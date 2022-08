Durva időszak jön a pékségeknek: akár 30-40%-kal is drágulhat a kenyér, a péksütemény

Az aszály, a növekvő energiaárak valamint a vártnál gyengébb gabonatermés miatt akár 30-40 százalékkal is drágulhat a kenyér és a péksütemények. Hogy bírják majd az áremelkedést a kisebb vidéki pékségekkel, akik nem hatósági áron veszik az „olcsó” lisztet. Ők hogyan vészelték/vészelik át az elmúlt időszakot? Náluk hogyan csapódik le a nyári aszály és az egyre fokozódó infláció? Ezekre a kérdésekre keresi a választ a HelloVidék cikke.

Az infláció, a forintromlás, elszálló energiaárak nem várt kihívások elé állítják a hazai termelőket és fogyasztókat, egyszóval mindannyiunkat. Augusztus 20-a körül menetrendszerűen előkerül a téma, mennyi lesz a kenyér és a péksütemények ára. Idén ez még szorongatóbb kérdés, a 20-ai ünnepkör után is aktuális. A hírek szerint ősszel még erősebb drágulás várható, annak ellenére is, hogy a mindennapi kenyerünkért már most is 800-1000 forintot is otthagyhatunk a pékségekben. Az áremelkedéseknek azonban még koránt sincs vége – jelezte pár nappal ezelőtt a Magyar Pékszövetség elnöke, Septe József.

A Magyar Pékszövetség elnöke a hazai gabonáról annyit nyilatkozott: a következő aratásig a szükséges mennyiség megvan, tehát ellátási probléma nem lesz. Emellett a magyar alapanyagokból sincs hiány, így a hazai sütőipar területén nem lehet ok az aggodalomra. Septe József szerint az más kérdés, hogy más iparághoz hasonlóan a sütőipari vállalkozások sem nyugodtak. Meglátása szerint a szakma „gyenge lábakon áll”, és nem minden cég fogja kibírni az elkövetkező egy-két évben a rájuk zúduló terheket.

Pár éve, a Covid-járvány kitörése előtt Magyarországon még mindig viszonylag kevés, legfeljebb három tucat olyan pékség volt, amely nemcsak kiegészítő terméknek, hanem fő profilnak vette fel a minőségi alapanyagokból, kovásszal dagasztott termékek készítését. Kereslet elsősorban a nagyvárosokban mutatkozott, de ott sokkal nagyobb volt, mint a kínálat. A járványból így a kovászolós vállalkozói divat nagy sikerrel jött ki. Eddig sem voltak kevesen az álmodozók, most azonban jóval többen lettek.

A kézműves-kovászos kenyér annyira más egyébként, mint a nagyüzemi, hogy szinte nem is egy termékfajtáról lehet beszélni, ez pedig üzleti szempontból is fontos, hiszen a kezdő vállalkozóknak is teljesen másra kell felkészülniük. A nagyüzemi élesztős kenyér két-három óra alatt készül el, általában többféle adalékanyaggal segítik a gyártást, és jelentős mértékben gépesíthető a folyamat. A kézműves-kovászos kenyérben nincs adalékanyag, akár 20-24 órát is igénybe vesz a készítése (amelynek jelentős része pihentetés, azaz nincs vele effektív munka), és sokkal kevésbé gépesíthető.

