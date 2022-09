Így játsszák ki az élelmes magyarok a horrordrágulást: ez a 12 trükk minden bevásárlásnál működik

Nagyon meg kell fogni minden forintot annak érdekében, hogy hó végén ne a száraz kenyeret kelljen enni. A folyamatosan az ég felé rakétázó élelmiszerárak viszont egyáltalán nem könnyítik meg a takarékoskodást. Most hoztunk néhány tippet, hogy a lehető legtöbbet spóroljuk a bevásárláskor - mert enni azért válságban is kell.

A folyamatosan növekvő élelmiszerárak már a legtöbb magyar családot komoly kihívások elé állítják. Nem elég, hogy egyre több kedvencünkről kell lemondani, lassan azt is meg kell fontolnunk, hogy az olcsóbb, kevésbé márkás termékekből mi fér bele, hogy a hónap végén ne fillérekből kelljen élnünk egy-egy nagyobb bevásárlás után.

Tetézi a bajokat, hogy az Európai Unió országai közül Magyarországon a legnagyobb a drágulás mértéke annak ellenére, hogy nem nálunk a legmagasabb az infláció - amint az lenti grafikonunkon is jól látszik. Ebben a rendkívül nehéz helyzetben nagyon fontos lett, hogy a bevásárláson ott fogjuk meg a pénzt, ahol csak lehetséges - cikkünkben leírt tippjeinkkel most igyekszünk is segíteni ebben.

Készítsünk listát!

Ez eleve nem ördögtől való ötlet egy bevásárlás megtervezésekor, ám most az is fontos, hogy ehhez a listához ragaszkodjunk is. Igyekezzünk tényleg csak erre a listára szorítkozni, ne vásároljunk olyat, amire nincs feltétlenül szükségünk. Egyszer csak ugyanis azt fogjuk észrevenni, hogy sok ezer forinttal lett több a végösszeg, mint amit fejben elterveztünk, mindössze azért, mert hirtelen felindulásból még néhány termék a kosárba került.

Fagyasszunk!

Ha egy-egy nagyobb vásárláskor előre is gondolkozunk, akkor a heti egy-kétszer megejtett kisebb vásárlások összege is csökkenthet, ugyanis például a húsokat, de akár még a kenyeret is le lehet fagyasztani, vagyis képezhetünk egy tartalékot. Ha a lista megírása előtt szétnézünk, mi van otthon talonban, máris sok ezer forintot megspórolunk, ha leugrunk a boltba, hiszen egy-két alap ahhoz, amit főzünk, máris megvan otthon.

Irány a hűtőpult!

De nem csak az otthoni fagyasztóhoz jó, ha többször is ellátogatunk, hanem a boltban is minél többször veszünk fagyasztott zöldséget vagy gyümölcsöt, annál kevesebbszer kell a piacra mennünk – bár persze egészségesebb a friss gyümölcs, annyival többe is kerül, így spórolási szempontból néha jobban megéri a mirelitet vásárolni.

Óvatosan azzal, ami nem étel

Egy vásárlás alkalmával természetesen nem kizárólag ételt és italt, hanem gyakran a háztartáshoz szükséges ipari termékeket is megvesszük, például a tisztítószereket, papírárut is a konyhába. Ennél arra érdemes figyelni, hogy egyszerre ne vásároljuk meg az összes szükségeset, hiszen ezek elég drágák tudnak lenni – ráadásul takarékoskodni is érdemes otthon velük, vagy lehet, hogy itt az ideje az olcsóbb márkákat választani – meg fogunk lepődni, hogy némely esetben ezek is mennyire jól megfelelnek a célnak.

Figyelj az árakra!

A boltok gyakorta alkalmazzák azt a praktikát, hogy 9-re, 99-re, 999-re végződnek az árcédulák. Sokan így becsapódhatnak, egy 4 999 forintos termékre simán rávágják, hogy "hát csak négyezerbe" kerül, pedig a valóság az, hogy 5-be. Ez pedig nagy meglepetésként, már blokkal az ember kezében üthet be. Úgyhogy erre érdemes figyelni! Ahogy arra is, hogyha valaki az igazán jó áru termékeket keresi, akkor feltétlenül nézze meg az egységárát is a kiválasztott terméknek. Ezek általában nagyon kis betűkkel, de rajta vannak az árcédulákon. Ezzel ki lehet küszöbölni az egyes termékek mennyiségbeli eltéréseit. A legjobb akciókról itt írtunk, érdemes lehet újra elolvasni a cikket:

Saját márka

Keress különleges akciókat és ajánlatokat, de fordíts különös figyelmet a drága cikkekre, például a mosószerre és a mosogatógép-tablettákra – erről fentebb írtunk. Emellett talán nem is tudod, mert még nem vásároltál belőle, de az áruházak saját márkás termékei is egyre jobb minőségűek. Fel kell készülni arra, hogy rugalmasan kezeld a saját márkát. Elsőre talán nem lesz olyan, mint a megszokott, de sokkal nagyobb lehet a spórolás, ha erre szép lassan átszokunk.

Óvatosan a nagy kiszereléssel!

Az árstopok már csaknem egy éve velünk vannak, így aztán az engedélyezett mennyiségig, amikor csak elérhető, vásárolunk minden olcsóbb terméket – de a magyarokra amúgy is jellemző, hogy mondjuk ásványvizet, tejet akár kartonokkal vesznek egyszerre, vagy igyekeznek a nagyobb kiszerelést vásárolni, ha az jobban megéri. Itt viszont érdemes óvatosnak lenni: előbb mindig számoljuk ki, hogy ha külön vennénk meg az adott terméket, nem járunk-e véletlenül jobban? Biztos egyáltalán, hogy az a legolcsóbb, amit mi annak hiszünk, és ami ki van írva? Az áruházakban amúgy is igen gyakran van kiírva, hogy például egy termék 499 vagy 599 forint – sok embert meg lehet téveszteni, hiszen mintha a két utolsó számjegy nem lenne ott, automatikusan 400, illetve 500 forintosnak hiszik. Szóval jól nézzünk körül!

Tervezd meg, mihez mit veszel

Minden hónapban sokféle ételt veszünk: paradicsomszósz, zöldséges sajtszósz, tészta, burgonyapüré, és így tovább a végtelenségig. Ha mondjuk egy vagy akár két hétre előre megtervezzük, mit teszünk az asztalra a családnak, máris megkönnyítettük a bevásárlást: így ugyanis biztosan nem veszünk felesleges dolgokat. A tervezésbe ráadásul be lehet vonni a családot is, akik ha nem válogatósak, akár két-három napig is hajlandók ugyanazt enni, tehát egy alapos tervvel akár két hétre előre is megvan, mit ennénk szívesen.

Rendeljünk online!

Az online szupermarketben történő vásárlás nem mindenkinél működik. De az itt bonyolított vásárlást kényelmesebbnek és költséghatékonyabbnak is találhatjuk, mint a szupermarketbe járkálást. Az autó üzemanyagát is megtakarítjuk, ha elkerüljük a boltokba, szuper- vagy hipermarketekbe ingázást.

Nézzük, milyen előnyei lehetnek az online vásárlásnak:

Sokkal könnyebben találunk jó ajánlatokat. Előfordulhat, hogy egyes termékekre csak online elérhető akció van, amit személyesen, a boltban nem kapnánk meg

Össze tudjuk hasonlítani a termékek árait egy kattintással, ami szintén a spórolást segíti elő

Nem csábítanak az impulzus-vásárlások, célirányosabbak lehetünk

Sokkal gyorsabban megvagyunk, mint a személyes vásárlással

A vásrlási szokásokról nemrég az Aldi magyarországi ügyvezetője is nyilatkozott a lapunknak, ezt a cikket itt tudod újra elolvasni:

Csak, amit felírtunk!

Ha a lista megvan, nagyon kell ügyelnünk arra, hogy ne ragadjon el minket a pillanatnyi hév. Biztosan szükségünk van arra, amit most megláttunk, és még be akarunk dobni a kosárba? Nincs belőle mondjuk otthon hasonló, ami szolgálja a célját, és nem kell még lecserélni? Vagy felhozhatjuk a régi szabályt is: élelmiszert ne akkor menjünk vásárolni, mikor éhesek vagyunk, ez is segítheti a spórolást. .

Csodákra képes a költségvetés

A spórolás közepette már biztosan elkezdted írni a havi kiadást, legszigorúbban az élelmiszerekét. Ebben az al-listában most érdemes újra „takarítani” egyet: meg fogsz lepődni, ennyi felesleges ételt vagy italt vettél meg eddig minden vásárlásnál, holott talán el sem fogyott otthon, és ezzel élelmiszert is pazaroltál, mikor a lejárati idő után a kukába dobod. Nyírj a listán bátran, persze a legszükségesebbek azért maradhatnak.

Főzz frissen!

Mindannyian időszűkében vagyunk, időszegények vagyunk, és őszintén szólva néha egyszerűen nincs energiánk és kedvünk egy frissen főtt étel elkészítéséhez. De ha tényleg pénzt akarsz megtakarítani, akkor tényleg a boltok polcain kell hagynod a készételeket.

Ha megvan a főzési terv, gondoskodhatsz arról vásárlás közben, hogy néhány jó hozzávaló legyen kéznél, amiből legalább két receptet lehet készíteni hetente. Utána egyszerre több mindent főzhetsz és fagyaszthatsz le. A család is meg fogja erősíteni, hogy a frissen főtt étel jobban fog esni a vacsoránál, vagy hétvégén az ebédnél.

(via N26, Mums Make Lists, CNBC)