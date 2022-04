Lelepleztük a durva kenyér-titkot: így takaríthat meg egy magyar család 30 ezret a bevásárláson

Egy átlagos magyar állampolgár akár több mint 11 ezer, a legszegényebbek pedig több mint 16 ezer forintot is meg tudnának takarítani akkor, hagy házilag, maguknak sütnék a fehér kenyeret, semmint hogy megvásárolják azt. Ehhez képest egy fiktív, átlagos család akár a 30 ezres megtakarítást is súrolhatná. Mostani cikkünkben, a Pénzcentrumon annak jártunk utána, mennyit lehetne spórolni azzal, ha a kenyér csúcsdrágulása közben inkább az árstoppos búzafinomlisztből és némi olajból, otthoni körülmények között kezdene el valaki cipókat sütni.

Magyarországon február elejétől éles az árstop intézménye, és bár ezáltal a búzafinomliszt fogyasztói árát meg tudta fogni a kormány, azok a termékek keményen pórul jártak, amiknek ez a liszt a legfontosabb alapanyaga. A legrövidebbet természetesen a kenyéráruk húzták, ebben a termékkategóriában ugyanis döbbenetes a jelenlegi drágulás mértéke.

Egészen pontosan a legfrissebb adatok szerint 2020 márciusa és 2022 márciusa között a fehér kenyér kilós átlagára 56, míg a félbarna kenyér átlagára 45 százalékkal nőtt 2 év alatt. Ehhez képest, a februári árstoppal megfogott búzafinomliszt kilós átlagára “csak” 28 százalékkal lett magasabb a vizsgált időszakban.

A statisztikákból jól látszik, hogy a három említett termék fogyasztói átlagára 2021 szeptemberében kezdett el meredeken felfelé ívelni. A liszt esetében ezt törte derékba az árstop, viszont a fehér kenyér, illetve a félbarna kenyér már koránt sem volt ennyire szerencsés.

Durva zsebbe nyúlás a kenyér vásárlás

Ha a legfrissebb statisztikákat nézzük, akkor 2020-ban egy átlagos magyar 35 kilogramm kenyeret evett meg egy évben. Ez neki, fehér kenyér esetén 2020 márciusában 11 655 forintjába, félbarna kenyér esetén 10 920 forintjába került. Ha a mennyiséget ugyanígy hagyjuk, akkor már viszont

2022 márciusában 35 kilónyi fehér kenyér ára 18 130, ugyanennyi félbarna kenyéré pedig 15 820 forint volt.

Ez azt jelenti, hogy alig két év távlatában, összegét tekintve legalább 5, de akár 7 ezer forintnál is többe van ma egy átlagos magyar számára az, hogy kenyeret egyen. Ennél azonban sokkal brutálisabb a kenyérdrágulás szegényekre mért hatása. A legfrissebben elérhető statisztikából ugyanis kiderült az is, hogy Magyarországon, jövedelmi értelemben a legszegényebb egy tizednyi ember eszi a legtöbb kenyeret egy évben.

Ez olyannyira igaz, hogy az összes másik 9 jövedelmi tizedben tartozó emberhez képest, a legszegényebbek legalább 10 kilóval több kenyeret fogyasztanak évente átlagosan fejenként, mint mások. Egészen pontosan náluk egy évben, egy főre 47,6 kilogramm kenyér jut. Ehhez képest a 2. legtöbb kenyeret 2020-ban az 5. jövedelmi decilisben lévő magyarok ették, fejenként 37,3 kilóval.

Nem nehéz tehát kiszámolni, hogy míg a legszegényebb magyarok, akik kerekítve 48 kiló kenyeret ettek átlagosan fejenként, azok

2020 márciusában, fehér kenyér esetén összesen 15 984 foritnot fizettek volna, míg félbarna kenyér esetén 14 976 forintot;

ehhez képest a legszegényebbek 2022 márciusában, ha a fogyasztási adatokat nem változtatjuk, akkor a fehér kenyérért már 24 864, a félbarna kenyérért pedig 21 696 forintot fizetnének.

Ez pedig, éves szinten már majdnem több mint 10 ezer forintnyi többletkiadást jelent. Hiába stoppolt tehát 2022 februárjában a búzafinomliszt fogyasztói ára, jól látszik, hogy a liszt attól még, hogy a fogyasztóknak nem kerül többe, pokolian drágul a piacon. Ennek következtében pedig a belőle készült pékáruk, élükön a kenyérrel, ugyanúgy kiugróan magasan drágulnak.

Csak így lehet védekezni a kenyérdrágulás ellen

Végignézve tehát a kenyérárakon, nem nehéz megállapítani, hogy a kiugró drágulás ellen igazából csak úgy védekezhet valaki, hogyha a szóban forgó kenyér vásárlása helyett inkább az árstoppos alapanyagból tankol fel, és saját magának készíti el a kenyerét.

Mivel a magyarok nagy kedvence úgyis a fehérkenyér, és árstoppal is csupán a klasszikus búzafinomliszt érintett, ezért most azt fogjuk kiszámolni, hogyha valaki lisztből, és a többi szükséges hozzávalóból készítene odahaza egy egyszerű, "klasszikus" fehérkenyeret, akkor mennyi forintjába fájna.

Az egyszerűség kedvéért, általánosságban úgy fogunk számolni, hogy egy kilogramm, klasszikus búzafinomlisztből nagyjából 1,5 kilós kenyeret kapunk a sütés végére odahaza. De először lássuk, mi is kell egy kenyér elkészítéséhez:

liszt,

só,

élesztő,

víz,

olaj.

Számításaink, és az általunk feldolgozott recept szerint tehát egy 1,5 kilós kenyérhez szükségünk lesz 1kg búzafinomlisztre, 15 gramm sóra, 4 dkg élesztőre, 5,3 dl vízre és 46 gramm olajra. Ezek közül árban a búzafinomliszt és az élesztő a legkardinálisabb. Utóbbi most kb. 50 forintba kerül, miközben vize, olaja és sója általában mindenkinek van odahaza. De ha még nem is akarunk csapvizet használni, akkor egy közel fél literes ásványvíz is kb. 60-70 forintért beszerezhető manapság.

Na de nézzük, mi van a liszttel! Ha minden szükséges hozzávaló árát változatlanul hagyjuk, és csak a búzafinomlisztet váltogatjuk. Akkor 1,5 kilónyi, házi fehérkenyér lisztköltsége

2020 márciusában 166 forint lett volna, míg 2022 márciusában 212 forint,

ehhez képest 1 kiló fehér kenyér 2022 márciusában 333 forintba fájt, most pedig 518-ba fájna, ergó, 1,5 kilóért manapság 777 forintot is ki kellene perklálni.

Ez azt jelenti, hogyha csak a lisztet (!) nézzük, akkor egy otthoni házi kenyéren máris több mint 500 forintot lehetne fogni. Azt persze nem szabad elfelejteni, hogy csak lisztből nem lehet kenyeret csinálni, úgyhogy ha jelenlegi, márciusi áron hozzáadunk fél liter palackos vizet, illetve egy olcsóbb élesztőt az árhoz, akkor a lisztköltségünket kb. 100-110 forinttal tudna megoldani.

Ez azt jelenti, hogy a só és olaj kivételével kb. 320 forintos összköltségnél járna a házi kenyerünk, ami még mindig cirka 457 forinttal olcsóbb, mint jelenleg a bolti fehér kenyér, átlagos fogyasztói ára.



Ebből megfelelően, nagy mennyiségben előállítva, már nagyjából le tudjuk vonni a só, és az olaj költségét. Kiszerelést is figyelembe véve egy kiló só és két liter napraforgó olaj elég kellene hogy legyen egy átlagos magyarnak, és a legtöbb kenyeret evő, legszegényebb magyaroknak is. Ha így számolunk, akkor a napraforgó étolaj átlagos fogyasztói ára most 721 forint, úgyhogy ez 1 442 forint mínusz lenne, míg egy kiló só átlagos fogyasztói ára 2022 márciusában 162 forint volt. Ez összesen, só és olaj együtt 1 604 forint mínusz lenne egy évre.

Mindez azt jelentené, hogyha minden alapanyagot figyelembe veszünk, mostani, 2022-es, márciusi árszínvonalon, akkor egy átlagos magyar fejenként, azzal hogy otthon sütné fehér kenyerét, 11 650 forintot takarítana meg, míg a legszegényebbek, 16 476 forintot.

A fogyasztás azért nem ilyen egyszerű

Az eddigi egzakt számítási adataink persze némileg csalókák. Először is azért, mert az egy főre eső kenyérfogyasztásba a gyerekek is beletartoznak, akik nyilván bizonyos kor alatt semmiképp nem fognak sütögetni. Tehát ha például úgy vesszük, hogy egy 2+2 fős család mondjuk egy héten megenne 3 kiló kenyeret, akkor az egy évben 156 kiló kenyeret jelentene.

Ennek a lisztköltsége jelenleg, 2022 márciusában 33 072 forint lenne (+ fél kiló előnyt leszámítva), egy fehér kenyér fogyasztói átlagárából számolva azonban, ugyancsak a legfrissebb márciusi adatok szerint, az éves fehérkenyér költség összességében már 80 808 forintra rúgna a fiktív családunknak. Ehhez ha még hozzávesszük az ásványvíz, a só, az olaj és az élesztő költségét (összesen 17 749 forint), még akkor is azt kapjuk,

hogyha otthon sütjük a kenyerünket, akkor a példában szereplő fiktív családunk összesen 29 987 éhes, tehát majd 30 ezer forintot meg tudna spórolni az általunk mutatott manőverrel.

Összegzés

A számokból egyértelműen azt látjuk tehát, hogy most, amikor a búzafinomliszt ára, akárcsak a napraforgóolajé (másik alap hozzávalója egy átlagos fehér kenyérnek) stoppolva van, akkor jócskán megéri, ha valaki otthon készíti el a kenyerét, semmint, hogy megvásárolja ezt a boltba. Természetesen érdemes szem előtt tartani, hogy jelen cikkben, a mostani árakkal, tehát a 2022 márciusban számoltunk egész évre, a 2020-as fogyasztási adatok alapján.

Ez tehát csak egy pillanatkép, hiszen az árak biztosan nem fognak itt megállni, ha az árstop velünk marad, akkor is a kenyér ára továbbra is, fokozatosan drágulni fog a boltokban. Hiszen jelenleg még az orosz-ukrán háború sincs rendeződési szakaszban, sőt. Ha pedig ehhez még hozzávesszük azt, hogy a jelenlegi kilátások szerint az infláció akár idén őszig folyamatosan emelkedni fog, akkor még jobb kilátásai vannak annak, aki inkább otthon sütné meg a kenyerét. Ő ugyanis az év végre már lehet hogy inkább 15 vagy akár 20 ezer forintot is foghatna ezen, attól függően, mennyi kenyeret eszi.