Durva drágulást hozhat az ukrán válság a magyar boltokban: ezek az élelmiszerek vannak veszélyben

Az ukrán válság az eddiginél is nagyobb robbanást okozhat az alapvető élelmiszereknél, aminek az árstop sem tud majd gátat szabni – írja a napi.hu.

Itthon a magas infláció eddig is az alapélelmiszereket súlytotta a legjobban, azonban ennél sokkal nagyobb drágulás várható az orosz-ukrán konfliktus hatására. Ukrajna és Oroszország együttesen a világ búzaexportjának több mint egyötödét adja, a kukoricakészlet 19%-át termeli ki, azonban legjelentősebb a napraforgóolaj-termelés: a két ország közösen a világ napraforgóolaj-kivitelének 80%-áért felelős. Bármilyen katonai konfliktus súlyosan érintheti ezeket az árukat, és a belőlük készült élelmiszereket. A kereskedők már most aggódnak az ellátás biztonsága miatt.

A lap idézi a Reuterst is, ami szerint a búza, a kukorica és a szójabab is 40%-kal drágult a 2021-es mélypont óta, az Ukrajnát ellen irányuló orosz támadás pedig biztosan befolyásolni fogja az árakat világszinten is. A problémás szállítás is hozzájárulhat a lehetséges áremelkedéshez: a hajók igyekeznek elkerülni a Fekete-tengert, így a hosszabb szállítási útvonalak és a kőolaj magas ára még drágíthat a búzán, a kukoricán és az étolajon, valamint az ezekből készült élelmiszereken.

Az árstop miatt persze most a magyar vásárlók nem fognak drágulást tapasztalni a lisztnél és a napraforgó-étolajnál, azonban a kenyér ára például nagyot nőhet az ukrán válság miatt.