Itt a bejelentés: ismét terjeszkedik az IKEA Magyarországon

Az IKEA Magyarország a 2022-es pénzügyi évben 130 milliárd forint kiskereskedelmi forgalomról számolt be, amely közel 20%-os növekedést jelent az előző évhez képest. Az áruházakban 3,5 millió vásárlót fogadtak, az online vásárlás részesedése pedig 21,6% volt. Amellett, hogy a vállalat továbbra is az emberek többsége mellett állva még több otthon lakberendezéséhez járult hozzá, folyamatosan fejlesztette áruházait és a digitális szolgáltatások terén is bevezetett újdonságokat, például a Billie chatbotot, vagy az online foglalási lehetőséget a Bútormentő Pontokon. Az IKEA 125 ezer euró értékben (humanitárius segély, illetve lakberendezési támogatások) segítette az Ukrajnából érkező menekülteket. 2023-ban az IKEA Tervezőstúdió nyitását is tervezi Debrecenben.

Több digitális fejlesztés is történt az elmúlt évben. Februárban indította el a vállalat az új, Billie névre keresztelt chatbot szolgáltatást, amely az év minden napján 24 órában támogatja a vásárlókat megoldási javaslatokkal. A nyár során az IKEA bevezette az online foglalási lehetőséget a Bútormentő Pontok esetében is, így a vásárlók már az IKEA.hu weboldalon megismerkedhetnek a kedvezményes árú bútorok jó részével, és le is foglalhatják kedvenceiket addig, amíg beérnek az áruházba megvásárolni azokat.

A pénzügyi év alatt az IKEA átlagosan 98 konyhát és 99 kanapét adott el naponta. A legnagyobb számban eladott termék az ikonikus FRAKTA táska volt, melyet a fehér OFTAST tányér követett a sorban.

Elkötelezetten támogatjuk vásárlóinkat abban, hogy otthonaikat az életstílusukhoz hangolják és az élethelyzetüknek megfelelően tervezzék át – bárhova is sodorja őket az élet, és bármilyen költségvetés is álljon rendelkezésükre. Hálásak vagyunk, hogy érdeklődésük töretlen az IKEA iránt, melynek köszönhetően gazdasági évünket a globálisnál is magasabb eredményekkel zárhattuk: Magyarországon közel 20%-os növekedésről számolhatunk be, míg az online értékesítés terén 34%-os emelkedésről – megközelítőleg minden ötödik vásárlónk az online rendelést választotta. Annak is nagyon örülünk, hogy az előző évhez képest 1 millióval több látogatót üdvözölhettünk áruházainkban. Rengeteg nagyszerű lakberendezési megoldással vártuk őket, hogy nálunk inspirálódva szebbé tehessék az otthoni mindennapjaikat. Mindemellett további fejlesztéseket eszközöltünk áruházainkban és az online térben is, ahol bevezettük az új IKEA alkalmazást

– mondta el David McCabe, az IKEA magyarországi, csehországi és szlovákiai régiójának ügyvezető igazgatója és fenntarthatósági vezetője.

Tervek és fejlesztések

Az IKEA Tervezőstúdió nyitását tervezi Debrecenben 2023 első félévében. Az itt dolgozó munkatársak lakberendezési tanácsadással segítik majd az érdeklődőket, valamint a rendelési folyamat kapcsán is támogatják a vásárlókat. Az első negyedév során egy új vásárlási folyamat is bevezetésre kerül, ami a Szkenneld és Vedd nevet kapta. A vásárlók az IKEA alkalmazás segítségével a vásárlás közben beszkennelhetik a bevásárlókocsiba kerülő termékeket, majd egyszerűen kifizethetik azokat. Ezzel a lehetőséggel elkerülhetik a kasszák előtt történő sorban állást és egy még kellemesebb vásárlói élményt tapasztalhatnak meg.

Folytatódik a 2022. decemberben indult Live Shopping sorozat, melynek keretében online felületeken új, kreatív megoldásokat inspiráló termékkollekciókat és szezonális ajánlásokat mutatnak be az IKEA munkatársai, többek között a fenntarthatóbb életmód témájában.