Meglépte a magyar szupermarket: sáskát és tücsköt is árulnak - te megennéd ennyiért a rovarokat?

Mivel az állattartás a jelenlegi formájában fenntarthatatlan, az emberiségnek újabb, egyszerűbben hozzáférhető, kevésbé természetkárosító fehérjeforrás után kell nézni. A megoldás pedig már évezredek óta az orrunk előtt hever: a rovarok. Az ehető rovarfajok, mint a lisztkukac vagy a vándorsáska viszont a megtermelt fehérjéhez mérten más állatfajokkal összehasonlítva sokkal kisebb mértékű ökológiai lábnyomot hagynak maguk után. Speciális webshopokban, kisebb üzletekben eddig kapható volt a szárított, csilis tücsök, most azonban a Kifli is felvette az elérhető termékei sorába.

Ehető rovarok érkeztek a Kifli webáruházának virtuális polcaira: különböző speciális webhopokban és ínyenc boltokban persze már eddig is lehetett kapni a kiváló fehérjeforrásként funkcionáló szuperélelmiszert, ám most először került be egy igazán nagy, a fél országot lefedő élelmiszerkiszállító cég szortimentjébe.

Bár elsőre igen bizarrnak tűnhet a bogárevés, az Európai Unió tavaly már zöld utat adott a lisztkukacnak, mint élelmiszernek, és egy friss, 2022. augusztusi rendelkezés értelmében az Európai Bizottság szerint a rovarok fogyasztása biztonságos. Persze azzal a kikötéssel, engedélyezik a forgalombahozatalukat, amennyiben tudományos bizonyítást nyer, hogy nem jelentenek kockázatot az emberi egészségre.

Már alig vártuk?

Persze kerestük a Kiflit is, kíváncsiak voltunk miért döntöttetek úgy, hogy beveszik a sortimentbe az ehető rovarokat. Vácz-Tóth Zsófia beszerző szerint mindig szeretik új, trendi, innovatív termékkel színesíteni a választékukat, és most ez a kategória abszolút megfelel ezeknek a kritériumoknak. Arra a kérdésre, hogy lesz-e erre valós kereslet, azt válaszolta, hogy bíznak a termék sikerében, és

az első hetek tapasztalatai alapján nagyon jó volt a fogadtatásuk. Jó eladási számokat produkáltak.

Az ára azonban viszonylag borsos: 80 g tücsök fehérjés chips 890 forintba kerül, 20 g fűszeres sült tücsök 2 890 forintba, 10 g ehető sáska kakukkfű és oregánó fűszerezéssel 2 990 forintba.

Többféle rovartermék is kapható a webáruházban. Forrás: Kifli.hu

Ez azt jelenti, hogy ez utóbbi kilója majd 300 ezer, 299 000 forint. Ebből 200 kilogramm csirkemellet vásárolhatnánk ugyanitt, ami szintén egy elég jelentős fehérjeforrás, és közelebb áll a megszokott formához. Az árát firtató kérdésünkre, azt válaszolták,

addig amíg csak kevés helyen kapható, és exkluzívnak minősül, addig az ára is magasabb lesz. Amikor már hasonló lesz a penetrációja, mint a csirkemellnek, valószínűleg az ára is elfogadhatóbb lesz. Most még niche termék, így ennek megfelelően drágább is.

Niche A niche kifejezést szűk, jól körülhatárolható réspiacokra használjuk, ami elsősorban a KKV szektornak lehet fontos.

De mégis miért?

Senkit nem akarunk elkeseríteni, azok közül, akiket most ráz a hideg, de ez a jövő. Azzal számos helyen találkozhattunk már korábban, hogy az állattenyésztés ebben a formában, ahogyan jelenleg a világban zajlik, fenntarthatatlan. Ez ma már tény:

az intenzív állattenyésztés káros környezeti hatásai talajromlást eredményeznek és – hosszú távon –, negatív hatást gyakorolnak a vízre, valamint a biológiai sokféleségre. Szükség van tehát a jelenlegi fenntarthatatlan élelmiszer-rendszerek átalakítására

- olvasható az Agrárközgazdasági Intézet oldalán is.

Miért egyek rovarokat? A kutatók egyetértenek abban, hogy megoldást nyújthat a megszokott állati fehérjék kiváltására. A társadalom fejlődésével párhuzamosan nő az állati fehérjék iránti igény, a hústermelés fokozódó mértéke azonban jelentős környezeti többletterheléssel jár. Az ehető rovarfajok, mint a lisztkukac vagy a vándorsáska viszont a megtermelt fehérjéhez mérten más állatfajokkal összehasonlítva sokkal kisebb mértékű ökológiai lábnyomot hagynak maguk után. Amellett, hogy a rovarok kevesebb ráfordítást igényelnek a tenyésztés során, sokkal hatékonyabban alakítják a takarmányt saját testtömegükké, mint más állatfajok. Ez annak tudható be, hogy nem szükséges külön energia a testhőmérsékletük megtartásához, mivel környezetük hőtartalmát veszik fel. Ráadásul takarmányként felhasználhatók olyan mezőgazdasági, élelmiszeripari vagy éppen faipari melléktermékek, amelyeket ma sok esetben hulladékként tartunk számon – olvasható a Nébih oldalán

A rovarok nagy előnye, hogy koncentráltabban tartalmaznak fehérjét: nem ritka a 60%, de akár 70% feletti fehérjét tartalmazó faj sem, a fehérjetartalmuk pedig nemcsak mennyiségileg, hanem minőségileg is kiváló. Aminosav garnitúrájuk, zsírsav-profiljuk és ásványianyag-tartalmuk egyaránt rendkívül jó, ami egyrészt esszenciális tápanyagforrást jelent a táplálékhiánytól szenvedő fejlődő országok lakosainak.

A rovarok vízigénye szintén töredéke a hagyományos gazdasági állatokéhoz képest. A takarmányozás teszi ki az állattenyésztési költségek 45-75%-át különböző termékek esetén, így javítása a környezetvédelmen túl elsődleges gazdasági szempont is.

A hagyományos hús "vágási kihozatala", azaz a testtömeg fogyasztható hányada is igen magas. Míg a gazdasági állatok átlagosan 50% körüli vágási kihozatallal bírnak, addig egy tücsök esetében az állat 80%, de saját tapasztalatom alapján akár 100%-a is fogyasztható, a lisztbogár vagy a fekete katonalégy lárvája pedig szintén teljes mértékben

- mondta el az Agrárszektornak Antonovits Bence Dániel rovartenyésztési szakértő

Kezdenek betörni a köztudatba

Tagadhatatlan, hogy Európában kifejezetten szkeptikusak velük az emberek, de az ismertségük ugyanakkor egyre csak növekszik. Sőt, a legátfogóbb, legnagyobb elemszámú hazai attitűdfelmérés még mindig a megkérdezett szakértő által, 2017-ben végzett online felmérés, melynek eredménye 2796 értékelhető válasz alapján az alábbi: a válaszadók körében az entomofágia témája ismert volt, 90,81%-uk (2539 fő) hallott már az ehető rovarokról, a Kárpát-medencében élő ehető rovarfajt, családot, öregcsaládot vagy rendet azonban csupán 26,18%-uk tudott megnevezni (732 fő).

A válaszadók 20,10%-a (562 fő) fogyasztott már rovart, vagy rovar alapú élelmiszert, és több mint felük nyitott az ilyen élelmiszerekre. 43,13% (1206 fő) megkóstolná, 15,92% (445 fő) akár rendszeresen is fogyasztana ilyen ételt, mindössze 40,95% (1145 fő) nyilatkozott elutasítóan. 363 fő (12,98%) válaszolt úgy, hogy semmi nem venné rá a rovarok fogyasztására. Mint kiderült, nagyobb a fogyasztási kedv akkor, ha nem felismerhető termékként találkoznak az emberek velük, de a rovar alapú fűszer is elfogadottnak mondható a felmérés alapján.