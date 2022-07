Egyre több terméken bukkanhat fel ilyen jelzés: kevesen ismerik, pedig megkönnyíti a vásárlást

A fogyasztói társadalomban egyre többen választják a környezettudatos életmódot, egyre gyakrabban hoznak ennek megfelelő döntéseket, mindez azt eredményezi, hogy növekszik a kereslet a környezettudatos termékek, szolgáltatások iránt - hangsúlyozta Keszthelyi Nikoletta, a Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM) környezetvédelemért felelős helyettes államtitkára kedden a magyar és az európai ökocímke tanúsítványok átadási ünnepségén, Budapesten a Herman Ottó Intézetben.

A tanúsítványt olyan vállalkozások nyerhetik el, amelyek teljesítik a szigorú környezetvédelmi előírásokat. A magyar ökocímkét, a Környezetbarát Termék védjegy használatára jogosító tanúsítványt az esztergomi takarító vállalkozás, a Granpol Kft., az európai uniós ökocímke minősítést a papíriparban Európa-szerte vezető szerepet betöltő olasz Lucart-csoport magyarországi leányvállalata, a Lucart Kft. kapta.

Az ünnepségen Keszthelyi Nikoletta kiemelte, a termékét vagy szolgáltatását a követelményrendszernek megfeleltető gyártó, szolgáltató a fogyasztói számára a címke használatával egyértelművé teszi elkötelezettségét a környezetvédelem és a fenntarthatóság iránt. A helyettes államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy a kereskedelmi kommunikációban egyre gyakrabban jelennek meg zöldállítások, uniós felmérés szerint azonban ezek több mint 40 százaléka hamis, vagy megtévesztő.

Keszthelyi Nikoletta elmondta, az ökocímke bizonyítja azt is, hogy a minősített termék és szolgáltatás az átlagnál kevésbé terheli a környezetet, és ez az életútjára is igaz, a gyártástól a hulladékká válásig vagy újrahasznosításáig - húzta alá a helyettes államtitkár.

Keszthelyi Nikoletta szólt arról is, hogy a vállalkozások felismerték az ökotanúsítványban rejlő versenyelőnyt. Magyarországon is egyre több cég van, amely ténylegesen fenntartható és környezettudatos tevékenységet folytat, és ezt hitelesen be is kívánják mutatni. A helyettes államtitkár arra bíztatta a vállalkozásokat, hogy minél többen pályázzanak a tanúsítvány elnyerésére.

Az ökocímke pályázatot lebonyolító Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. közleménye szerint a több mint 100 főt foglalkoztató Granpol Kft. a fenntartható fejlődésért és a környezetvédelemért elkötelezett esztergomi magyar takarítóvállalkozás, amely az ökocímkés előírásoknak megfelelően minősítetten környezetbarát takarítást végez az esztergomi bazilika, a Főszékesegyházi Kincstár, valamint a Prépost Gyűjteményi és Vagyonkezelő Központ számára.

A Lucart Kft. olasz családi vállalkozás, a papíriparban Európa-szerte vezető szerepet betöltő Lucart-csoport magyarországi leányvállalata Magyarországon elsőként nyerte el 2018-ban az uniós ökocímke minősítést egészségügyi- és háztartási papírtermékeire, majd 2020-ban a megújított feltételrendszernek is megfeleltette a Magyarországon előállított termékeit.