Itt a bejelentés: kiterjesztik az árstopot a tojásra, krumplira ×

Rendkívüli időpontra, szerdán 10-re hirdetett kormányinfót Gulyás Gergely. A miniszter azzal kezdte a tájékoztatót, hogy ismertette, a kormány tegnapi ülésén a gazdasági helyzettel és uniós kérdésekkel is foglalkozott az energetikai kérdések mellett.

A kormány szándéka hogy a jövő év végére a jelenlegi felére szorítsa le az inflációt, ezért tartják fent a rezsicsökkentést az átlagfogyasztásig, a benzinárstopot és a kamatstopot. A kormány kibővíti az élelmiszer árstopot:

a tojás

és a burgonya lép be a körbe.

Ezeknek az árát a kereskedő által 2022 szeptember 30-án alkalmazott árnál nem lehet magasabb. Ez moinden kereskedelmi egységre vonatkozik a nagybani piacokon kívül. Kérdésre elárulta: az év végéig lesz érvényes ez a döntés is, ahogy az eredeti élelmiszer-árstop. Ha a termékek beszerzése biztosított és a költségvetésbe is belefér, akkor december 31. után is maradhat az intézkedés.

Így pedig a tojással és a burgonyával egészül ki az alábbi árstopos lista:

kristálycukor,

finomliszt,

sertéscomb,

csirkemellfilé,

far-háté,

napraforgó-étolaj,

2,8 százalékos UHT tartós tej.

A rezsi kapcsán közölte: 2023. január 1-től sem emelkedik a rendszerhasználati díj. Gulyás azt is közölte, hogy "extraprofitadót" vetnek ki a kiegyenlítő szolgáltatást nyújtó erőművekre, ebből 40 milliárd forintra számít a kormányzat. A tárcavezető elmondta: december 31-ig döntenek a rezsiárakró.

A nagy láncoknak nem adnak támogatást az árstop miatt, de a kistelepülések boltjai támogatást kapnak majd, erről majd Gyopáros Alpár képviselő fog bővebb tájékoztatást adni jövő héten. Az EU-s források kapcsán Gulyás elmondta: a hetekben dőlhet el a kérdés.

A Független Benzinkutak Szövetsége korábban azt kifogásolta, hogy az érintettek nem kapták meg a nekik járó támogatást. Ennek kapcsán Gulyás azt mondta, hogy ha valaki a jogszabályok alapján jogosult az összegre, az meg fogja kapni.

A gyármentő program keretei pillanatok alatt kifogytak, a miniszter szerint egyelőre nem született döntés többletforrásokról.

A rezsiárak kapcsán arra tud garanciát vállalni a kormány, hogy év végéig nem emelkednek, de hiába a gázárak jelenlegi csökkenése, nem tudják garantálni, hogy 2023-ban csökkenhetnek a hazai rezsiárak.

