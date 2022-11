Itt az első korlátozás! Ebben az üzletben nem lehet túl sokat venni a tojásból

A Prímában korlátozták a vásárolható mennyiség számát, feltehetően azért, hogy elkerüljék a hiányt.

E hét szerdán jelentette be Gulyás Gergely kancelláriaminiszter, hogy az elszálló infláció miatt a tojásra és a burgonyára terjeszti ki a kormány az élelmiszerárstopot. A bejelentés után megszaporodtak a találgatások, hogy vajon ez hiányt fog-e okozni: mindkét termék árát a szeptember 30-i áron fagyasztották be, így a tojás pldául 25%-al lehet majd olcsóbb a boltok polcain.

A kereskedelmi láncok és más boltok kaptak türelmi időt az átárazásra, ám sokan máris megtették - és ezzel egy időben megindult a vásárlási korlátok bevezetése, feltehetően annak érdekében, hogy az olcsósított termékeket ne vásárolják fel azonnal, ezzel borítékolható hiányt okozva. Az mfor vette észre ugyanis, hogy egy Príma-üzletben már 30 darabban maximalizálják az egy vásárló által megvehető hatósági áras tojások számát, vagyis egy vevő egyszerre három dobozzal vehet, ha a leginkább megszokott 10 darabos dobozzal számolunk.

Nem csak a tojás, hanem a burgonya kapcsán is felerősödtek a hangok, amit hiányt vetítenek előre: lapunk is megírta a napokban, hogy a szakmai képviselői szerint eleve bajban van a burgonyatermesztés, leginkább a súlyos nyári aszály miatt, de ha még árstopos is lesz a termék, akkor már decemberre elfogy a krumpli az országban.