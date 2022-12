50%-os akciókkal is készülnek a magyar boltok 2022 végére: valaki a készlethiányt is belengette

A virsli, a pezsgő, de még a sok helyen, a szilveszteri asztalról elmaradhatatlan pogácsa is durván megdrágult idén szilveszterre. A Pénzcentrum számításai szerint egy átlagos asztalra való 2 kiló virsli, 2 kiló pogácsa, 2 üveg pezsgő 39 százalékkal drágább, mint tavaly ilyenkor. Átlagosan 10 740 forint helyett, 14 920 forintba kerülne idén. A évtizedek óta nem látott drágulás nyomán megnéztük azt is, milyen árzúzó akciókkal készülnek a legnagyobb hazai láncok az év utolsó napjáig.

Mára gyakorlatilag semmi meglepő nincs abban, hogy az évtizedek óta nem látott drágulás hatására, mindenki a haját tépi a bevásárlásokkor. Van egy rossz hírünk, nem lesz ez másként a szilveszterrel sem. A klasszikus bulimenü, azaz a virsli, a pogácsa és a pezsgő is eszeveszett dráguláson ment át, úgyhogy, aki partira készül, bizony ennek a többletköltségével is számolnia kell.

És hogy egészen pontosan mit jelent ez a számok nyelvén azt mindjárt mutatjuk is. A Pénzcentrum ugyanis kikérte a szóban forgó termékek árát és árváltozását a Központi Statisztikai Hivataltól. A legfrissebb adatok pedig azt mutatják, hogy idén novemberben (ezek a legutoljára elérhető hivatalos számok) egy kiló sertés virsli átlagára 3 040 forint, egy kiló sajtos aprópogácsa kilója 3 080 forintba, míg egy 0,75 literes édes pezsgő átlagára 1 340 forint volt.

Igen ám, csakhogy egy évvel ezelőtt még sokkal olcsóbb volt minden. Ahogy az a diagrammunkon is látszik, a sajtos aprópogácsa átlagosan 44,6, a sertés virsli 43,4, míg az édes pezsgő 19,6 százalékkal lett drágább. Mindez azt is jelenti, hogy a pogácsa és a virsli gyakorlatilag lekövették a novemberben mért, átlagos éves élelmiszerinflációt, aminek a mértéke 43,8 százalék volt. Ettől a mértékű drágulástól viszont bőven elmaradt a pezsgő, ami így „csak” 20 százalékkal kerül többe, mint tavaly.

Ha megnézzük a konkrét árcédulákat is, akkor láthatjuk, hogy a tavalyi szilveszterre a pogácsa és a virsli is gyakorlatilag egy ezressel olcsóbb volt. Előbbi kilója átlagosan 2 130 forintba, utóbbi 2 120 forintba került. A pezsgő ehhez képest csak pár száz forinttal kerül többe, tavaly átlagosan az édes fehér 1 120 forintba került.

Ha egy közepes méretű családi partival számolunk úgy, hogy mondjuk a három szóban forgó termék mindegyikéből két egységnyit, azaz 2 kiló virslit, 2 kiló pogácsát és két üveg pezsgőt veszünk, akkor tavaly ilyenkor a csomagért 10 740 forintot fizettünk volna. Idén viszont a habzsi-dőzsi már 14 920 forintba kerül.

Az összeállított menü árnövekedés egyetlen év alatt átlagosan 39 százalék.

Szilveszteri akciók a boltokban

A hivatalos statisztikák után kíváncsiak voltunk arra, hogy az évtizedek óta nem látott, brutális infláció idejében milyen szilveszteri akciókkal készülnek a magyarországi boltok. Mennyire áraztak le vajon most a szilveszter legnagyobb kedvencét a különböző virsliket, illetve a hozzá, sokak számára elengedhetetlen mustárokat. De megnéztük azt is, hogy pezsgőkből milyen felhozatalra számíthatnak a hazai vásárlók.

Aldi

A német diszkontlánc rögtön az új akciós újságjának címoldalán hirdeti a light, hámozott virslit, ami 629 forint helyett, 429 forintba kerül (200 grammos kiszerelés, sertésvirsli). Címoldalra került a diszkont mustárja is, ez 33 százalékkal lesz olcsóbb (500 gramm, 299 forint). A 280 grammos klasszik Sága Füstli 25 százalékkal kerül majd kevesebbe, 1 079 forint helyett 799 forint lesz. Hungária pezsgőkből lejön majd 33 százalék, ezek 2 849 helyett 1885 forintba fognak kerülni. De lesz olyan pezsgő is, ami 999 forint helyett 699 forintba fog kerülni, és az Aldi már az akciós újságjában felhívja vásárlói figyelmét, hogy ebből a pezsgőből országos készlethiány léphet majd fel. A diszkont akció december 29-től érvényesek.

Auchan

A hiper az akciósának főoldalára Törley pezsgőket rakott, ezeket 999 forintért árulja. De a lánc kifejezetten december 27-29 között többféle alkoholos italra is akciókat hirdetett. És egyéb pezsgőkből is 16-40 százalékos akciókat aggatott. Szintén az újévig terjedő időszakban. Kimért virsli kilóját pedig már 1 790-1 990 forintért is vásárolhatunk. A bolt ajánlatai december 27-től érvényesek.

Lidl

A diszkontlánc is már akciósának főoldalán hirdeti legnagyobb szilveszteri kedvezményeit, a 750 grammos sertésrudacska 1 599 forint helyett 1 199 forintba kerül, az 500 grammos lencse 499 helyett 379-be, miközben a Szovjetszkoje pezsgő árából 31 százalékot engednek, így 1 139 forint helyett 775 forintba kerül majd. Egy kiló Kometa Frankfurti virsli eközben 2 039 forintba fog kerülni, míg a 400 grammos „Bécsi” juhbélben (Dulano) 1 499 forint helyett 1 099 forintért landolhat a bevásárlókosarakban. A diszkontnál lesz olyan pezsgő is, ami 1 099 forint helyett 799-be fog kerülni, de lesznek olyan röviditalok is, melyek árát 21-26 százalékkal csökkentették. Az ajánlatok 12.29-től érvényesek.

Penny Market

A Pennynél a fél kilós lencse 349 forint, a legfrissebb akciósuk tanúsága szerint, míg a 880 grammos Kometa virsli 1 799 forintba kerül. Többféle Törley pezsgőt pedig 997 forintért árulnak. 560 grammnyi Pick Pickolino 1 549 forint, az 500 grammos Dárdás pulykavirsli pedig 629 forintba kerül Penny kártya nélkül, azzal csak 529-be. Az akciók itt december 27-től érvényesek.

Spar

A Sparban kizárólag a kiszolgálópultban és csomagolva Regnum Frankfurti virsli kilója 1 790 forint (50 százalékos akcióban). Illetve egy olyan akció is él, hogyha fajtánként valaki legalább 1 kilót vesz, akkor 35 százalékkal olcsóbb lesz egy bizonyos méretű Globus mustár is. Néhány Törley pezsgő itt 999 forintért lesz kapható. A szupermarket persze ezen felül is rengeteg virsli akciót hirdetett, a Falni jó! egyik terméke például 25 százalékkal, az Orsi baromfi klasszikja 33 százalékkal, míg a Sága 350 grammos Füstlije 27 százalékkal lesz olcsóbb. De lesz olyan pezsgő is, ami a boltlánc applikációja segítségével akár 499 forintért is hazavihető, igaz csak egy két decis ebben az esetben. Hasonló kuponakciókkal lesz olyan pezsgő, ami 1 799 helyett 1 099 forintért, vagy ami 2 799 forint helyett 2 399 forintért vihető haza. Az ajánlatok december 27 és 31 között érvényesek.

Tesco

A hiper főoldalán egy kettőt fizet egyet kap, Martini Asti édespezsgő ajánlattal jelentkezett, 2 db vásárlása esetén a két termék 2 500 forintba kerül majd. Miközben a fél kilós Kaiser baromfivirsliért 899 forintot kérnek. Nem újdonság a Tesco esetében, de a soron következő legtöbb ajánlat Clubcardos vásárlókra vonatkozik, ők a virslikből 600-700 forintot is spórolhatnak bizonyos márkák esetén. De van olyan literes, drágább pezsgő, aminek az árából 4 ezer forint is lejön ezeknek a vásárlóknak, és olyan virsli is, melynek árából 800 forint. Az akciók itt december 27-től élesedtek.