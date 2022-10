Újra visszatér a boltzár novemberben: szinte egyik üzlet sem fog kinyitni ezen a napon

November 1-je mindenszentek ünnepe, ami főünnepnek számít a katolikus egyházban. Ezért nem meglepő, hogy piros betűs ünnepnap a naptárban, ami azt jelenti, hogy szinte egyik élelmiszert is árusító bolt sem fog kinyitni jövő hét kedden, azaz november 1-jén. A hétfő, azaz az október 31-e egy fokkal azonban trükkösebb, igaz a legtöbb lánc ugyanúgy lesz nyitva, mintha bármilyen másik hétfői nap lenne, de itt azért a már bedolgozott szabadnak miatt érhetik meglepetések a magyar vásárlókat. Mutatjuk, mit kell tudni a legnagyobb láncok nyitvatartásáról.

Alig vagyunk túl a legutóbbi, a megszokottól eltérő boltos nyitvatartási rendről. Nevezetesen az október 26-i vasárnapi boltzáron, most újabb, kiskereskedelmi kaland van készülőben. November 1-je, ugyanis mindenszentek napja, ami főünnepnek számít a katolikus egyházban, így nem meglepő, hogy az ünnepnap pirosbetűs.

Ez pedig főszabály szerint azt jelenti, hogy nemzeti ünnepnapon az üzletek zárva tartanak hazánkban. Tehát a bevásárlóközpontok boltja, barkácsüzletek, vagy éppen a legnagyobb kiskereskedelmi hálózatok, úgy mint a Tesco, Auchan, Lidl, Spar, Aldi, Penny mind vagy szinte a legtöbb boltja nem fog kinyitni november 1-jén, azaz jövő hét kedden.

Érdemes megjegyezni, hogy a CBA, illetve a Príma hálózat, valamint a Coop és a Reál boltjai üzletenként eltérő nyitvatartással működnek az ünnepi időszakban, érdemes az interneten vagy az üzletekben kihelyezett tájékoztatók által tájékozódni az adott bolt nyitvatartásáról. Azt is ki kell emelni, hogy például az OMV Spar express üzletek is egyfajta kivételt képeznek, azok ugyanis ünnepnapok alatt is nyitva lehetnek. De a jogszabály szerint nyitva tartó kivételek lesznek még:

a benzinkutak,

az önálló virágboltok,

az újságosok,

az édességboltok,

a kisebb, jellemzően nonstop üzemelő boltok, illetve a trafikok, ha a tulajdonos vagy a családtagja áll a pult mögé.

A nem élelmiszert árusító kiskereskedelmi egységek egyéni rendben tarthatnak nyitva az ünnepnapon. Így számos szaküzlet, kereskedés egyéni döntése lehet, kinyit-e, ám érdemes megjegyezni, hogy ezek közül, főleg a kisebbek amúgy sem szoktak nyitva lenni vasárnaponként, úgyhogy ezek zárvatartása nem fog nagy port kavarni a lakosság körébe november elsején sem.

A helyzet azonban annyival trükkösebb most, hogy a hétfői napot, azaz az október 31-e az előző hét szombatján bedolgozásra került, tehát az október 31-e, mint ilyen, gyakorlatilag most szabadnapnak minősül. Ez a boltok nyitvatartását annyiban befolyásolhatja, hogy most hétfőn, azaz október 31-én szombati nyitvatartás szerint lehetnek nyitva, igaz, ez rengeteg lánc esetében ugyanolyan munkarendnek minősül, mint bármelyik hétköznap, tehát sok vizet nem fog zavarni. Más boltok, láncok esetében azonban érdemes tájékozódni, hogy a hétfői napon rendes hétköznapi vagy esetleg szombati nyitvatartási rendjük szerint lesznek-e nyitva. De nézzük akkor a boltokat!

Lidl

A diszkont arról tájékoztatja vásárlóit reklámújságjában, hogy november 1-jén, kedden zárva tart összes üzletek. A Lidl esetében a hétfő viszont nem problémás, hiszen a diszkont általánosságban ugyanúgy tart nyitva szombaton, mint bármelyik másik hétköznapon.

Aldi

Az Aldi arról tájékoztatja a vásárlókat a legfrissebb akciós kiadványuk címoldalán, hogy bizony november 1-jén ők is zárva tartanak, viszont ennél a láncnál is szerencsés a hétfő, ugyanis hiába a szabadnap, az üzletek általános ugyanúgy vannak nyitva szombaton, mint a hét bármelyik másik hétköznapján.

Tesco

A hipermarket szintén nem lesz nyitva november 1-jén kedden, erről tájékoztatást is adnak legfrissebb akciós kiadványukban. Az október 31-e ráadásul náluk sem érintett, a legtöbb üzletük ugyanúgy tart ugyanis nyitva szombaton, mint bármelyik hétköznapon.

Auchan

Az Auchan üzletei sem lesznek nyitva november 1-jén, kedden. Viszont a hétfői nyitvatartásuk nem fog változni, hiszen szombatonként ugyanúgy tartanak nyitva az üzletek, mint hétköznapokon.

Spar, Interspar

A Spar/Interspar üzletek ökölszabály szerint zárva lesznek ugyan november 1-jén, kedden, viszont ahogy korábban is írtuk, OMV Spar express üzletek is egyfajta kivételt képeznek, így azok nyitva lesznek. A szuper a hétfő tekintetében is összetettebb, ugyanis franchise rendszert is működtetnek, így elképzelhető, hogy sok boltjuk hétfőn nem a megszokott hétfői/hétköznapoként megszokott nyitvatartással lesz elérhető, hanem egy rövidített szombatival, ezért erről érdemes külön tájékozódni.

Penny Market

A Penny korábban arról tájékoztatott, hogy november 1-jén, kedden zárva lesznek az üzletek. Viszont október 31-én, hétfőn az üzletek a szokásos nyitvatartás szerint üzemelnek.

CBA, Príma, Reál

Ökölszabály szerint ezek az üzletek sem lesznek általában nyitva november 1-jén, kedden. Viszont a hétfői nyitvatartásuk üzletenként meglepően trükkös lehet, így arról, hogy aznap hétköznapi vagy rövidített hétvégi nyitvartással várják a vásárlókat, érdemes tájékozódni.