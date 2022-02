Döbbenetes, mennyire keveset ér a magyar átlagbér: elég csak bemenni egy Mekibe

Rosszabbul élünk mekis sültkrumpliban mérve, mint 2020-ban, de ha a sajtburger árát nézzük, akkor még a válság sújtotta 2008-as év is jobb mint, mint 2022. A Pénzcentrum az éves magyar átlagkereset és az egyik hazai gyorsétteremlánc termékeinek árát vetette össze, amelyből az derült ki, hiába emelkedett rekord mértékben az átlagbér, mekis burgerben mérve biztosan nem ér annyit mint 2 éve.

A Magyarországon jelenleg is működő gyorséttermek közül elsőként a McDonald's jött be az országba - még a rendszerváltás előtt - 1988-ban. A nyitáskor még csak 15-féle termékből lehetett választani. Az akkori legdrágább étel a 43 forintos Big Mac volt, és egy sajtburger is mindössze 26 forintba került. A hamburger, a nagy krumpli és a tejturmix is 25-25 forint volt. A legolcsóbb a kínálatban a presszókávé, a tea és a forró kakaó - ma forró csoki - volt, ezek 12 forintba kerültek. Akkor viszont a havi átlagkereset is még bruttó 8968 forint volt. Vagyis ebből az összegből 208 Big Macre futotta volna, 344 sajtburgerre, és 358 hamburgerre vagy nagy sültkrumplira.

Az első McDonald's megnyitása után 20 évvel, vagyis 2008-ban egy Big Mac 650 forintba, a nagy sültkrumpli 430 forintba került - az Index szerint. Időközben a hamburger és a sajtburger is drágultak, nyolcszorosára: 200-200 forintra. Viszont 2008-ra az átlagkereset is jelentősen emelkedett: bruttó 198 964 forintra a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján. Vagyis ebből a pénzből már kijött volna 306 db Big Mac, 462 nagy sültkrumpli, illetve 994 hamburger vagy sajtburger.

A Pénzcentrum 2020-ban, az első járványhullám lefutása és a nyári élelmiszerár emelkedés megállása után is kiszámolta, mennyivel több mekis sültkrumpli, burger jönne ki egy átlagfizetésből. Akkor azt mutatták a számok: jobban élünk, mint 30 éve bármikor. Bár még nem álltak rendelkezésre a 2020-as év egészsére vonatkozó éves átlagbér adatai, most újraszámoltuk a burger és sültkrumpli árának és a - KSH szerint - 403 616 forintos átlagkereset arányát. Emelett a 2022-es árak, illetve a 2021-es átlagkereset arányát is kiszámoltuk. Azt láthatjuk, hogy ez alapján mekis burgerben mérve rosszabbul élünk, mint a járvány első évében:

Az idén - bár találhatunk eltéréseket egyes éttermek áraiban, és mióta a kiszállítás lehetőségét megteremtették, azt is figyelembe véve -egy budapesti étteremben 940 forintért vehetünk Big Macet, 430 forintért sajtburgert, 400 forintért hamburgert, és 720 forint egy nagy burgonya. Számításunkat viszont az ételkiszállítás esetén érvényes árakra is kiszámoltuk, ehhez egy hamburger árát 440, egy sajtburgerét 470, egy nagy sültkrumpliét 790 és egy Big Mac árát 1020 forintban határoztuk meg. (Szinte hihetetlen, de a Wolton például a sajtburger lett 2021 legtöbbet rendelt étele: 395 614 darabot rendeltek belőle.) Ez alapján pedig, ha leosztjuk azt a frissen publikált 2021-es évi átlagkeresettel, ami a bruttó 438 800 forint volt, látható, hogy több terméknél csökkent az adott bérből megvásárolható mennyiség. Vagyis

nem tudnák annyit vásárolni most a McDonald's éttermeiben egy átlagos magyar keresetből, mint 2020-ban.

A Big Mac és a nagy sültkrumpli indexszáma nagyjából stagnál, bár az éttermi fogyasztásnál kedvezőbben alakul, a kiszállítás esetén egy hajszállal csökkent. Viszont a megvásárolható sajtburger és hamburger mennyisége már annál inkább visszaesett. Sajtburgerből kiszállítás esetén pedig még annyi darabot sem tudnánk vásárolni, mint 2008-ban egy átlagfizetésből!

A Big Macről Az 1968-ban forgalomba hozott új termék, az emeletes hamburger, egy évvel később már a McDonald’s teljes árbevételének a 19%-át hozta. A mai napig a világ egyik legnépszerűbb hamburgerének ára 1986 óta már egy fontos gazdasági mutatónak, a Big Mac Indexnek is alapját képezi, mely a vásárlóerő összehasonlítására szolgál. Azért is választották éppen ezt a terméket a gazdasági szakemberek erre a célra, mivel az a világ 120 országában pontosan ugyanolyan.

Big Mac Index

A The Economist elemzői már 2022-re is elkészítették az aktuális kimutatásukat arról, hogy mennyire érvényesül a vásárlóerő-paritás teóriája. Az elmélet szerint a valutaárfolyamoknak hosszú távon olyan rátához kellene közelíteniük, amely kiegyenlítené a vizsgált országokban kapható, azonos összetételű szolgáltatási és árukosarak árát - jelen esetben a Big Mac árát.

A speciális mutató hasonlóan a korábbi évekhez azt bizonyítja, hogy ez a teória gyakorlatilag semennyire nem érvényesül. Ugyanis ha a McDonald's-szendvics valóban a vásárlóerő megbízható mérőeszköze (ezt az index összeállítói szerint sem kell azért véresen komolyan venni), akkor a mostani vizsgálatba bevont 58 ország és térség valutái - a svájci frank és a norvég korona kivételével - a dollárhoz viszonyítva változatlanul és az esetek zömében rendkívül alulértékeltek.

A 2022. évi lista az orosz rubel 70 százalékos alulértékeltségétől a svájci frank 20,2 százalékos túlértékeltségéig terjed. Így a legdrágább hely dollárban számolva a vizsgált országok közül Svájc, ahol egy Big Mac jelenleg 6,50 frankba kerül az Egyesült Államokban mért 5,81 dolláros átlagárral szemben. Az ebből eredeztetett elméleti árfolyam alapján 1,12 svájci frankot kellene fizetni 1 dollárért, jóllehet a jelenlegi tényleges piaci árfolyam 0,93 frank/dollár. Ennek alapján számolták ki a Big Mac-index összeállítói a svájci frank több mint 20 százalékos túlértékeltségét a dollárhoz képest.

A Big Mac magyarországi átlagárából 169,02 forint/dollár árfolyam következne a szendvics amerikai átlagára alapján. A lista összeállítása idején mért 317,51 forintos dollárárfolyam viszont a forint 46,8 százalékos alulértékeltségére vall - legalábbis a 2022-es Big Mac-index mércéjén. Ha kíváncsi vagy, mennyire alulértékelt az angol font vagy az orosz rubel, és mennyire túlértékelt a norvég korona a mekis burgerárak alapján, itt olvashatsz róla bővebben.