Őrült roham zúdult a boltokra szenteste napján: sokan hagyták az utolsó pillanatra a bevásárlást

Szenteste napján még az utolsó órákban is sokan álltak sorba a boltokban. A legtöbben a karácsonyi menü néhány hozzávalóját szerezték be, de voltak, akik még a karácsonyfát is csak szombaton vették meg - derült ki az RTL Híradó ünnepi riportjából.

Volt, aki még a szaloncukor-vásárlást is december 24-ére hagyta - derült ki a híradó szombat esti adásából. A nyitvatartás utolsó óráiban is tele voltak a boltok. Az RTL stábja beszélgetett olyannal is, aki a rokonai helyett vásárolt, de a többség az ünnepi vacsora utolsó hozzávalóit szerezte be.

Miskolcon sokan még a fenyőt is csak ma nézték ki. Többen is abban reménykedtek, hogy így olcsóbban szerezhetik be a karácsonyfát. A híradónak egy férfi elárulta, kevesebb, mint fele annyiba került most, mint korábban. Bár sokaknak a déli bevásárlás az utolsó perceket jelenti a bevásárláshoz, a boltokban dolgozóknak az ünnep kezdetét - állapította meg a csatorna.