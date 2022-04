Kiderült, miért nem lett magyar Amazon a hazai internet korai csodaszülöttéből

A Bookline nem vált magyar Amazonná Földvári Gábor vállalkozó szeirnt, aki ott volt a cég születésénél és tőzsdei bevezetésénél, s akinek karrierútjáról szól az Első Yard, a Pénczentrum podcast sorozatának új epizódja. Földvári a podcastben azt is elmondta, hogy szerinte milyen potenciál lett volna a cégben és azt miért nem sikerült teljesen kiaknázni.

Mint arról már korábban beszámoltunk, megjelent az Első Yard, a Pénzcentrum podcast sorozatának hatodik epizódja, mely Földvári Gábor vállalkozóról szól.

Földvári Gábor egyebek mellett ott volt a Bookline alapításánál is, és az Első Yardban azt is elmesélte, hogy miért nem lett szerinte magyar Amazon az online könyvkereskedőből.

A vállalkozó elmondta: a Bookline eredeti ötlete Márffy Györgyben, a Központi Antikvárium tulajdonosában fogant meg, aki egy internetes antikváriumot akart létrehozni. Hozzá csatlakozott később, másokkal együtt Földvári Gábor is 2002-ben. A csatlakozással kapcsolatban Földvári az Első Yardban elmondta, épp abban az időszakban figyelt fel egy könyvre, mely Jeff Bezos-ról, az Amazon.com alapítójáról szólt.

Ebből azonnal vettem öt példányt a társaságnak

- emlékezett vissza Földvári Gábor. Hozzátette: ebben a könyvben nagyon logikusan le volt vezetve, hogy miért könyvvel kell kezdeni egy internetes áruházat.

A könyvnek ugyanis nincs garanciális kérdése,

nagyon magas rajta az árrés rajta (akár 40 százalék), és

a kiadóktól bizományiban lehet elhozni az árut, ami csökkenti az üzlet tőkeigényést.

A Bookline ráadásul 20 százalékkal olcsóbban tudta adni a könyveket, mint a fizikai bolthálózattal rendelkező versenytársai, hiszen nem voltak ingatlanbérleti, és egyéb, a könyvesboltok működéséhez kapcsolódó költségei.

Ezért lettek tőzsdei cég

Mindemellett az online kereskedelem csak marginális részt tett ki az első piacból, Földvári emlékei szeirnt az első évben mindössze 15 millió forint volt a bevételük. A cég viszont szépen növekedett, 2004-2005 környékén pedig elkezdtek a tőzsdei bevezetésen dolgozni, mely 2006-ban történt meg.

Az Első Yardban Földvári Gábor azt is elmesélte, hogy egyebek mellett azért is döntöttek a tőzsdei bevezetés mellett, mert sok fejlesztési elképzelésük volt - amihez pedig tőkére volt szükségük -, de az okok között említette azt is, hogy legyezgette a hiúságukat, hogy társaival egy tőzsdei cég igazgatóságában ülhetnek.

[Ezt] sikerült többször megismételni, de hát [...], nem voltunk benne biztosak, hogy lesz még ilyen

- mondta el a tőzsdei bevezetésről szóló döntéssel kapcsolabtan.

Ezt követően 2007-ben kaptak egy vételi ajánlatot a Nobilis Kristóf által képviselt Közép Európai Média és Kiadó Zrt-től, ekkor azonban Földvári még nem szállt ki a cégből.

Egy ilyen félbaráti megbeszélési is történt, hogy maradok igazgatósági tag a tapasztalataimmal, és a fejlesztési elképzelésekkel. Mi tényleg egy Amazonhoz hasonlót szerettünk volna, de végülis nem jött össze

- közölte Földvári.

A vállalkozó az Első Yardnak elmondta, szerinte az új tulajdonosok túl konzervatívan kezeltek dolgokat. Ezek között említi, hogy az akkor kezdődő mesterséges intelligencia kísérletekre építve sokkal több minden is lehetett volna a Bookline-ból, mint könyváruház.

"Egy nagy szervezetben mindig sokkal problémásabb, mint amikor a saját kis szemétdombodon ülsz, és eldöntöd, s akkor mész arra" - teszi hozzá. Úgy látja: a névismertségből és a reputációjukból adódóan óriási előnyük volt azokhoz a piaci szereplőkhöz képest, akik később léptek be az internetes kereskedelembe.

A műsorban Földvári azt is elmondta: 2008-ban azért is szállt ki a cégből, mert a fenti ötletek nem sikerültek. "Van egy határ, amikor úgy érzem, hogy már fölöslegesen égetem az energiákat" - mondta el a döntéssel kapcsolatban.

