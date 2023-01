Jegybanki alapkamat 2023: mutatjuk, mikor, mennyit emelkedett a jegybanki alapkamat!

Őrült magasságokban a jegybanki alapkamat 2023 telén: ez már tényleg a csúcs, vagy számíthatunk további MNB jegybanki alapkamat emelkedésre is? Mit mond erről a jegybanki alapkamat kalkulátor, mennyi a jegybanki alapkamat 2023 évében és mekkora lesz a várható jegybanki alapkamat az év során? Mikor változik a jegybanki alapkamat, mi eredményezheti a jegybanki alapkamat csökkenését, növekedését?

Cikkünkben minden fontos tudnivalót elárulunk a jegybanki alapkamat alakulása kapcsán: tudd meg, mi a jegybanki alapkamat lényege, mitől nő a jegybanki alapkamat vagy éppen mi eredményezheti a jegybanki alapkamat 2023 évi csökkentését? Az MNB jegybanki alapkamat kalkulátor mutatja, hogyan változott a jegybanki alapkamat az elmúlt évtizedekben (gyakori kérdés, mennyi a jegybanki alapkamat 2022 évében, mennyi a jegybanki alapkamat 2021 során, avagy mennyi a jegybanki alapkamat 2020 annak idején szárnyaló évében). Táblázatunkból kiderítheted, hogy például hány százalék volt a jegybanki alapkamat 2013 április 24 én, vagy hogy mikor indult ilyen őrült növekedésnek a jegybanki alapkamat 2022 során.

A hitelkamatról általánosságban

Amikor egy adott hitelintézethez bármilyen kölcsönért folyamodunk, az első teendőnk, hogy megnézzük, mennyi rajta a kamat, hiszen fontos ismernünk, hogy mennyit kell majd visszafizetnünk az alapösszegen felül a törlesztési idő során. A kamat nem más, mint a készpénz azonnali rendelkezésünkre állásának díja (a hitelszolgáltatás vagy a befektetés, pl. lakástakarék, állampapír ára). A hiteleket sokszor hosszú távra vesszük fel, azonban a visszafizetési idő alatt folyamatosan változik a pénzünk értéke az infláció és a nemzetközi kapcsolatok hatására, ez pedig befolyásolja a kamat mértékét.

Míg a befektetési kamaton mi nyerünk, addig a hitelkamaton a hitelintézet szerez nyereséget – hogy éppen milyen mértékben, az az adott gazdasági (jelen esetben válságos, rekordinflációs) helyzet függvénye. A százalékban kifejezett kamatláb mellett fontos ismernünk a THM jelentését is, hiszen a nagy összegben folyósított hiteleknek a kamaton felül is vannak egyéb költségei. Az sem mindegy, hogy mekkora a kamatperiódus (pl. 5 év, 10 év vagy végig fix kamatozású), ugyanis ez idő alatt a felvett kamat mértéke állandó, viszont a kamatperiódus fordulópontján nagy változások jöhetnek (akár pozitív, akár negatív értelemben). A hitelfelvétel előtt mindenképpen tájékozódjunk, járhat-e nekünk valamilyen kamattámogatás!

Mi a jegybanki alapkamat funkciója?

Na de mégis, mi a jegybanki alapkamat, hogy jön a képbe a jegybanki alapkamat megállapítása? A jegybanki alapkamat az a kamat, amit a jegybankunk a kereskedelmi bankoknak fizet a nála elhelyezett kéthetes futamidejű kötvényeik után. Mértékét minden esetben az adott ország jegybankja állapítja meg – ez a mi esetünkben a Magyar Nemzeti Bank. A jegybanki alapkamat azért ilyen fontos, mert ez egy olyan irányadó kamatláb, ami alapján a kereskedelmi bankok meghatározzák, milyen betéti- és hitelkamatokat nyújtanak, vagy éppen várnak el ügyfeleiktől. A jegybanki alapkamat mértékét a monetáris tanács szabja meg, az alapkamat célja, hogy emelésével vagy épp csökkentésével mérsékeljék az inflációt, stabilizálják a gazdaságot.

Mitől nő a jegybanki alapkamat?

Még a laikusok is észrevehették az elmúlt évben végbement változásokat: az infláció évtizedek óta nem látott mértékben terheli a magyar családokat, a jegybanki alapkamat 2023 évére elérte a 2000-es években hatályba léptetett szintet, az ingatlanárak az egekben, ráadásul a nem kamattámogatott, piaci hiteleknek rendkívül magas ára van. Egyes nézőpontok szerint a jegybanki alapkamat 13%-kal most van a csúcson, míg mások szerint 2023 az infláció tekintetében további „meglepetéseket” tartogathat, így akár további drágulással is számolhatunk.

A jegybanki alapkamat jellemzően akkor nő, amikor nagyobb a bizonytalanság az ország jövőjével kapcsolatban (például magas a költségvetési hiány, gyorsabb ütemben nőnek a bérek, mint a gazdaság teljesítménye, magas a várható infláció). Ahhoz, hogy a gazdasági növekedés fennmaradhasson, szükséges a jegybanki alapkamat emelése, hogy elérjük azt az inflációs szintet, ami az országos gazdaságnak a legelőnyösebb. Minél inkább egyensúlyban van egy ország (alacsony a költségvetési hiány, a bérek a gazdaság fejlődésével azonos ütemben nőnek), annál alacsonyabb jegybanki alapkamattal érhető el az árstabilitás (2020.07.22-én például 0,6%-ra csökkent a jegybanki alapkamat).

MNB jegybanki alapkamat kalkulátor 2023

A jegybanki alapkamat 2023 évében rendkívül magas, 13%-os szinten áll, azonban mindenképpen érdemes szem előtt tartanunk azt is, hogy a jegybanki alapkamat alapvetően referenciakamatként funkcionál: a bankok viszonyítási alapként használják, nem kell ehhez szabályszerűen alkalmazkodniuk. A hitelfelvétel kapcsán általánosságban elmondhatjuk, hogy minél hosszabb futamidejű kamatozásról van szó, annál inkább az inflációs, államháztartási, jövőbeli gazdasági helyzettel kapcsolatos várakozások érvényesülnek, nem pedig a jegybanki alapkamat 2023 évi mértéke.

Míg egy rövidebb kamatozási idejű hitel vagy befektetési hitel esetében inkább dominál a jegybanki alapkamat 2022-ben megállapított magas értéke, addig a hosszútávú hitelek esetében a kamatok többnyire a várható romló vagy éppen javuló gazdasági helyzettel kapcsolatos várakozásokra támaszkodnak. Bizonyos esetekben a hitelek sokkal kedvezőbb (akár 10% alatti) THM-mel is igénybevehetők, például egy hosszútávú lakáshitel esetén, ám a személyi kölcsönök THM-je magasan meg is haladhatja az irányadó MNB jegybanki alapkamat mértékét.

Mennyi a jegybanki alapkamat 2023 évében?

A jegybanki alapkamat legutoljára 2022.09.28-án került emelésre, mindössze egy szűk hónappal az előző jegybanki alapkamat emelés után: ekkor 11,75%-ról emelkedett a jegybanki alapkamat mértéke 13%-ra, ezzel elértük a 2000.01.20.-án hatályba lépett MNB jegybanki alapkamat szintet (azóta az elmúlt több mint 20 év során egyszer sem volt ilyen magas a jegybanki alapkamat). Jelenleg még mindig a 13%-os jegybanki alapkamat szintjét tartjuk, kérdéses, hogy tovább emelkedik, vagy éppen csökken-e a közeljövőben.

A következő táblázatban összefoglaljuk, mennyi a jegybanki alapkamat 2023 évében (ugyanígy kiderül, mennyi volt a jegybanki alapkamat a korábbi években), mikor emelkedett vagy éppen csökkent a jegybanki alapkamat, hogyan alakult a jegybanki alapkamat a közelmúltban és több mint húszéves távlatban: