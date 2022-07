Komoly változások az IKEA üzleteiben: erre készülhetnek a magyar vásárlók

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az IKEA korábban már bejelentette, hogy csökkenti az üzletek nyitvatartását többek között nálunk is, most viszont újabb fontos jövőbeli változásokat jelentett be a bútoróriás – írja a Világgazdaság.

A hónap elején váratlan volt az IKEA bejelentése, miszerint itthon csökkentett nyitvatartási idővel működnek tovább az áruházaik: hétköznaponként reggel 9 helyett 10-kor nyitnak, és este 9 helyett csak 8-ig tartanak nyitva. A svéd bútorgyártó a döntést azzal magyarázta, hogy hogy a koronavírus-járvány kezdete óta változtak a vásárlói igények, valamint az említett időszakokban kevesebben vásárolnak, miközben nő az érdeklődés a távoli rendelés iránt. A jövőben egyébként továbbra is tervezik fejleszteni az áruházakat, de ezzel egyidőben tervezési pontok megnyitása és központi ügyfélszolgálat létrehozása is szerepel a terveik között. 2021-re egyébként az online vásárlások száma megduplázódott és a teljes forgalom 19,3%-át tette ki. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A rövidített nyitvatartási időre logikus magyarázat lehet az itthon tapasztalt általános munkaerő-hiány is, ám ezzel kapcsolatban azt nyilatkozta az IKEA, hogy a fennmaradó időt inkább a munkatársak további képzésére, tréningek tartására szeretnék felhasználni. A Covid-járvány egyébként jelentősen átalakította az IKEA forgalmát: 2021-re az online vásárlások száma megduplázódott, és a teljes forgalom 19,3%-át tette ki. Tavaly egyébként a bútorlánc forgalma 12%-kal nőtt összesen, de az adózott eredmény így is csökkent az előző évhez képest. A mostani átalakításban az ügyfélszolgálat rendszere is megújul, ami egy távolról működő értékesítési ponttá alakul, ahol többek között szélesebb időintervallumban lehet igénybe venni például a tervezési szolgáltatásokat. EZ IS ÉRDEKELHET Meglépte az IKEA: jócskán rövidül a magyar áruházak nyitvatartása Az IKEA Magyarország megváltoztatja az áruházak nyitvatartási idejét, augusztustól rövidül a nyitvatartási idő.

Címlapkép: Getty Images

