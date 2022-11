Ilyen a Black Friday igazi árnyoldala: vigyázz, csak így úszhatod meg, hogy idén át ne vágjanak

Az emelkedő rezsiárak és az infláció merőben befolyásolják az idei év végi költéseket, így van ez a közelgő Black Friday esetében is, ami során a magyarok elsősorban hosszútávra, energiahatékony műszaki gépek beruházását tervezik – derült ki a MediaMarkt friss reprezentatív kutatásából. Vannak, akik kifejezetten szeretik és készülnek a kedvezményes ajánlatokkal teli napokra, azonban a lakosság közel 30 százalékát frusztrálja a párnapos akció-hajsza.

Az amerikai eredetű Black Friday, azaz Fekete Péntek promóciós időszak hazánkban is rendhagyó aktivitásnak számít a kiskereskedelemben évek óta, amire a lakosság nagy része előre készül. A jelenlegi rezsiárak tükrében az energiatakarékosabb szellemiség a vásárlási szokásokon is meglátszik, ezt támasztja alá a MediaMarkt megbízásából készült friss kutatás is, miszerint a magyarok következő időszakra vonatkozó vásárlási döntéseit 75%-ban befolyásolja az éppen aktuális rezsiköltségek emelkedése.

Beruházás, nem otthoni dísz

A kutatásból kiderült, hogy az elkövetkezendő akciók során elsősorban olyan műszaki termékeket keresnek a vásárlók, amelyekre beruházásként tekinthetnek: a felmérésben megkérdezettek 20%-a elavult, régi készülékek cseréjét tervezi, vagy eleve energiatakarékos háztartási gépeket és készülékeket vásárolna.

Ahogy egy korábbi kutatás is igazolta, az energiabesorolás fontos szemponttá vált a vásárlásoknál. Az energiacímke a közelgő Black Friday esetében is kiemelkedő jelentőséggel bír a megkérdezettek ötöde szerint, akik magasabb energiabesorolású, fogyasztásbarát háztartási nagygépek (hűtő, mosógép, fagyasztók, mosogatógépek) beszerzését tervezik. Ebben főként a 40 év feletti korosztály gondolkodik.

A tervezett vásárlási toplista második helyén az otthoni munkavégzéshez, tanuláshoz szükséges IT berendezések állnak: a megkérdezettek 16%-a tervez laptopot, PC-t, klaviatúrát vagy más IT kiegészítőt vásárolni az elkövetkezendő időszakban. Nem meglepően ezt a termékcsoportot elsősorban a 39 év alattiak jelölték meg. Ezt követi a konyhai kisgépek kategóriája (14%), majd a mobiltelefonok, okostelefonok (13%) és az energiatakarékos főzést-sütést támogató berendezések (13%).

Várakozásunk szerint az elektronikai termékek iránti érdeklődés a jelenlegi piaci helyzetben is karácsonyig nőni fog. A termékkategóriákat nézve a televíziók, okostelefonok, valamint a kisebb, akár ajándékként is adható okosórák, okos karkötők, wireless fej -és fülhallgatók, valamint a soundbarok és parti hangfalak esetében várunk kiemelkedő forgalmat a Black novemberi promóciós időszakunkban

– fejtette ki Szilágyi Gábor, a MediaMarkt ügyvezető igazgatója.

Másrészről valóban látunk jelentős elmozdulást az energiatakarékosabb nagygépek vásárlása felé, az emberek tudatosabban állnak a nagyobb beruházások felé, átgondoltan, hosszútávra terveznek és költenek

- tette még hozzá Szilágyi Gábor.

Black Friday helyett Black November

A kutatás arra is kitért, mi az általános vélekedése a magyar lakosságnak az egynapos akciókról, így a Black Friday-ről is. Míg közel minden tizedik magyar szereti és készül a kedvezményes ajánlatokra, a megkérdezettek közel 30%-át frusztrálja az áruházi tömeg és az ilyenkor esetlegesen lassuló webshopok. Továbbá a lakosság 16%-át zavarja a viszonylag rövid időn belül meghozott döntési kényszer is az egy vagy mindössze párnapos akciók során, kevésnek érzik a felkészülési időt egy-egy nagyobb vásárlás alkalmával.

A novemberi akciósorozat praktikusan sokak számára a karácsonyi bevásárlást is segíti: a kutatás szerint a magyarok több mint harmada, ha jó ajánlatot lát, a karácsonyi ajándékvásárlást is letudná ebben az időszakban.