bármelyik ingyenes gépjárműadó kalkulátor kiszámolja nekünk (gépjárműadó lekérdezés ügyfélkapus bejelentkezéssel, a NAV eBEV portáljáról is elérhető). A gépjárműadó kalkulátor 2023 évében is, változatlanul a jármű gyártási évével, illetve a jármű kilowattban (vagy lóerőben) kifejezett teljesítményével számol. A következő kategóriákba soroljuk be a gépjárműveket azok teljesítménye és súlya (minden megkezdett 100 kg számít) alapján:

Gépjárműadó 2023 gyártási év szerint

A gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kW;

a gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/ kW;

a gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/ kW;

a gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/ kW;

a gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft/ kW.

Gépjárműadó 2023 súly alapján (megkezdett 100 kg)

Az előző pont alá nem tartozó tehergépjármű, nyergesvontató, autóbusz esetén 1.380 Ft;

a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű tehergépjármű, nyergesvontató, autóbusz esetén 850 Ft;

az "E" betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott személyszállító gépjármű után 10.000 Ft, míg a tehergépjármű után 46.000 Ft adót kell fizetni;

"P" betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadása esetén 23.000 Ft adót kell fizetni.

NAV gépjárműadó befizetés határidő

A gépjárműadó befizetése évente két részletben történik: a gépjárműadó befizetése tavasszal március 15-ig kell, hogy megtörténjen, az őszi gépjárműadó fizetési határidő pedig rendszerint szeptember 15-én van. Amennyiben a gépjárműadó befizetése egyösszegben történik (a tulajdonos kívánságának megfelelően), úgy a tavaszi gépjárműadó befizetési határidő a mérvadó. Időarányosan gépjárműadó esetén a határozat kézhezvételét követően, annak a hatályossá válásától számított 15. napjáig kell megfizetni az adót.

A gépjárműadó fizetése hol történik?

A NAV gépjárműadó befizetés bármilyen úton, egyszerűen elintézhető feladat: befizethetjük egy egyszerű banki átutalással a megfelelő NAV számlaszámra, de befizethető levélben mellékelt csekkel, postai úton, EFER-en keresztül, vagy személyesen is, bármelyik NAV ügyfélszolgálaton.