Itt a JYSK nagy bejelentése: ennek rengeteg magyar vásárló örülhet

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

200 millió eurós beruházásból épült a JYSK új logisztikai központja Ecseren, a bázis júniusban megkezdte a magyar üzletek kiszolgálását. Egyelőre 300 féle terméket tárolnak a 143 ezer négyzetméteres létesítményben, és hetente 40 kamion gördül be. Júliustól már Horvátország is innen kapja a termékeket, és teljes kapacitás mellett még több országot szolgálnak majd ki. A központ az ellátási problémákon is enyhíthet, a raktárból sokkal gyorsabban és hatékonyabban működik majd az áruszállítás a régióban.

Régiós szinten is meghatározó része lesz a JYSK európai logisztikájának az Ecseren épült logisztikai központ, amely a jövőbeni szállítási problémákon is segíthet. Amikor a központ teljes kapacitással beindul, akkor Magyarországról látják el Szlovákia, Horvátország és Szlovénia áruházait termékekkel. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Elindult Magyarország, felkészül Horvátország A 143 ezer négyzetméteres és 205 ezer paletta árut tárolására képes, két automatizált magasraktárral felszerelt elosztóközpontba egyelőre hetente 40 kamionnyi áru érkezik, de a szállítmányok száma folyamatosan emelkedik. Jelenleg 300 féle terméket tárolnak itt, ami nagyjából 15 ezer raklapnyi árut jelent. „Júliusban Horvátország, ezt követően pedig Szlovénia és Szlovákia is bekapcsolódik az ecseri központú logisztikai láncba. Ráadásul nem csak a logisztikát nézve lesz meghatározó a központ, amivel az elosztóközpont kezdetben 300 munkahelyet teremt, a forgalom bővülésével pedig akár 500 főre is emelkedhet az Ecseren foglalkoztatottak száma” – mondta Szimeiszter Sándor, a cég Magyarországért, Ausztriáért és Görögországért felelős country managere. 43 méteres magasraktár Az elosztóközpont része egyébként két, 43 méter magas torony is, amelyekben automatizált magasraktárak működnek majd. A gépek beszerelése és tesztüzeme a következő hónapokban zajlik, és októberre indulhatnak be a tornyok teljes kapacitással. Az automatizált rendszerek és a hatékony áruútvonalak mellett a központ tervezésének másik fő vezérfonala a fenntarthatóság volt. A több országot kiszolgáló logisztikai központ létrehozása is évi 4,5 millió kilométerrel kevesebb fuvarútvonalat jelent, amivel évi 3600 tonna szén-dioxid kibocsátás spórolható meg. TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL! A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) Az épületen belül csak elektromos targoncák közlekednek, és a tetőn hatezer négyzetméteren telepítettek napelemeket, a melegvíz-ellátást napkollektorokkal támogatják, és hőszivattyúval csökkentik a fűtési igényt. Az áruházlánc bízik abban, hogy a high-tech központ segítségével csökkenteni tudják az ellátási problémák jelentette nehézségeket és kiszámíthatóbbá tehetik a logisztikai folyamatokat.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK