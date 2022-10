Ez most komoly? Sokkal drágább a szalámi, banán egy magyar Lidl-ben, mint egy németben

A Pénzcentrum által elfogott TikTok videó tanúsága szerint bőven akadnak olyan termékek, amik bár ugyanazok, olcsóbbak ugyanannak a boltláncnak a német boltjában, mint a magyar boltokban. Ezúttal egy vagdaltról, a banánról és a Pick szalámiról derült ki, hogy bizony tőlünk jóval nyugatabbra, ott ahol amúgy átlagosan 3-szor annyit keresnek az emberek, olcsóbb megvenni az említett három terméket, mint idehaza. Nem is akármennyivel, számításaink szerint 40-50 százalékkal olcsóbbak, mint a felvételen szereplő magyar üzletben. Pech.

Ahogy arról a Pénzcentrumon korábban beszámoltunk, a legfrissebb augusztusi adatok alapján sehol nem drágultak olyan ütemben 1 év alatt az élelmiszerárak, mint Magyarországon. Ez pedig mára gyakorlatilag odáig fajult, hogy bizonyos esetekben, bizonyos termékeket nézve akár Magyarországnál sokkal gazdagabb (és átlagosan drágább) országokban is olcsóbban lehet bevásárolni.

A Pénzcentrumon ezúttal olyan videót fogtunk TikTok-on, ami azt mutatja be, hogy néhány nap különbséggel, mennyibe kerül 1-1 termék egy magyar, illetve egy németországi Lidl-ben. A három érintett termék: vagdalt, banán, Pick szalámi. De lássuk először a videót

A felvétel tanúsága szerint az első bemutatott termék a Dulano márkájú vagdalt (340g), ami Németországban 2,49 euróba, idehaza pedig 1 199 forintba kerül. Ha Pénzcentrum Valutaváltójával számolunk, akkor a rekordmagas euróval átszámítva, a német vagdalt 847 forintra jön ki, ami több mint 300 forinttal olcsóbb, mintha itthon vásárolnánk.

Sorban második termék a banán volt. Ez a németországi diszkontban 1,09 euróba került (kg), ami a kalkulátorunkkal számolva 424 forintra jönne ki. Ehhez képest a magyarországi üzletben a kilós ár 649 forint volt, ami 225 forinttal drágább, mint tőlünk nyugatabbra.

A videóban a harmadik érintett termék a Pick szalámi volt. Ennek az ár-összehasonlítása annyiból trükkösebb, hogy a németországi egységben 250 grammos kiszerelésben kapható, míg a magyar üzletben 380 grammosba. De semmi vész, az árcédulák alapján a kilós egységárat használva ki tudjuk számolva, hol drágább a z érintett termék. A német Lildben a szalámi kilós egységára 15,96 euró, ami átváltva 6 363 forint. Ehhez képest a magyarországi üzletben a húskészítmény egységára 9 734 forint. Azaz több mint 3 400 (!) forinttal drágább.

Ahogy a táblázatunkból látszik, döbbenetes árkülönbségek vannak a két ország, ugyanazon diszkontjának boltjában. Mindezt úgy ráadásul, hogy a németországi nettó átlagkereset gyakorlatilag háromszorosa a magyarénak. Teljesen érthetetlen tűnik például az is, hogy a Magyarországon gyártott, magyar Pick szalámi hogyan tud a több ezer kilométerre lévő németországi árának a másfélszeresébe kerülni idehaza.

Azt persze érdemes megjegyezni, hogy a videókból nem derül ki, azokat pontosan mikor készítették. A feltöltő egyébként saját hozzászólásában azt írta, mindössze néhány, 2-3 nap eltérés van a német, illetve a magyar felvételek között, erre persze ezen a bejegyzésen kívül nincs több bizonyíték. Ellenben több komment is megerősíti, hogy hasonló árakat tapasztalnak.

Érdemes azt is megjegyezni, hogy az összehasonlított termékekről nem tudunk minden információt, nem tudjuk például, hogy kiárusítási darabok-e, vonatkozik-e rájuk akció, h a igen, mekkora. Mikor a lejáratuk, esetleg amiatt lettek-e leakciózva. Ez utóbbiakról ugyanis egyes boltok vezetése önállóan is dönthet bizonyos egységekben. Ki kell persze azt is emelni, hogy ez „csak” három termék, de nem tudjuk, hogy a teljes szortiment tekintetében miként alakulna az összehasonlítása. Az azonban biztosnak tűnik, hogy a felvételen szereplő termékek árai között jókora különbség van, attól függően, hogy az ember egy németországi vagy egy magyar Lidl-ben vásárolta-e őket.

Miért ilyen drága Magyarországon az élelmiszer?

Lapunknak szeptember végén Raskó György azt nyilatkozta, több tényező és közre játszik abban, hogy éppen hazánkban drágulnak leginkább az élelmiszerek. A fő okok közül az egyik, hogy már a tavaszi időszakban sem volt a kormány ellenére idehaza az infláció már akkori elszállása sem. A különböző jóléti intézkedések, mint például az SZJA-visszatérítés vagy a 13. havi nyugdíj rendesen pörgették a keresletet, ami azt eredményezte, hogy az államkasszából kiáramló közel 1000 milliárd forintot gyakorlatilag az infláción keresztül vissza is vándorolt.

Az agrárközgazdász szerint fontos ok az is, hogy a kiskereskedelem, amit a nyakába kapott különadó terén, azt gyakorlatilag egy az egyben áthárította a vásárókra. Tette mindezt olyan időszakban, amikor amúgy is magas volt az infláció, szóval nagyon még trükközniük sem kellett. A helyzet pedig odáig fajult, hogy egy olyan spirál jött létre idehaza, ahol minden piaci szereplő úgy érezte, most jött el az ő ideje is az áremeléshez. Mindezekhez terméseztessen hozzájön a rendkívül gyenge forint, illetve az is, hogy például Magyarországon 27 százalék például az áfa, ami gyakorlatilag mindent majd a harmadával drágít. Ezen együttesek együttállásával történhet meg az, hogy legalább a fentebb bemutató videója alapján, a majd háromszor gazdagabb országban 40-50 százalékkal legyenek olcsóbbak ugyanazok a termékek, ugyanazon bolt német és magyar boltjában.