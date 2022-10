Így költenének a magyarok akkor is, ha nincs miből: ilyen cuccokra vadásznak a legtöbben

A gazdasági és megélhetési válság ellenére a lakosság fele tervezi, hogy vásárol valamit a Black Friday alatt. A karácsony előtti kiárusítási időszakban átlagosan 41 ezer forintot költenének el a magyarok, legtöbbet ruhákra és energiatakarékos háztartási gépekre - egy friss felmérés szerint. A trükkös akciók ellen a vásárlókat idén már szigorúbb fogyasztóvédelmi szabályok is védik.

Egy átlagos magyar fogyasztó várhatóan 41 ezer forintot költ majd a fekete pénteki akciók során, ez 20%-os növekedést jelent a 2021-es, 34 ezer forintos tervekhez képest a LogiNet és a Reacty Digital közös, reprezentatív Black Friday kutatása szerint. Ez meglepő lehet, tekintettel a magyar fogyasztók előtt álló pénzügyi kihívásokra. A kutatás szakértői ennek okait többek között az emelkedő inflációval, és a tavasszal megkapott extra juttatásokkal hozzák összefüggésbe, de magyarázhatja egy ún. felhalmozási folyamat is, amikor az emberek további áremelkedésekre számítanak, és inkább költekeznek most, mint egy még kiszámíthatatlanabb pénzügyi jövőben.

Az online vásárlási szándék tekintetében is viszonylag nagyfokú bizonytalanság figyelhető meg: a Black Fridayt ismerők 28%-a tervezi csökkenteni internetes vásárlásait a Black Friday akciókat látva, de az is igaz, hogy 19%-uk a megélhetési válság ellenére többet költene. 17%-uk a korábbi évekkel megegyező mértékű kiadásokat tervez, 15%-uk nem vásárol idén online, 21%-uk pedig még nem tudja, hogyan fog reagálni az új pénzügyi kihívásokra.

Ami azonban biztos, hogy a fogyasztók többnyire körültekintően költenek majd, hogy maximalizálják az elérhető kedvezményeket, és ez a megközelítés kiterjed a választott csatornákra is; a Black Friday akcióban vásárlást tervezők többsége online és offline térben is kedvezményvadászatra indul.

Meleg kabát, energiatakarékos hűtő és utazás

Míg tavaly a barkács és kerti termékek iránti érdeklődés ugrott nagyot, idén úgy néz ki, a klasszikusnak számító kategóriákat fogjuk preferálni a Black Friday akciók keretében. A Black Friday vásárlást tervező magyarok mintegy harmada (31%) tervez ruházati cikket, 27%-a háztartási kis-, és nagygépet, 23%-a pedig háztartási-, és vegyiárut vásárolni a fekete hét keretében. A férfiak körében a mobiltelefonok és kiegészítők is nagy érdeklődésre tarthatnak számot.

A megélhetési és rezsiköltségek emelkedése miatt a kutatás rákérdezett az energiatakarékossági szempontokra is. Nem meglepő, hogy a műszaki cikkek vásárlását tervezők kétharmadát befolyásolja a kiválasztott termék energiabesorolása. Érdekesség, hogy a nők körében ez a szempont fokozottan lényeges, közel felük (46%) mondta azt, hogy rendkívül fontos számára az energiatakarékossági besorolás.

Szolgáltatás vásárlását a vásárolni tervezők fele (54%) fontolgatja Black Friday akcióban. A TOP tervek között szállást (18%), valamilyen előfizetést (17%), vagy szépségápolási szolgáltatást (14%) tervezünk megvásárolni. A légiközlekedés is örülhet; tavalyhoz képest várhatóan nő az érdeklődés a repülőjegyek iránt az akciós hetek idején.

A kutatásból az is kiderült, hogy az idei fekete péntek lehetőséget ad a nagyobb elcsábulásokra is, még akkor is, ha nincs konkrét vásárlási elképzelés a fejekben: a vásárlást tervezők harmada nem feltétlenül tudja, mit fog vásárolni, de mégis tervezi, hogy egy kedvező akció esetén gyorsan lecsap a termékre, legfeljebb később eláll a vásárlástól.

Nincs több trükk

A kutatásból kitűnik, hogy a felnőtt magyarok jelentős részének (69%) fontos, hogy megbízható helyről vásároljon az olyan akciós időszakok során, mint például a Black Friday. Az akciós időszakot ismerők közül minden második ember ár-összehasonlító oldalakat is használ majd (55%), illetve igyekszik a termékek, szolgáltatások korábbi árait is leellenőrizni (54%).

A "valódi" akciók megtalálását és a tisztességtelen leárazási gyakorlatok kivédését segíti az idén májustól szigorodó kereskedelmi szabályozás is: ennek értelmében a hagyományos boltoknak és webshopoknak is kötelező feltüntetnie a kedvezményes ár mellett az elmúlt legalább harminc nap legalacsonyabb árát is.

Az új szabályozás tehát védi a fogyasztókat, ugyanakkor újfajta kihívások elé állíthatja kereskedőket: dönteniük kell, hogy az e-kereskedelem legnagyobb ünnepének számító Black Friday-re vagy karácsonyra időzítik a legnagyobb akcióikat. Ha egy kereskedő november végén a Black Friday időszakra leértékel egy terméket, akkor a karácsonyi szezonra már nem fog tudni további kedvezményt adni, mivel a két időszak között kevesebb, mint 30 nap telik el.

Az új törvényi szabályozás miatt előtérbe kerülhetnek változatosabb vásárlásösztönző eszközök is az e-commerce IT fejlesztési specialista szerint: „A termékekre vonatkozó árakciók mellett kiemelten fontos lesz, hogy az e-kereskedők tudatosan használjanak egyéb vásárlásösztönző eszközöket is, mint például a kosárértékhez kötött kedvezmények, vagy ingyenes szállítás. És ne feledkezzünk meg olyan webshop funkciókról sem, amelyek segítenek döntést hozni a látogatónak, emlékeztetik egy félbehagyott vásárlásra vagy éppen kiegészítő termékeket ajánlanak." - mondta Máriás Zsigmond, a LogiNet Systems Kft. ügyvezetője.