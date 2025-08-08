2025 júliusában a fogyasztói árak átlagosan 4,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbi szintet.
Nagyon nem áll jól a szénánk: két hónap után újra deficittel zárt az államkassza
A Nemzetgazdasági Minisztérium közlése szerint júliusban 12,8 milliárd forintos hiány keletkezett az államháztartásban, míg az év első hét hónapjában összesen 2786,4 milliárd forintos deficit halmozódott fel, ami nagyjából követi az előző évek tendenciáját.
A júliusi 12,8 milliárd forintos deficit értelmezése nem egyszerű feladat, mivel ez a hónap szezonális szempontból meglehetősen változékony képet mutat. A nyár középső hónapja általában kisebb hiánnyal zárul, azonban az elmúlt években előfordult már jelentős deficit és számottevő többlet is. Ennek hátterében az áll, hogy számos bevételi és kiadási tétel időzítése változhat, ami erőteljesen befolyásolja a havi egyenleget.
Az év első időszakához viszonyítva némi javulás figyelhető meg a költségvetési adatokban. Míg áprilisig rekordmagas volt a kumulált hiány, az azt követő három hónap összességében többletet eredményezett, ami elegendő volt ahhoz, hogy a negatív rekordot a 2023-as év vegye át.
Ez a javulás azonban csak relatív értékű. Az időarányos hiányteljesülés alapján az idei év még mindig hasonlóan magas deficittel zárhat, mint a tavalyi. Bár az év második felében már nem jelentkezik olyan mértékű teher a lakossági állampapír-kamatkifizetések formájában (július végéig 2726,3 milliárd forint kamatkifizetés történt, ami 509,3 milliárd forinttal haladja meg a tavalyi időarányos értéket), a kormányzati választási kiadások első jelei már megmutatkoznak.
A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye szerint a július végéig felhalmozott 2786,4 milliárd forintos hiány megfelel az idei évre előirányzott 4774 milliárd forintos pénzforgalmi deficit időarányos részének (58,4%), ami a módosított hiánycél tarthatóságát jelzi. A kormány az idei hivatalos hiánycélját már több alkalommal módosította, legutóbb az eredményszemléletű GDP-arányos mutatót 3,7%-ról 4,1%-ra emelte. Az elemzői vélemények szerint azonban a költségvetési hiány közelebb lehet az 5%-hoz, mint a 4%-hoz.
Itt a kormány bejelentése: ilyen törlesztőrészletekkel indul az Otthon Start Program, módosul a CSOK-rendelet is
Emellett Panyi Miklós ismertette az Otthon Start Program részleteit, itt vannak a törlesztők.
Lefulladt a magyar ipar, a boltokban csak kicsit nő a forgalom: az igazi feketeleves csak most jöhet a gazdaságban?
Két fontos adat is érkezett ma reggel a KSH-tól: míg az ipari termelés tovább csökkent, addig a kiskereskedelmi forgalom határozott növekedést mutatott júniusban.
Egyre fájdalmasabban küszködik a magyar ipar: hogy lesz ebből bármilyen gazdasági növekedés 2025-ben?
2025 júniusában az ipari termelés volumene 4,9%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. Az ipari kibocsátás 1,2%-kal kisebb volt a 2025. májusinál.
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adatai szerint 2025. júniusában 3 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom volumene az előző év azonos időszakához képest.
Fájdalmas stagnálásban ragadhat a gazdaság: kongatják a vészharangot, ezt mindenki keményen meg fogja érezni
Az OECD figyelmeztet: a vállalati beruházások tartós visszaesése veszélyezteti a globális gazdasági növekedést.
Most érkezett! Példátlan mennyiségű kőolajat és gázt találtak: eljöhet az energia-aranykor Magyarországon is?
A BP bejelentette, hogy az évszázad legnagyobb olaj- és gázlelőhelyét fedezte fel Brazília partjainál.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
