Inflációzúzó akciókat robbantottak a magyar boltok: 30-40 százalékkal olcsóbban lehet most vásárolni

Egyfelől brutális az infláció Magyarországon, másfelől viszont a legnagyobb hazai boltláncok hétről-hétre robbantanak inflációzúzó akciókat. Ezek közül szemezgetett most a Pénzcentrum a 39. hétre vonatkozóan. Lesz itt gyümölcs, zöldség, különböző hústermékek, de még konyhai felszerelés és játék is. Érdemes felkészülni, egyáltalán nem mindegy ugyanis, ki, mennyiért zsákolja be az instant kávét, mozzarellát vagy éppen a csirkemellsonkát, karalábét.

Most egyértelműen az látszik, hogy a magyarországi száguldó infláció egyelőre nem fog fékeződni. Sőt, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) éppen kedden változtatta meg brutálisan a 2023-as inflációs előrejelzését. Eddig ugyanis a jövő évre 6,8-9,2 százalékkal számoltak, most már viszont 11,5-14 százalékossal. Ha ehhez pedig hozzávesszük azt, hogy idén augusztusban az egész Európai Unióban Magyarországon emelkedett leginkább az élelmiszerek ára tavaly augusztushoz képest, akkor a magyar vásárlók nem sok jóra számíthatnak a jövőt illetően.

Ami pedig még aggasztóbb, hogy Raskó György, agrárközgazdász a Pénzcentrumnak adott előrejelzésében arra számít, hogy az élelmiszerárak már soha nem fognak visszatérni a brutális infláció előttiekhez. Így a hazai fogyasztók maximum arra bazírozhatnak, hogy az emelkedés üteme idővel legalább lassulni fog. Ilyen válságos környezetben nem csoda, hogy a napi, illetve nagybevásárlások valóságos horrorként csapnak le a hazai lakosságra.

Ezt persze a legnagyobb magyar boltláncok is tudják, és bizonyos akciókkal igyekeznek tompítani az egyre csak száguldó árakon. A Pénzcentrum éppen ezért fellapozta a legnépszerűbb boltok 39. heti akciós újságjait, amikben valóságos inflációzúzó árleszállításokat kerestünk azért, hogy a vásárlók már most összeírhassák, mit érdemes a leginkább megvenni ezen a héten. Lássuk, milyen termékeknél robban ezen a héten a legnagyobbat az akcióbomba.

Tesco

A hiper első, legnagyobb árkaszálója a zöldségeknél és a gyümölcsöknél indult be a legfrissebb akciós kiadványukban. A magyar piros alma, illetve a fürtös magyar bébiszilva-paradicsom egyaránt 50-50 árleszállítást kapott (299 forint és 349 forint), de a vörhagyma kilója 44 százalékkal olcsóbb ezen a héten, ami a 499 forintos árcédula helyett 279 forintot mutat. Ezeken felül a magyar karalábé ára is csökkent 33 százalékkal, így 299 forint helyet 199 forintba kerül. Ugyanígy 33 százalékkal olcsóbb a héten a szeletelt nagydobosi sütőtök is, ami 599 helyett 399 forintba kerül.

Akik régimotorosak már az akciós újságok világába, azoknak feltűnhetett, hogy míg 1-2 éve a Tesco kiadványai is tele voltak klasszikus akciókkal, mostanra ezek szinte teljesen eltűntek. A hiper ugyanis tudatosan vezette át szinte az összes akcióját a Club Card programba, erről egyébként Pálinkás Zsolt a Pénzcentrumnak adott interjújában is beszélt. Akinek tehát van ilyen kártyája, az a karalábé, hagyma, paradicsom tengelynél jóval több akcióra számíthat: például minden őszi dekorációs termékre 30 százalék kedvezmény jár neki, halottak napjára készülve minden mécsesre, utántöltőre és művirágra is érvényes 20 százalékos kedvezmény.

Spar

A szuper fő oldalán hirdeti, hogy 28 százalékos akciót zúdított a 1,5 százalékos Riska UHT tejre, aminek litere így 299 forintba kerül. 30 százalékkal olcsóbb lesz viszont a sparos csokidarabos keksz, 429 helyett 299 forint. A MySpar-os appba is elszabadultak az árleszállítások, 34 százalékkal olcsóbb így például a Jacobs instantkávé, de 40 százalékkal olcsóbban lehet hozzájutni a Barbon borotválkozás utáni arcszeszhez, 799 forint helyett 479-ért. Ha mindez nem volna elég, a főző cserkészkolbász dekája a pultban 27 százalékkal olcsóbban, 239 forint, de 21-21 százalék akciós élesedett a füstölt, főtt császárszalonnára és a párizsire is.

30 százalékkal lett viszont olcsóbb a nagy csokoládékrémes tekercs, 26 százalékkal a pizzás csiga, 21 százalékkal a Végvári parasztkolbász, 28 százalékkal a Galbani mozarella, 24 százalékkal a Pöttyös túródesszert, de 20 százalékos engedmény van minden Lavazza kávétermékre is. A Dettol tisztítóspray is olcsóbb lett 23 százalékkal, így most 999 forintba kerül. Ezen felül csak a mostani hétvégére is élesednek nagyobb akciók, például minden Barilla 500 grammos tészta és 400 grammos szósz árából elengednek 30 százalékot, de hétvégén 35-öt is.

Lidl

A diszkont címlapon hirdeti, hogy bizony a mini csokoládés banán 26 százalékkal olcsóbban, 499 forint helyett 369-ért vihető haza. De a címlapról kiderül az is, hogy a friss, afrikai harcsafilé 21, a sertéspárizsi 23, a fehér szőlő pedig 35 százalékkal lesz olcsóbb, de a csokis banánon kívül a többi csak csütörtöktől vasárnapig. 25 százalékkal olcsóbb lesz a japán szilva, 23 százalékkal a füge, 25 százalékkal a salátakeverék, de 22 százalékkal az édesburgonya kilója is, ha valaki minimum 300 grammot vásárol. Ezeknél nagyobb, 30 százalékos árleszállítást kapott vasárnapig a hortobágyi húsos párna is, ami így 179 forintba fog kerülni.

Valamivel több mint 20 százalékos engedmény élesedik a friss darált sertéshúsra, a téliszalámira, a Kaiser májasra, illetve a 100 grammos Pikok főtt csirkemellsonkára is. Viszont ezek a kedvezmények is csak vasárnapig élnek. Jövő hét szerdáig lesz viszont 25 százalékkal olcsóbb az Alesto kesudióbél, ami így 899 forint lesz, 1 199 forint helyett. Csak hétvégén 25 százalékkal olcsóbb lesz a sárgarépa zölddel, 23 százalékkal a fejes káposzta, illetve 28 százalékkal a Dulano feketeerdei sonka. Jövő hét szerdáig él viszont 28 százalékos kedvezmény a házi veknire, aminek fél kilója így 229 forintba fog kerülni 319 forint helyett. De 25 százalékkal olcsóbb lesz a kigyóuborka, 23 százalékkal a mag nélküli fehér szőlő, 24 százalékkal a kelkáposzta, és 19 százalékkal a friss, szeletelt karaj.

Aldi

A diszkont akciósának főoldalán egyből egy 36 százalékos mirelit rántott trappista sajt akcióval nyit, a termék így 799 forintba kerül 1 249 forint helyett. De 32 százalékkal lezúzták a császár csigatészta árát is, ami 369 helyett így 249 lett. 28 százalékkal a Pure Fruits almalé is olcsóbb lett, de a Karlskrone kedvelői is örülhetnek, a sör ugyanis 209 forint helyett 169-be kerül. A Gála almán azonban ennél brutálisabb, 45 százalékos akció robbant, kilója így 599 helyett 329, és majdnem ekkora tűzijátékot produkált a Conference körte is, aminek kilója 899 helyett 499 lesz, ami 44 százalékos árleszállítás.

Szombatig 30 százalékkal vitték le a diákcsemge árát is, de a Kokárdás krémfehérsajt is 32 százalékkal kevesebbe van, 499 forint helyett 339 forintba kerül. Ugyancsak szombatig 28 százalékkal olcsóbb lesz a Duna-Tisza Közi Kékfrankos rosé, de egy egri Merlot árából is elengednek 25 százalékot, míg például a Tandil WC Power blokk árából 30 százalékot csíptek le, ami így 649 forint helyett 449 forintba kerül. Ugyancsak ebbe az időintervallumban a Shah macskaeledel is olcsóbb 25 százalékkal, viszont a császárbuci árából szerdáig vágtak le 33 százalékot, míg a Milfina Cottage Cheese 35 százalékos árleszállítással 399 forint helyett 259 forintba fog kerülni.

Auchan

A hiper akciós főoldalán egyből játék-, és konyhai eszköz akciót is robbant. Egyes Lego termékek például 40 százalékkal lesznek olcsóbbak a héten, de számos Tefal termék árából is lejön 20 százalék. 25 százalékkal olcsóbb lesz a Don Francesco durum száraztészta is, illetve 22 százalék lejön az Ammerländer szeletelt sajt árából is. Előbbi így 549, utóbbi 519 forintba fog kerülni. Auchan bizalomkártyával is sokat lehet fogni, aki ezzel vásárol többek között olcsóbban juthat császárzsemléhez, vöröshagymához, burgonyához, de friss csirkecomb farrészhez és csirkemellfiléhez is. Ezen felül 36 százalékkal olcsóbb lesz a májas kocka, 219 forint helyett 139 forint, de a kornspitz árából is lejön 33 százalék.

17 százalékkal olcsóbb lesz a hiper sajátmárkás, 2,8 százalékos ESL teje, illetve 20 százalékos kedvezménnyel lehet bezsákolni a Pöttyös Túró Rudit is (10x30 grammos kiszerelés). Ha ez nem lenne elég, 29 százalékkal kevesebb kerül a Frosta serpenyős zöldségkeverék, míg az aprított spenótért 31 százalékkal kell kevesebbet fizetni. Egy hét helyett hét hétig lesz 36 százalékkal olcsóbb a Pitenis szárított paradicsomolajban, ami így 1 569 forint helyett 999 forintba kerül, de az eredetvédett pármai sonka is olcsóbb lesz 34, míg a Giovanni Rama Tortellini 29 százalékkal.

