Indul a nagy karácsonyi élelmiszergyűjtés: mutatjuk, hol és mikor várják az adományokat

Péntektől vasárnapig kerül sor az év legnagyobb élelmiszergyűjtő akciójára a Magyar Élelmiszerbank Egyesület szervezésében. Nagy a tét, a közös segítségnyújtás nélkül rászoruló emberek és családok tízezrei maradhatnak élelem nélkül idén karácsonykor. Ezért az Élelmiszerbank mindenkit arra kér, hogy a hétvégi vásárlásakor a nélkülözők számára is tegyen egy tetszőleges tartós élelmiszert a kosarába, amit a fizetés után a kasszák melletti gyűjtőpontokon adhat le. Az ország 160 településén 334 áruházban összesen 6500 önkéntes gyűjti majd a felajánlásokat.

Az Élelmiszerbank 2006 óta minden évben megszervezi karácsonyi tartósélelmiszer-gyűjtő akcióját, ami az évek során a szolidaritás és az összefogás egyik legnagyobb hazai ünnepévé nőtte ki magát.

334 helyen az országban

A gyűjtésre november 18. és 20. között, péntektől vasárnapig kerül sor négy kiskereskedelmi lánc, a Tesco, az ALDI, az Auchan és a METRO áruházaiban, országszerte 334 helyszínen. Az adományokat az Élelmiszerbank zöld mellényt viselő önkénteseinél lehet leadni, a kasszák közelében kijelölt gyűjtőpontokon. A felajánlásokat pénteken 15:00-20:00 óráig, szombaton 8:00-19:00 óráig, vasárnap pedig 8:00-18:00 óráig fogadják.

Sajnos egyre több új arccal, korábban nem ismert látogatóval találkozunk a rászorulók között az élelmiszerosztásainkon. Olyan emberekkel is, akik tavaly még maguk is felajánlást tettek a nehezebb sorsú emberek számára, de idén már önmaguk is segítségre szorulnak. Számukra óriási támogatást jelenthetnek a tartósélelmiszer-csomagok, hogy ki tudjanak törni a szorult helyzetükből. Önkénteseinkkel az ő számukra kérjük a vásárlók segítségét a háromnapos akció során, hogy senkinek ne maradjon üresen a tányérja az ünnepek idején

– mondta Cseh Balázs, az Élelmiszerbank elnöke.

Az adománycsomagok útja

A vásárlók az adományaikkal közvetlenül a környezetükben élő nehézsorsú embereket segíthetik. Az összegyűjtött élelmiszereket az Élelmiszerbank az egyes áruházak környéken működő karitatív szervezetek közreműködésével juttatja el a nélkülözőkhöz az ünnepeket megelőző időszakban, illetve a leghidegebb januári hetekben. A rászorulók számára a konzervek, a rizs, a keksz, a csokoládé, a bébiétel, a tészta, a tartós tej és az édességek jelentik a legnagyobb segítséget, illetve bármilyen hűtést nem igénylő élelmiszer.

A Tesco pénzügyi támogatást is nyújt a három nap során a vásárlók felajánlásai mellé. Az áruházaiban adományozott termékek értékének 20%-ával megegyező összeggel segíti az Élelmiszerbank egészéves élelmiszermentő munkáját. Aki pedig a hétvége során nem tud személyesen ellátogatni egyik áruházba sem, de szívesen segítené a gyűjtést, annak a Tesco Otthonról szolgáltatása kínál lehetőséget a jótékonykodásra. Honlapjukon néhány kattintással lehet adománycsomagokat vásárolni a nélkülöző családok részére, egészen a hónap végéig.

Az Élelmiszerbank bízik benne, hogy a háromnapos összefogás nyomán jelentős mennyiségű adománnyal tudja enyhíteni az élelmezési problémákat és szebbé tenni sokezer nélkülöző ember ünnepét. Az adományokból főként időseket, nagycsaládosokat, családsegítő szolgálatok és gyermekotthonok ellátottjait, fogyatékkal élő embereket, hajléktalanokat és az ország legelmaradottabb településein lakókat segítik majd.

Az Élelmiszerbank karácsonyi adománygyűjtéséről számokban