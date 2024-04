Miért lettek kisebbek a termékek a boltokban? Itt a kulccszó, nem is gondolnál rá

Az elmúlt években a vásárlók észrevehettek valamit néhány kedvenc terméküknél, például a Pampers pelenkáknál vagy az Always női higiéniai termékeknél: egyre kisebbek lettek. Ez a méretcsökkenés ugyanakkor nem jelent minőségbeli változást, a kisebb termékek ugyanolyan hatékonyak, mint elődeik.

Az átalakulás fontos része a P&G szélesebb körű stratégiájának, amellyel a környezeti és fogyasztói fenntarthatóság sürgető kérdését kívánja kezelni. A folyamatos fejlesztések következtében kisebbé vált termékek ugyanis nemcsak az egy termékre felhasznált anyagmennyiséget csökkentik, hanem kisebb csomagolást, ezáltal kevesebb hulladékot és alacsonyabb szállítási költséget eredményeznek, csökkentve a termékek gyártásából és használatából eredő ökológiai lábnyomot - írják közleményükben.

A bolygó jövőjével kapcsolatos aggodalom fontos tényező a vásárlási döntésekben, a PwC felmérése1 alapján a fogyasztóknak fontos a fenntarthatóság, és ezt a pénztárcájukkal is alátámasztják. Tízből nyolc vásárló azt mondta, hogy akár 5%-kal többet fizetne a fenntartható módon előállított termékekért. Emellett a minőség és a hatékonyság szintén kritikus fontosságú, számos területen, például az egészségügy és technológia terén a fogyasztók kevésbé hajlandóak kompromisszumot kötni az általuk vásárolt termékek színvonalával kapcsolatban.

A P&G 13 innovációs központjának mérnökei és tudósai folyamatosan azon dolgoznak, hogy az általuk fejlesztett termékek kompromisszumok nélkül egyesítsék a megbízható teljesítményt, a kényelmes használatot és a bolygó iránti törődést.

Termékeink méretének csökkentése nem jelenti a hatékonyságuk csökkenését. Évente kétmilliárd dollárt költünk innovációra, és azon dolgozunk, hogy ugyanazt a teljesítményt fenntarthatóbb módon kínáljuk. A legmodernebb technológiát használjuk, hogy márkáink minősége és hatékonysága változatlan maradjon amellett, hogy tevékenységünk és termékeink a lehető legkisebb mértékben terheljék a környezetet

– mondta Krubl Yvette, a P&G kommunikációs vezetője.

A termékméret csökkenése a logisztikában is jelentős változásokat eredményez. A kisebb méret kevesebb csomagolóanyagot igényel, ez kevesebb hulladékkal jár, emellett egy szállítmány több terméket képes kezelni. Ez az optimalizálás pedig kevesebb járművet eredményez az utakon, a vízen és a levegőben, ami jelentősen csökkenti az áruszállítással járó szén-dioxid-kibocsátást.

A termékek kisebbé válásáról nemrégiben a Pénzcentrum is írt, ezt a cikket itt olvashatod el újra:

A vállalat termékei a magyar otthonok 90 százalékában megtalálhatóak, és néhány éven belül minden termék csomagolása 100 százalékban újrahasznosítható vagy újrafelhasználható lesz. Már idén minden Lenor termék csomagolása kizárólag a fogyasztás utáni újrahasznosított műanyagból (PCR) készül, és teljes mértékben újrahasznosítható.

A P&G azonban nem áll meg a műanyagok használatának optimalizálásánál, hanem alternatív nyersanyagok felé is fordul a csomagolásainak gyártása során. A hazánkban is nemrég bevezetett Ariel mosókapszulák csomagolása 70 százalékban újrahasznosított kartonból készül, és FSC tanusítvánnyal rendelkezik. A teljes termékpaletta csomagolásának műanyagról papírra való cseréje csak Európában évente 6500 tonna műanyagot takarít meg.

Műanyagról papírcsomagolásra váltottak a Gillette és Venus márkák is, de a vállalat jelentős előrelépést tett a folyékony termékeik flakonjának összetételét illetően is. Egy forradalmi technológiának köszönhetően a Head & Shoulders Bare termékek flakonja a korábbiakhoz képest 45%-kal kevesebb műanyagból készül, kiürülést követően pedig könnyedén feltekerhető. Az Always Cotton Protection új csomagolásában használt papír fenntartható alternatívája a műanyagnak, mivel teljes mértékben újrahasznosítható és fenntartható módon előállított megújuló anyagokból készül.

A vállalat csomagolástechnológiai innovációi az iparág többi szereplője számára is követendő példát állítanak, amit az is bizonyít, hogy ezeket a fejlesztéseket nem védetik le, így azok szabadon használhatók a többi piaci szereplő számára. A fenntarthatóbb csomagolásra való törekvések így a teljes szektort egy környezettudatosabb jövő felé terelik.