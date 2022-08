Luxus lett mára a magyarok kedvenc kajája: van alternatíva, így készítheted el fillérekből

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A hagyományos magyar lecsó nagyon egészséges és finom egytálétel, amit ilyenkor szinte minden családban legalább hetente kétszer-háromszor elkészítenek, így-úgy variálva az alapot. Mostanra viszont legalább háromszor annyiba kerül ez a finomság, mint pár éve. A HelloVidék most utánajárt, hogyan alakult idén a lecsó alapanyagául szolgáló paradicsom- és paprikatermés, valamint azt is megnéztük, mennyire nőtt az ára ezeknek a zöldségféléknek. De cikkükben az "inflációs lecsó" névre keresztelt pénztárcakímélő változatot is bemutatták

Egész évben emelkedtek a zöldségek és a gyümölcsök árai az orosz-ukrán háború miatt, az Agrárközgazdasági Intézet adatai szerint a fürtös paradicsom például kétharmadával drágult tavalyhoz képest. A Terméktanács 10-20 százalékkal magasabb árakra számít az egy évvel korábbinál idén, ráadásul az országos aszály is drágulást eredményezett. Az árak növekedésének további okai az emelkedő energiaárak, a megnövekedett fuvarköltség, az infláció és a forint gyengélkedése is. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A várakozásokat meghaladva 13,7%-ra emelkedett az infláció júliusban az igen széleskörű áremelkedés miatt. Az erősödő árnyomást tükrözi, hogy a maginfláció igen meredeken, 16,7%-ra ugrott, ami messze felülmúlta a várakozásokat. A jó magyaros lecsó titka az arányokban és a minőségi hozzávalókban rejlik. Régen a szegények eledele volt, de manapság, amikor a szupermarketekben vagy a piacokon vesszük meg a paradicsomot és a paprikát hozzá, ez többé nem mondható el róla. Az igazán jófajta, lédús és édes paradicsom kilója elérheti a 800-1000 forintot, míg lecsópaprikát 500-600 forint körüli kilóáron vásárolhatunk. Ugyanakkor a minőségi tv paprika ára legalább a duplájába kerül a boltokban és a piacokon. Ha érdekel a teljes cikk, a HelloVidék oldalán elolvashatod. KATT!

